PG और हॉस्टल चुनने से पहले ये 7 सेफ्टी चेक ज़रूर करें, नहीं तो पड़ सकते हैं मुश्किल में

PG Hostel Safety News: अगर आप भी किसी PG या हॉस्टल में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. किसी भी PG या हॉस्टल में रहने से पहले सिर्फ किराया और लोकेशन देखना काफी नहीं है, बल्कि जहां आप रहते हैं उस बिल्डिंग की सेफ्टी और जरूरी नियमों की भी जानकारी लेना बेहद जरूरी है. ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

सबसे पहले देखें कि बिल्डिंग नियमों के अनुसार बना हुआ है या नहीं. बिना परमिशन बनाया या एक्स्ट्रा मंजिल बनी है तो इसे जरूर जांचें. बिल्डिंग का इस्तेमाल भी उसी काम के लिए होना चाहिए, जिसके लिए उसे परमिशन मिली है.

सेटबैक और रास्ते

बिल्डिंग के आसपास जरूरी खाली जगह यानी सेटबैक छोड़ा गया है या नहीं, ये देखें. सड़क, फुटपाथ या नाली पर किसी तरह का कब्जा तो नहीं है, इसकी भी जांच करें. PG या हॉस्टल चलाने के लिए जरूरी ट्रेड लाइसेंस और दूसरी परमिशन हैं या नहीं, इसकी जानकारी लें. साथ ही संचालक से जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है.

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फायर और बिल्डिंग सेफ्टी

बिल्डिंग की मजबूती और आग से बचाव के इंतजाम जरूर देखें. फायर सेफ्टी का इंतजाम और सेफ तरीके से बाहर निकलने का रास्ता होना जरूरी है.

पानी और टॉयलेट

पीने के पानी का इंतजाम, टॉयलेट और पानी निकलने यानी ड्रेनेज की हालत पहले ही देख लें. इन सर्विस की खराब हालात आगे परेशानी पैदा कर सकती है. PG या हॉस्टल में कचरे को अलग करने और उसे सही तरीके से हटाने की इंतजाम होनी चाहिए. आसपास कचरा जमा तो नहीं होता, ये भी देख लें.

पार्किंग और खुली जगह

पार्किंग का सही इंतजाम है या नहीं, ये जांच लें. साथ ही सड़क, फुटपाथ, नाली या किसी जगह पर बिना परमिशन कब्जा तो नहीं है, ये भी देखे.

फैसला लेने से पहले जांच

PG या हॉस्टल चुनते समय इन सभी बातों को जांचना बेहतर है. सिर्फ कम किराया या अच्छी लोकेशन देखकर कमरा फिक्स नहीं करें. बिल्डिंग और वहां की जरूरी सेफ्टी इंतजाम देखकर ही फैसला लें.

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