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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसस्ती फ्लाइट टिकट चाहिए? बुकिंग से पहले जान लें ये आसान ट्रिक्स, बच जाएंगे हजारों रुपये

सस्ती फ्लाइट टिकट चाहिए? बुकिंग से पहले जान लें ये आसान ट्रिक्स, बच जाएंगे हजारों रुपये

Flight Ticket Booking: फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन महंगी टिकट की वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो इन आसान तरीकों को अपनाकर आप फ्लाइट टिकट सस्ते में बुक कर सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Jul 2026 10:56 AM (IST)
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  • विभिन्न एयरलाइंस की तुलना कर अतिरिक्त शुल्क बचाएं।

Flight Ticket Booking: पहले के समय में फ्लाइट में सफर करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन अब पहले के मुकाबले फ्लाइट में सफर करना आम हो गया है. हालांकि, अभी भी कई लोग फ्लाइट के महंगे टिकट की वजह से यात्रा नहीं कर पाते हैं और वहीं अगर फेस्टिवल सीजन चल रहा हो तो कीमत और बढ़ जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ आसान तरीके अपनाकर आप फ्लाइट टिकट सस्ते में बुक कर सकते हैं.

1.सस्ती टिकट के लिए करें ये काम

कई बार व्यस्त एयरपोर्ट से फ्लाइट का किराया ज्यादा होता है. ऐसे में आप अपने आसपास के दूसरे छोटे एयरपोर्ट की भी जांच करें. वहां पर आपको सस्ती फ्लाइट टिकट मिल सकती है. 

2.आने-जाने के लिए एक ही एयरलाइंस न चुनें

कई यात्री आने-जाने की टिकट एक ही बार में बुक कर लेते हैं, ये सोचकर की टिकट साथ बुक करने से सस्ती मिलेगी. लेकिन ऐसा नहीं होता है. इसलिए जाने के लिए दूसरी एयरलाइन और वापस आने के लिए दूसरी एयरलाइन की टिकट बुक करें. ऐसा करने से आपका किराया कम हो सकता है. 

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3.सही समय पर करें टिकट बुक

अगर आप एक-दो दिन पहले टिकट बुक करते हैं तो आपको सस्ती टिकट नहीं मिलेगी. ऐसे में किराया ज्यादा बढ़ सकता है. इसलिए बेहतर यही होगा कि आप 1 से डेढ़ महीने पहले ही टिकट बुक कर दें. इससे आपको टिकट सस्ती मिल सकती है. लेकिन आखिरी समय पर टिकट बुक करना महंगा ही पड़ेगा.

4.अलग-अलग एयरलाइंस की तुलना करें

फ्लाइट बुक करने से पहले हमेशा दूसरे एयरलाइंट के किराए की तुलना करें. इसके लिए गूगल फ्लाइट जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा. यहां पर आप अपनी यात्रा की डेट और रूट चुनकर ट्रैक प्राइस फीचर ऑन कर दें. जैसे ही टिकट का किराया कम होगा आपको ईमेल के जरिए पता चल जाएगा. 

5.फ्लाइट बुकिंग के दौरान एक्स्ट्रा चार्ज से बचें

कभी-कभी फ्लाइट टिकट बुक करते समय एयरलाइन आखिरी समय में मील और अन्य सेवाएं खुद से जोड़ देती है. इसकी वजह से किराया बढ़ जाता है. अगर आपको इन सुविधाओं की जरूरत नहीं है तो आप स्किप जैसे या Free Auto-Assign जैसे ऑप्शन चुन सकते हैं.

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6.वीकेंड पर टिकट बुक करने से बचें

वीकेंड पर ट्रेन, बस, फ्लाइट के टिकट के दाम ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे समय में लोग घूमना-फिरना पसंद करते हैं जिसके चलते टिकट की कीमत भी आम दिनों के मुकाबले वीकेंड पर महंगी हो जाती है. इसलिए वीकेंड पर टिकट बुक करने से बचें, ताकि आपको सस्ती टिकट मिलें.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Jul 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Airline Utility News Cheap Flight Ticket Flight Ticket Booking
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