हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPetrol-Diesel News: क्या आप भी पेट्रोल पंप पर करते हैं ये गलती? आपकी एक छोटी चूक पड़ सकती है भारी, NCIB ने बताई टिप्स

Petrol-Diesel News: क्या आप भी पेट्रोल पंप पर करते हैं ये गलती? आपकी एक छोटी चूक पड़ सकती है भारी, NCIB ने बताई टिप्स

Petrol Pump Fraud: पेट्रोल भरवाते समय मीटर, मात्रा और पंप कर्मचारियों की गतिविधियों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी ईंधन चोरी और धोखाधड़ी से बचा सकती है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 12 Jun 2026 04:58 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • NCIB ने पेट्रोल पंपों पर ईंधन चोरी, धोखाधड़ी से चेताया।
  • कम वेतनभोगी स्टाफ धोखाधड़ी कर ग्राहकों को ठगते हैं।
  • मीटर शून्य से देखें, रसीद लें, ईंधन प्रक्रिया जांचें।
  • गड़बड़ी दिखने पर NCIB से तुरंत शिकायत दर्ज कराएँ।

Fuel Theft Alert: अगर आप वाहन में पेट्रोल भरवाते समय जल्दबाजी करते हैं, तो यह आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है. पेट्रोल पंप पर छोटी सी लापरवाही, जैसे मीटर की जांच न करना, सही मात्रा पर ध्यान न देना या स्टाफ की हरकतों को नजरअंदाज करना कई बार का कारण बन सकता है. इसी को लेकर NCIB (नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) ने लोगों को पेट्रोल भरवाते समय सतर्क रहने की सलाह दी है.

NCIB के अनुसार, पेट्रोल रिफिल करवाते समय थोड़ी सी सावधानी आपको ईंधन की चोरी और अन्य धोखाधड़ी से बचा सकती है. इसलिए हर ग्राहक को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

क्यों जरूरी है सतर्क रहना?

NCIB ने अपने सोशल मीडिया X पोस्ट में बताया है कि ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर काम करने वाले स्टाफ की तनख्वाह बहुत कम होती है. ऐसे में कुछ कर्मचारी ग्राहकों को कम ईंधन देकर या मशीन में हेरफेरी करके गलत तरीके से फायदा कमाने की कोशिश करते हैं.

Train Cancelled: यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 14 जून को कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले जरूर चेक करें स्टेटस

इस तरह की हरकतों से अक्सर ग्राहकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में आपको पेट्रोल भरवाते समय जागरूक रहना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके.

पेट्रोल भरवाते समय रखें इन बातों का ध्यान

  • मीटर शून्य (0.00) से शुरू होते हुए जरूर देखें.
  • गाड़ी में सही ईधन (पेट्रोल या डीजल) ही भरवाएं.
  • ईंधन भरने की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखें.
  • भुगतान के बाद रसीद जरूर लें और उसकी जांच करें.
  • मशीन की सील और कैलिब्रेशन पर ध्यान दें.
  • किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखे तो तुरंत शिकायत करें.
  • अगर डिलिवरी के दौरान कोई संदेह हो तो तुरंत कर्मचारी से तुरंत सवाल पूछें.

कानूनी मदद कहां लें?

अगर आपको पेट्रोल पंप पर किसी तरह की धोखाधड़ी का संदेह हो, तो आप NCIB से संपर्क कर सकते हैं.

हेल्पलाइन: 97925800000
वेबसाइट: www.ncib.in

बच्चों के नाम कर दी जमीन तो क्या बाद में वापस ले सकते हैं मां-बाप, क्या कहता है कानून? जानिए

Published at : 12 Jun 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Utility News Petrol Pump Fraud Fuel Theft Alert NCIB Advisory
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Petrol-Diesel News: क्या आप भी पेट्रोल पंप पर करते हैं ये गलती? आपकी एक छोटी चूक पड़ सकती है भारी, NCIB ने बताई टिप्स
क्या आप भी पेट्रोल पंप पर करते हैं ये गलती? आपकी एक छोटी चूक पड़ सकती है भारी, NCIB ने बताई टिप्स
यूटिलिटी
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो सरकारी खजाने पर टूटेगा आफत का पहाड़, NPS-UPS का बोझ बढ़ना तय
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो सरकारी खजाने पर टूटेगा आफत का पहाड़, NPS-UPS का बोझ बढ़ना तय
यूटिलिटी
वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी, कटरा-हरिद्वार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए पूरी डिटेल
वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी, कटरा-हरिद्वार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए पूरी डिटेल
यूटिलिटी
तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को घर देगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने दिए निर्देश
तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को घर देगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने दिए निर्देश
Advertisement

वीडियोज

Mannat:😱Vikrant की जिंदगी में हुई Manyata की एंट्री, Mannat के सिंदूर पर मंडराया सौतन का साया #sbs
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने बटोरी वाहवाही
सपना चौधरी ने दर्ज कराया केस, वीर साहू को कोर्ट की सख्त हिदायत
China ने चली चाल! India ने दिखाई आंख! खेल हुआ INTERNATIONAL! |ABPLIVE
Weather Alert: सावधान! आ गया GODZILLA EL-NINO ! भारत पर होगा खतरनाक असर ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: INDIA-NDA में सीट बंटवारे की हलचल शुरु, BJP अभी चुप, सहयोगी एक्टिव, सपा-कांग्रेस में मंथन जारी
UP चुनाव: INDIA-NDA में सीट बंटवारे की हलचल शुरु, BJP अभी चुप, सहयोगी एक्टिव, सपा-कांग्रेस में मंथन जारी
विश्व
Iran-US War: पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
क्रिकेट
IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शुभमन गिल रच सकते हैं इतिहास, बनाने होंगे सिर्फ इतने रन
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शुभमन गिल रच सकते हैं इतिहास, बनाने होंगे सिर्फ इतने रन
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: कंगना की अदद हिट की हसरत पूरा कर पाएगी 'भारत भाग्य विधाता'? जानें कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
स्पोर्ट्स
Explained: ...तो इस वजह से FIFA नहीं खेलती भारतीय टीम! 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
FIFA में क्यों नहीं भारतीय टीम? 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
इंडिया
Petrol-Disel Crisis: पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इतने लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नियम तोड़ा तो क्या होगा?
पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इतने लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नियम तोड़ा तो क्या होगा?
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
ENT LIVE
'The Ugly Story' में छिपे हैं कई राज, टीज़र ने बढ़ाया रोमांच
'The Ugly Story' में छिपे हैं कई राज, टीज़र ने बढ़ाया रोमांच
ENT LIVE
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
'Welcome To The Jungle' का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
'Welcome To The Jungle' का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ABP NEWS
15 जून को लगने वाला है कैंचीधाम में मेला
15 जून को लगने वाला है कैंचीधाम में मेला
ABP NEWS
रोड पर ब्रेकर की जगह बैठा था बच्चा, ड्राइवर के उड़े होश
रोड पर ब्रेकर की जगह बैठा था बच्चा, ड्राइवर के उड़े होश
Embed widget