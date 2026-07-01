LPG News: एक बार खर्च करें 230 रुपए, 15 दिन ज्यादा चलेगा आपका सिलेंडर, ये टूल बचाएगा गैस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हालांकि सिलेंडर की बचत उपयोग पैटर्न पर भी निर्भर करती है।

LPG Cylinder: कुछ दिन पहले ही घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई है. अब अगर कीमत ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर आम लोगों के जेब पर पड़ेगा. ज्यादातर घरों में एक सिलेंडर लगभग एक महीने या उससे भी कम समय में खत्म हो जाता है. ऐसे में सोचिए अगर आपका एलपीजी सिलेंडर 1 महीने से ऊपर चले तो आपका कितना फायदा हो सकता है. आज हम आपको एक ऐसे छोटे गैस सेवर डिवाइस के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसके इस्तेमाल से गैस की बचत की जा सकती है.

गैस सेवर डिवाइस क्या है?

यह एक ऐसी खास तकनीक है, जिसकी मदद से आप गैस को ज्यादा खर्च होने से बचा सकते हैं. यह एक मेटल का गैस सेवर स्टैंड होता है, जिसे आप गैस बर्नर के ऊपर रखेंगे तो इससे गैस की लौ का बेहतर इस्तेमाल होगा. इस स्टैंड को इस तरह बनाया गया है कि गैस की लौ बर्तन के नीचे अच्छे से पहुंचे और आग की लपटें इधर-ऊधर फैलने के बजाय बर्तन के निचले हिस्से पर लगे. इससे गैस फालतू खर्च होने से बच सकती है और बेहतर हीट मिलने से खाना भी जल्दी बन सकता है.

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230 रुपये खर्च करने से होगा फायदा

अगर इसकी कीमत की बात करें तो यह गैस सेवर स्टैंड आपको 230 से 250 रुपये के बीच में मिल जाएगा. इसे लेते समय यह जरूर देखें कि इसका साइज आपके गैस बर्नर के लिए सही है या नहीं. लेकिन यह स्टैंड आपके काफी काम आ सकता है और गैस भी इससे अच्छी-खासी बच जाएगी.

क्या सच में ज्यादा चलेगा सिलेंडर?

इस स्टैंड की मदद से गैस फालतू खर्च होने से काफी हद तक बच सकती है, लेकिन केवल इसे लगाने से यह जरूरी नहीं कि सिलेंडर ज्यादा दिनों तक चले. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप गैस का इस्तेमाल किस तरह करते हैं. अगर आपके घर में ज्यादा लोग हैं तो गैस का खपत भी ज्यादा होगी और वहीं अगर आप पूरे दिन में कई बार खाना बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी सिलेंडर ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, लेकिन यह जरूर है कि अगर आप गैस सेवर स्टैंड का सही से इस्तेमाल करें तो गैस की खपत कम हो सकती है.

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