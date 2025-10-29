हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीजॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?

जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?

कभी जॉब छूट जाती है तो कभी किसी वजह से हमें खुद जॉब छोड़नी पड़ती है. ऐसे में सबसे बड़ा डर यही होता है कि अब हमारे पीएफ का क्या होगा, क्या जो पैसा हमने कई साल अपनी सैलरी से कटवाया है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 29 Oct 2025 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल नौकरी की दुनिया में परेशानियां काफी बढ़ गई हैं. कभी कंपनी बंद हो जाती है, कभी जॉब छूट जाती है, तो कभी किसी वजह से हमें खुद जॉब छोड़नी पड़ती है. ऐसे में सबसे बड़ा डर यही होता है कि अब हमारे पीएफ का क्या होगा, क्या जो पैसा हमने सालों से अपनी सैलरी से कटवाया है? क्या वह सब डूब जाएगा? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी जॉब चली गई है या आपने खुद छोड़ दी है, तो आपका पीएफ अकाउंट और उसमें जमा पैसा किस हाल में रहेगा?

क्या पीएफ अकाउंट में जमा पैसा डूबता है?

अगर आपकी जॉब छूट गई है और अब आपके ईपीएफ अकाउंट में हर महीने कोई नई जमा राशि नहीं जा रही है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है. ईपीएफ संगठन (EPFO) का नियम है कि अगर किसी अकाउंट में कुछ समय तक योगदान नहीं आता, तब भी जमा राशि वहीं रहती है  ना वो गायब होती है, ना खत्म. जब आप जॉब छोड़ते हैं और नया योगदान नहीं आता, तो भी पहले तीन साल तक आपके पुराने बैलेंस पर ब्याज मिलता रहता है.

कब पीएफ अकाउंट इन एक्टिव हो जाता है?

अगर लगातार 3 साल तक खाते में कोई नया योगदान नहीं हुआ तो ईपीएफओ उस खाते को इन एक्टिव मान लेता है. इसका मतलब है कि अब उस पर ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन आपका मूलधन और अब तक का सारा ब्याज सुरक्षित रहता है. आप जब चाहें रकम निकाल सकते हैं. साथ ही ईपीएफ के नियमों के अनुसार, अगर आप दो महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार हैं, तो आप अपने खाते से पैसा निकालने के हकदार हैं. आप चाहें तो कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं या पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं. 

केवाईसी और आधार हमेशा अपडेट रखें

कई बार लोग अपने पुराने खाते में KYC  अपडेट नहीं कराते, जिससे बाद में पैसा निकालने में मुश्किल आती है. इसलिए हमेशा अपने आधार नंबर, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर को अपने EPF खाते में अपडेट रखें.  अगर आपके कई पीएफ खाते हैं, तो उन्हें एक में मर्ज करा लें. EPFO की वेबसाइट या उमंग ऐप से आप ये काम आसानी से कर सकते हैं. इससे न सिर्फ ब्याज और बैलेंस पर नजर रखना आसान हो जाएगा, बल्कि फ्यूचर में कोई क्लेम करने में भी परेशानी नहीं होगी. 

Published at : 29 Oct 2025 02:04 PM (IST)
