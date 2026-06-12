Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom NCIB ने पेट्रोल पंपों पर ईंधन चोरी, धोखाधड़ी से चेताया।

कम वेतनभोगी स्टाफ धोखाधड़ी कर ग्राहकों को ठगते हैं।

मीटर शून्य से देखें, रसीद लें, ईंधन प्रक्रिया जांचें।

गड़बड़ी दिखने पर NCIB से तुरंत शिकायत दर्ज कराएँ।

Fuel Theft Alert: अगर आप वाहन में पेट्रोल भरवाते समय जल्दबाजी करते हैं, तो यह आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है. पेट्रोल पंप पर छोटी सी लापरवाही, जैसे मीटर की जांच न करना, सही मात्रा पर ध्यान न देना या स्टाफ की हरकतों को नजरअंदाज करना कई बार का कारण बन सकता है. इसी को लेकर NCIB (नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) ने लोगों को पेट्रोल भरवाते समय सतर्क रहने की सलाह दी है.

NCIB के अनुसार, पेट्रोल रिफिल करवाते समय थोड़ी सी सावधानी आपको ईंधन की चोरी और अन्य धोखाधड़ी से बचा सकती है. इसलिए हर ग्राहक को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

क्यों जरूरी है सतर्क रहना?

NCIB ने अपने सोशल मीडिया X पोस्ट में बताया है कि ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर काम करने वाले स्टाफ की तनख्वाह बहुत कम होती है. ऐसे में कुछ कर्मचारी ग्राहकों को कम ईंधन देकर या मशीन में हेरफेरी करके गलत तरीके से फायदा कमाने की कोशिश करते हैं.

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इस तरह की हरकतों से अक्सर ग्राहकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में आपको पेट्रोल भरवाते समय जागरूक रहना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके.

पेट्रोल पंप पर कभी जल्दबाजी न करे,

क्योंकि आपकी थोड़ी-सी लापरवाहीं, बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है। pic.twitter.com/rvcv2uP6Mz — NCIB Headquarters (@NCIBHQ) June 10, 2026

पेट्रोल भरवाते समय रखें इन बातों का ध्यान

मीटर शून्य (0.00) से शुरू होते हुए जरूर देखें.

गाड़ी में सही ईधन (पेट्रोल या डीजल) ही भरवाएं.

ईंधन भरने की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखें.

भुगतान के बाद रसीद जरूर लें और उसकी जांच करें.

मशीन की सील और कैलिब्रेशन पर ध्यान दें.

किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखे तो तुरंत शिकायत करें.

अगर डिलिवरी के दौरान कोई संदेह हो तो तुरंत कर्मचारी से तुरंत सवाल पूछें.

कानूनी मदद कहां लें?

अगर आपको पेट्रोल पंप पर किसी तरह की धोखाधड़ी का संदेह हो, तो आप NCIB से संपर्क कर सकते हैं.

हेल्पलाइन: 97925800000

वेबसाइट: www.ncib.in

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