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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMigration Partnership: भारत ने 26 देशों से ताबड़तोड़ कर डाले 28 समझौते, जयशंकर ने बताया इंडिया का असली प्लान

Migration Partnership: भारत ने 26 देशों से ताबड़तोड़ कर डाले 28 समझौते, जयशंकर ने बताया इंडिया का असली प्लान

भारत ने 26 देशों के साथ 28 प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते किए हैं. एस. जयशंकर ने सुरक्षित और कानूनी प्रवास पर जोर देते हुए अवैध प्रवासन और मानव तस्करी के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की अपील की.

Written By : हर्षित गौतम, एबीपी लाइव |  Updated at : 01 Jul 2026 12:17 PM (IST)
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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार ( 30 जून ) को बताया कि भारत ने 26 देशों के साथ 28 प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौतों (एमएमपीए) या उनके समकक्ष समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. उन्होंने कहा कि कई अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौतों को लेकर बातचीत जारी है.

विदेश मंत्रालय द्वारा यहां आयोजित मानव संसाधन गतिशीलता मंच को संबोधित करते हुए जयशंकर ने अवैध प्रवासन और मानव तस्करी से निपटने के लिए देशों की सामूहिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया. जयशंकर ने कहा कि 'विश्वसनीय और सुरक्षित आवागमन के मार्ग' मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं. जयशंकर ने कहा कि नयी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय सहयोग में गतिशीलता को एक 'बहुत अहम स्तंभ' मानती है और ये साझेदारियां 'आपसी फायदे, साझा जिम्मेदारी और लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता' पर आधारित हैं.

यह भी पढ़ें : 'दो बार मारा, फिर ईरान में घुसकर मारेंगे', नेतन्याहू ने दी धमकी, गालिबाफ बोले- अगर बातचीत फेल हुई तो...

सुरक्षित प्रवास पर जोर

विदेश मंत्री ने कहा कि जब ऐसी साझेदारियों का सही ढंग से प्रबंधन किया जाता है तो इनसे स्रोत देशों, गंतव्य देशों, नियोक्ताओं, कामगारों और समुदायों के लिए मूल्य का सृजन होता है. जयशंकर ने कहा, 'हम सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवास सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग की जरूरत को भी समझते हैं. अब तक भारत ने 26 देशों के साथ 28 ‘प्रवास और गतिशीलता साझेदारी समझौते’ (एमएमपीए) या उनके समान समझौते किए हैं और कई अन्य समझौतों पर अभी बातचीत चल रही है.'

मानव तस्करी पर सख्ती

जयशंकर ने कहा कि अवैध प्रवास, शोषणकारी तौर-तरीकों, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और मानव तस्करी से निपटने के लिए देशों की सामूहिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. विदेश मंत्री ने कहा, 'ये चुनौतियां कानूनी तौर पर आवाजाही के सिस्टम की विश्वसनीयता को कम करती हैं और कमज़ोर लोगों को जोखिम में डाल सकती हैं.' इस मंच के लिए कई नीति-निर्माता, क्षेत्र के दिग्गज, नियोक्ता और पेशेवर इकट्ठा हुए हैं. इस मंच का मकसद विचारों का आदान-प्रदान करने, अनुभवों से सीखने और गतिशीलता के लिए नए तरीकों को खोजने के अवसर देना है.

बदलती दुनिया की जरूरत

जयशंकर ने कहा कि दुनिया एक 'बड़े बदलाव' से गुजर रही है और इसी के तहत, अलग-अलग महाद्वीपों में आबादी के पैटर्न तेजी से बदल रहे हैं. विदेश मंत्री ने कहा कि तकनीकी नवोन्मेष उद्योगों को अभूतपूर्व गति से बदल रहा है. कृत्रिम बुद्धिमता, ऑटोमेशन, डिजिटलीकरण और हरित बदलाव भी उन कौशलों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं जिनकी भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरत होगी.

प्रतिभा की ताकत

विदेश मंत्री ने कहा, 'लेकिन पुराने समय की चुनौतियां भी हमारे साथ बनी हुई हैं, चाहे वे स्वास्थ्य, उत्पादन, निर्माण या खेती से जुड़ी हों. साथ ही, समाज आपस में तेज़ी से जुड़ रहे हैं, और देशों की रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता भविष्य की समृद्धि की उनकी संभावनाओं पर काफ़ी असर डालेगी.' इसलिए, मानव संसाधन गतिशीलता का मतलब सिर्फ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है. यह 'उम्मीदों को मौकों से जोड़ने' और “प्रतिभा को जरूरत से जोड़ने' के बारे में है.

यह भी पढ़ें : PoK में पाकिस्तान के खूनी खेल के बाद अब गिरफ्तारियां, अवामी एक्शन कमेटी के नेता गिरफ्तार, 60 हजार लोग अब भी डटे

इनपुट-भाषा

About the author हर्षित गौतम, एबीपी लाइव

हर्षित गौतम 15 सालों से मीडिया में सक्रिय हैं. पिछले 11 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं. साल 2021 से एबीपी न्यूज डिजिटल में सेवाएं दे रहे हैं. मौजूदा वक्त में डिप्टी न्यूज एडीटर के रूप में कार्यरत हैं. अपने करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने रेडियो, डिजिटल और प्रिंट के लिए काम किया है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की अच्छी समझ है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर्स की डिग्री ली है. राजनीति, सामाजिक विषयों पर लेखन में रुचि है और भाषा की बारीकियों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार लेखन कर रहे हैं. 
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Published at : 01 Jul 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Migration Human Trafficking Subrahmanyam Jaishankar INDIA
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