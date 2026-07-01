क्या बीवी सुनीता को अब भी धोखा दे रहे हैं गोविंदा? स्टार वाइफ बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीधोखेबाज निकले गोविंदा? बीवी सुनीता आहूजा ने फिर लगाये आरोप, बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’

धोखेबाज निकले गोविंदा? बीवी सुनीता आहूजा ने फिर लगाये आरोप, बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’

Lock Upp 2: लॉक अप के सीजन 2 में सुनीता आहूजा ने एक बार फिर सुपरस्टार और अपने पति गोविंदा को लेकर बात की है. उन्होंने एक बार फिर गोविंदा के अफेयर के रूमर्स और चिंटिंग पर बात की है. स

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 01 Jul 2026 11:33 AM (IST)
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गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहे लॉक अप सीजन 2 में नजर आ रही हैं. सुनीता शो के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब बातें कर रही हैं. लेटेस्ट एपिसोड में स्टार वाइफ ने खुलकर कहा कि शादी के दौरान उनके सुपरस्टार पति के कई अफेयर रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें किसी और पार्टनर से रिश्ता शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है. 

क्या गोविंदा अब भी सुनीता को कर रहे चीट?
दरअसल लेटेस्ट एपिसोड में श्रेया कालरा ने सुनीता से पूछा कि क्या गोविंदा अब भी उन्हें धोखा देते हैं, और क्या वह किसी और प्यार करने वाले पार्टनर के साथ रिश्ते के लिए तैयार हैं. इस पर सुनीता आहूजा ने कहा, "ऐसा हुआ है तो अब क्या कर सकते हैं... यह तो शुरू से ही होता आ रहा है, है ना? हीरो हैं तो आप कुछ कह नहीं सकते. इस उम्र में अगर मैं इसके बारे में सोचूंगी तो मेरी डायबिटीज और बढ़ जाएगी. जैसा चल रहा है, चलने दो."

फिर श्रेया ने सुनीता से पूछा कि क्या इस वजह से उन्हें दुख पहुंचता है. इस पर स्टार वाइफ ने जवाब दिया कि अब, वह अपने बच्चों के लिए जीती है. यह पूछे जाने पर कि क्या गोविंदा के अभी भी अफेयर हैं और वे उन्हें धोखा देते हैं, सुनीता ने कहा, "तुम रोक सकते हो किसी को? मैं 24 घंटे उनके सामने बैठी हूं? सामने वाला भी तो इरिटेट हो जाएगा ना? मैं सोचती ही नहीं हूं."

क्या किसी और पार्टनर से रिश्ते के लिए तैयार हैं सुनीता?
सुनीता आहूजा ने आगे कहा, "हमारे पास दो घर हैं. उनके घर पर तो उनसे मिलने बहुत से लोग आते हैं ना. मुझे अपने घर में प्राइवेसी चाहिए." उनसे यह भी पूछा गया कि क्या वह किसी और पार्टनर के साथ रिश्ते के लिए तैयार हैं. उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें कहीं और प्यार तलाशने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उन्होंने जिदगी में बहुत कुछ देखा है.

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'लॉक अप 2' में कई बार गोविंदा की बेवफाई पर बात कर चुकी हैं सुनीता
बता दें कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने 'लॉक अप 2' में कई बार बेवफाई के मुद्दे पर बात की है. उन्होंने कहा कि जब वह छोटी थीं, तो उन्हें सिखाया गया था कि शादी में जो कुछ भी हो, उसे सहना चाहिए और कभी भी अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोगों, खासकर हीरो को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और उनके अफेयर होने की पॉसिबिलिटी रहती है.

गोविंदा-सुनीता ने 1987 में की थी शादी
गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 1987 में हुई थी. उनके दो बच्चे हैं टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा. हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि यह कपल साथ नहीं रहता और उनके बीच तलाक होने वाला है।. हालांकि, उन्होंने जल्द ही इन अफवाहों को खारिज कर दिया, लेकिन सुनीता ने फिर भी कहा कि गोविंदा के अफेयर के बारे में कुछ अफवाहें सच रही हैं, गोविंदा ने कभी भी सबके सामने अपनी पत्नी को धोखा देने की बात स्वीकार नहीं की है.

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Published at : 01 Jul 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Govinda Lock Upp 2 Sherya Kalra
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