Train Cancelled: रेलवे का बड़ा अपडेट, जुलाई में इस रूट की 6 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के रूट बदले, अभी देख लें पूरी लिस्ट
Train Cancelled: जुलाई में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें, झांसी मंडल के ललितपुर स्टेशन पर होने वाले यार्ड रिमॉडलिंग काम की वजह से कई ट्रेनों को रद्द और कई के रूट में बदलाव किया गया है.
- झाँसी मंडल के ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का काम।
- इसके चलते 34 एक्सप्रेस ट्रेनें डायवर्ट, 6 ट्रेनें रद्द की गईं।
- यह काम 1 जुलाई से शुरू; यात्री स्टेटस जाँचते रहें।
Train Cancelled: भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है. रोजाना लाखों लोग ट्रेन के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं. हालांकि, कभी-कभी किसी कारणवश रेलवे को ट्रेन रद्द करनी पड़ती है. अब अगर ऐसे में यात्रियों को इसकी जानकारी न मिले तो उनको दिक्कत हो सकती है.
अगर आप भी जुलाई में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके काम की है. झांसी मंडल के ललितपुर स्टेशन पर होने वाले यार्ड रिमॉडलिंग काम की वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है तो कई के रूट में बदलाव किया गया. रेलवे के मुताबिक, ललितपुर स्टेशन पर 1 जुलाई यानी आज से 1 अगस्त 2026 तक तकनीकी कार्य किया जाएगा.
कार में स्मोकिंग करते हैं तो हो जाएं सावधान, लग सकता है भारी चालान और हो सकती है कार्रवाई
कई ट्रेनों को दूसरे रूट से चलाया जाएगा
इसमें 34 एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेन हैं, जिसे दूसरे मार्ग से चलाया जाएगा.
- नई दिल्ली-हैदराबाद
- हैदराबाद-हजरत निजामुद्दीन
- डॉ.अंबेडकर नगर-प्रयागराज
- विशाखापट्टनम-नई दिल्ली
- अहमदाबाद-सहरसा
- यशवंतपुर-हजरत निजामुद्दीन
- तिरुपति-जम्मूतवी
- जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन
- चेन्नई-नई दिल्ली
- अमृतसर-बिलासपुर
- लोकमान्य तिलक टर्मिनल-अयोध्या कैंट समेत कई ट्रेनें शामिल हैं.
इसके अलावा कुछ ट्रेनों को झांसी मंडल के अलग-अलग स्टेशनों पर कुछ समय तक रोककर भी चलाया जाएगा. ऐसे में यात्रियों को देरी का सामना भी करना पड़ सकता है.
कौन-कौन सी ट्रेनें रद्द हैं?
यार्ड रिमॉडलिंग के कारण निर्धारित तिथियों को छह ट्रेनों को रद्द किया गया है. इसमें शामिल है.
- लखनऊ सिटी-एसएमवीटी बेंगलुरु
- हुबली-योग नगरी ऋषिकेश
- बीना-ललितपुर पैसेंजर
- भोपाल-खुजराहो एक्सप्रेस
रेलवे ने यात्रियों से की अपील
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वह अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस को समय-समय पर चेक करते रहें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो. इसके लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके ट्रेन की ताजा स्थिति के बारे में जान सकते हैं.
Rishikesh Tourism Update: ऋषिकेश में राफ्टिंग पर लगेगा ब्रेक, आज से बंद होगी एडवेंचर एक्टिविटी, जानें वजह