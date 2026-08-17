Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPG और हॉस्टल चुनने से पहले ये 7 सेफ्टी चेक ज़रूर करें, नहीं तो पड़ सकते हैं मुश्किल में

PG और हॉस्टल चुनने से पहले ये 7 सेफ्टी चेक ज़रूर करें, नहीं तो पड़ सकते हैं मुश्किल में

PG Hostel Rules: PG या हॉस्टल लेने से पहले सिर्फ किराया और लोकेशन न देखें, बल्कि बिल्डिंग की सेफ्टी, नियमों के मुताबिक निर्माण, परमिशन और इस्तेमाल की मंजूरी भी जरूर जांचें.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 17 Aug 2026 08:02 PM (IST)
Preferred Sources

PG Hostel Safety News: अगर आप भी किसी PG या हॉस्टल में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. किसी भी PG या हॉस्टल में रहने से पहले सिर्फ किराया और लोकेशन देखना काफी नहीं है, बल्कि जहां आप रहते हैं उस बिल्डिंग की सेफ्टी और जरूरी नियमों की भी जानकारी लेना बेहद जरूरी है. ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. 

सबसे पहले देखें कि बिल्डिंग नियमों के अनुसार बना हुआ है या नहीं. बिना परमिशन बनाया या एक्स्ट्रा मंजिल बनी है तो इसे जरूर जांचें. बिल्डिंग का इस्तेमाल भी उसी काम के लिए होना चाहिए, जिसके लिए उसे परमिशन मिली है.

सेटबैक और रास्ते

बिल्डिंग के आसपास जरूरी खाली जगह यानी सेटबैक छोड़ा गया है या नहीं, ये देखें. सड़क, फुटपाथ या नाली पर किसी तरह का कब्जा तो नहीं है, इसकी भी जांच करें. PG या हॉस्टल चलाने के लिए जरूरी ट्रेड लाइसेंस और दूसरी परमिशन हैं या नहीं, इसकी जानकारी लें. साथ ही संचालक से जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है.

क्या निजी बाइक को पीली नंबर प्लेट के बिना टैक्सी में चला सकते हैं, क्या हैं नियम?

फायर और बिल्डिंग सेफ्टी

बिल्डिंग की मजबूती और आग से बचाव के इंतजाम जरूर देखें. फायर सेफ्टी का इंतजाम और सेफ तरीके से बाहर निकलने का रास्ता होना जरूरी है.

पानी और टॉयलेट

पीने के पानी का इंतजाम, टॉयलेट और पानी निकलने यानी ड्रेनेज की हालत पहले ही देख लें. इन सर्विस की खराब हालात आगे परेशानी पैदा कर सकती है. PG या हॉस्टल में कचरे को अलग करने और उसे सही तरीके से हटाने की इंतजाम होनी चाहिए. आसपास कचरा जमा तो नहीं होता, ये भी देख लें.

पार्किंग और खुली जगह

पार्किंग का सही इंतजाम है या नहीं, ये जांच लें. साथ ही सड़क, फुटपाथ, नाली या किसी जगह पर बिना परमिशन कब्जा तो नहीं है, ये भी देखे.

फैसला लेने से पहले जांच

PG या हॉस्टल चुनते समय इन सभी बातों को जांचना बेहतर है. सिर्फ कम किराया या अच्छी लोकेशन देखकर कमरा फिक्स नहीं करें.  बिल्डिंग और वहां की जरूरी सेफ्टी इंतजाम देखकर ही फैसला लें.

Train Cancelled: आज से 23 अगस्त तक रेलवे ने कई ट्रेनों को किया कैंसिल

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
PG Hostel Utility News PG-Hostel Safety PG Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
PG और हॉस्टल चुनने से पहले ये 7 सेफ्टी चेक ज़रूर करें, नहीं तो पड़ सकते हैं मुश्किल में
PG और हॉस्टल चुनने से पहले ये 7 सेफ्टी चेक ज़रूर करें, नहीं तो पड़ सकते हैं मुश्किल में
यूटिलिटी
7 नई अमृत भारत ट्रेनों को रेलवे की मंजूरी, कहां-कहां जाएंगी, कितना होगा किराया?
7 नई अमृत भारत ट्रेनों को रेलवे की मंजूरी, कहां-कहां जाएंगी, कितना होगा किराया?
यूटिलिटी
Fraud Alert: ऑनलाइन फ्रॉड होते ही तुरंत डायल करें ये नंबर, एक कॉल पर रुकेगा बैंक ट्रांसफर
ऑनलाइन फ्रॉड होते ही तुरंत डायल करें ये नंबर, एक कॉल पर रुकेगा बैंक ट्रांसफर
यूटिलिटी
Apple India: गर्म होने लगा हरियाणा के शख्स का iPhone 15, Apple पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
गर्म होने लगा हरियाणा के शख्स का iPhone 15, Apple पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, कहा- मेरे जैसे कार्यकर्ता का..
संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, कहा- मेरे जैसे कार्यकर्ता का..
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पार्टी की मंशा के अनुरूप काम...', BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी तो बोले तारिक मंसूर
'पार्टी की मंशा के अनुरूप काम...', BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी तो बोले तारिक मंसूर
क्रिकेट
कौन हैं Sonal Dinusha? भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ लूटी महफिल
कौन हैं Sonal Dinusha? भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ लूटी महफिल
बॉलीवुड
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
इंडिया
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
शिक्षा
NSP Scholarship 2026: स्कॉलरशिप के लिए NSP पर आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई  
स्कॉलरशिप के लिए NSP पर आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई  
इंडिया
कौन है शहजाद भट्टी? स्वतंत्रता दिवस से पहले नेस्तनाबूद किया गया नेटवर्क
कौन है शहजाद भट्टी? स्वतंत्रता दिवस से पहले नेस्तनाबूद किया गया नेटवर्क
एग्रीकल्चर
Flowers Not Turning into Fruit: फसल में फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे, कहीं ये कमी तो नहीं?
फसल में फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे, कहीं ये कमी तो नहीं?
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
ENT LIVE
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
ENT LIVE
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
ENT LIVE
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Embed widget