Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सभी NPS ग्राहक लाभान्वित होंगे, मेडिकल खर्चों में राहत।

Health Insurance: रिटायरमेंट से पहले ही हर व्यक्ति यह कोशिश करता है कि वह नियमित आय की ऐसी व्यवस्था कर लें, जिससे रिटायरमेंट के बाद मेडिकल और रोजमर्रा के खर्च आसानी से पूरे हो सकें. इसी वजह से कई लोग नौकरी के दौरान ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी सही से चले. लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए PFRDA एक नई योजना लाने की तैयारी में है. इस स्कीम के तहत निवेशकों को महीने की पेंशन के साथ हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा भी मिलेगा.

दो से ढाई महीने में शुरू होगी योजना

PFRDA के चेयरमैन के मुताबिक, NPS हेल्थ पेंशन योजना अगले दो से ढाई महीने के अंदर शुरू हो सकती है. इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है. इस नई योजना के मकसद की बात करें तो इससे पेंशन और स्वास्थ्य सुरक्षा लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है. इसके तहत NPS खाताधारकों के लिए मेडिकल से जुड़ी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक अलग हेल्थ पेंशन अकाउंट की सुविधा होगी. इसके अलावा निवेशकों को टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा दिया जाएगा.

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पहले जान लें, कितना लगेगा चार्ज?

PFRDA ने बताया है कि इस योजना में लगने वाले सभी चार्ज पहले से तय नियमों के मुताबिक होंगे.

सभी चार्ज की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी.

इससे इन्वेस्टर्स को पता रहेगा कि किस बात के लिए कितना चार्ज लगेगा.

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ NPS के सभी श्रेणी के सब्सक्राइबर्स उठा पाएंगे. मतलब चाहे कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता हो, सरकारी में हो या फिर किसी अन्य श्रेणी का NPS खाताधारक हो, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा.

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किन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा?