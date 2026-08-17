क्या निजी बाइक को पीली नंबर प्लेट के बिना टैक्सी में चला सकते हैं, क्या हैं नियम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom RTO जांच, फिर पीली प्लेट, कमर्शियल RC जारी।

Bike Taxi Rule: बढ़ती महंगाई के समय में हर कोई चाहता है कि वह नौकरी के साथ कोई दूसरा काम करके कमाई करे. ऐसे में आजकल काफी लोग रैपिडो के माध्यम से कमाई करते हैं. लेकिन ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर सफेद नंबर प्लेट वाली निजी बाइक है तो क्या उसे बाइक टैक्सी के तौर पर चलाकर कमाई कर सकते हैं? राजधानी दिल्ली में भी प्राइवेट नंबर प्लेट वाली बाइक टैक्सियों को लेकर विवाद चल रहा है और ऑटो यूनियन ने इसके खिलाफ आज जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. इसलिए पहले ही जरूरी नियमों की जानकारी होना महत्वपूर्ण है.

बाइक टैक्सी को लेकर बढ़ा विवाद

बता दें कि यूनियन की मांग है कि बाइक टैक्सी चलाने के काम के घंटे तय किए जाए. साथ ही निजी नंबर प्लेट वाली बाइक टैक्सियों पर रोक लगाई जाए. इन मांगों को लेकर ऑटो यूनियन ने आज जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. अगर आप भी सफेद नंबर प्लेट वाली बाइक के जरिए कमाई करने की सोच रहे हैं तो पहले जरूरी नियमों के बारे में जान लीजिए.

क्या हैं नियम?

अगर आप सफेद नंबर प्लेट वाली बाइक को बाइक टैक्सी के तौर पर चलाने वाले हैं तो जान लें, कि सिर्फ ऐप पर रजिस्टर करना ही काफी नहीं है. अगर किसी व्यक्ति को अपनी निजी बाइक को कमर्शियल इस्तेमाल में लाना है तो उसके लिए परिवहन विभागों के जरूरी नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपको अपनी सफेद नंबर प्लेट वाली निजी बाइक को कमर्शियल बनाना होगा.

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कमर्शियल में कैसे करें बदलाव

अगर आपको अपनी निजी बाइक को कमर्शियल बनाना है तो उसके लिए आपको RTO में आवेदन करना होगा. इसके लिए आपको RTO जाकर अपनी बाइक की कैटेगरी बदलवाने के लिए आवेदन करना होगा.

बाइक लोन पर है तो पहले करें ये काम

अगर आपने बाइक लोन या फिर फाइनेंस पर खरीदी है तो बाइक को कमर्शियन कैटेगिरी में बदलने से पहले आपको कुछ जरूरी काम करना होगा. आपको पहले फाइनेंसर से NOC लेना पड़ सकता है. जब आपको फाइनेंस कंपनी और बैंक की तरफ से परमिशन मिल जाती है, उसके बाद ही आगे की जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है.

टैक्स और परमिट फीस देनी पड़ेगी?

अपनी निजी बाइक को कमर्शियल बनाने पर एक्स्ट्रा रोड टैक्स और परमिट फीस देनी पड़ सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसका खर्च और नियम अलग-अलग राज्यों के हिसाब से अलग हो सकता है. जब सारी जरूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद ही बाइक की नई कमर्शियल RC मिलती है और साथ ही पीली नंबर प्लेट जारी होती है. इसके लिए जरूरी बात जान लें, कि केवल पीली नंबर प्लेट मिलना ही काफी नहीं होता है इसके लिए आपको बाइक का रिकॉर्ड भी कमर्शियल करना होता है.

इंश्योरेंस से जुड़ी बातों को भी जानें

अपनी निजी बाइक को कमाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपको इंश्योरेंस को भी कमर्शियल इस्तेमाल के मुताबिक ही अपेडट करवाना होगा. इसके लिए आपको वैध Commercial Vehicle Insurance लेना होगा.

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वाहन की होगी जांच

सारा जरूरी प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद और दस्तावेज के जमा होने के बाद आपके वाहन की जांच होती है, जिसके तहत RTO यह देखता है कि आपका वाहन कमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए सही है या नहीं. सब कुछ सही मिलने पर प्रोसेस आगे बढ़ता है.

जरूरी दस्तावेज के बारे में जानें

PUC सर्टिफिकेट

बाइक की ओरिजिनल RC

आधार कार्ड

पैन कार्ड

लोन वाली बाइक के लिए फाइनेंसर की NOC

पासपोर्ट साइज फोटो

कमर्शियल इंश्योरेंस

वैध ड्राइविंग लाइसेंस

केंद्र सरकार के नियम जानें

केंद्र सरकार ने मोटर वाहन एग्रीगेटर्स के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. हालांकि, केवल Ola, Uber और Rapido पर रजिस्ट्रेशन कराने से अपने निजी वाहन कमर्शियल वाहन नहीं बन जाता है . इसके लिए ये सारी जरूरी प्रक्रिया को पूरा करना होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये नियम राज्य के हिसाब से अलग हो सकते है.