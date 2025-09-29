इस महीने से ATM से निकाल सकेंगे पीएफ के पैसे, जान लें लेटेस्ट अपडेट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस महीने से ATM से निकाल सकेंगे पीएफ के पैसे, जान लें लेटेस्ट अपडेट

PF Withdrawal From ATM: PF खाते से पैसे निकालनो को लेकर एक नया अपडेट आने वाला है. जिससे कर्मचारी सीधे ATM से पैसे निकाल सकेंगे. कब से लागू होगा यह नियम. जान लें क्या है अपडेट.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 29 Sep 2025 08:05 AM (IST)
PF Withdrawal From ATM: देश में जितने भी नौकरीपेशा लोग हैं. लगभग सबके पीएफ खाते होते हैं. पीएफ खाता एक तरह से सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है. जिसमें जमा होने वाली राशि पर ब्याज भी मिलता है. आमतौर पर सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा पीएफ अकाउंट में जमा होता है और उतना ही योगदान कंपनी की ओर से भी दिया जाता है. जरूरत पड़ने पर इस खाते से पैसे निकाले भी जा सकते हैं. 

लेकिन इसमें प्रक्रिया लंबी होने के कारण काफी वक्त लग जाता है. लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है. अब इस नई सुविधा के जरिए पीएफ खाताधारक अपने पीएफ का पैसा सीधे एटीएम से निकाल पाएंगे. जान लें इसे लेकर क्या है अपडेट.

कब से मिलेगी ATM से PF निकालने की सुविधा?

पीएफ खाते का पैसा निकालने के लिए अभी लोग ऑनलाइन क्लेम करते हैं. जब क्लेम सेटल होता है तब जाकर उनके खाते में पैसे आते हैं. जिसमें कुछ दिन का समय लग जाता है. लेकिन अब पीएफ खाताधारक ATM से नार्मल विड्रॉल की तरह पैसे निकाल सकेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ATM से पीएफ निकालने की सुविधा जनवरी 2026 से शुरू हो सकती है. यह कदम EPFO 3.0 का हिस्सा होगा. 

हालांकि अभी इस पर पूरी कंफर्मेशन आनी बाकी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की उम्मीद है. मंजूरी मिलते ही कर्मचारियों को यह सुविधा मिल जाएगी. फिलहाल PF निकालने की मौजूदा प्रक्रिया में 4 से 5 दिन का समय लगता है. लेकिन नए सिस्टम के बाद पैसा तुरंत मिल सकेगा. 

इसके लिए क्या होगा प्रोसेस?

इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं. पहला क्या नार्मल बैंक के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले जा सकेंगे. तो इसे लेकर खबरें हैं कि EPFO अपने सदस्यों को एक स्पेशल कार्ड जारी कर सकता है.जो सीधे उनके PF अकाउंट से लिंक होगा. पैसा निकालने के लिए पहले ऑनलाइन क्लेम करना होगा. 

क्लेम अप्रूव होने के बाद सदस्य इस कार्ड का उपयोग कर किसी भी ATM से राशि निकाल सकेंगे. इस नई पहल से करीब 7.8 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स को फायदा पहुंचेगा. खासकर इमरजेंसी हालात में कर्मचारियों के लिए यह सुविधा बेहद उपयोगी होगी. क्योंकि उन्हें फंड की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

Published at : 29 Sep 2025 08:05 AM (IST)
