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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 14 जून को कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले जरूर चेक करें स्टेटस

Train Cancelled: यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 14 जून को कई ट्रेनें रद्द, सफर से पहले जरूर चेक करें स्टेटस

Train Cancelled: अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. रेलवे ने एक बड़े मेगा ब्लॉक की घोषणा की है, जिसके कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया है.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 12 Jun 2026 11:19 AM (IST)
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  • कुछ ट्रेनें खड़की/हडपसर से चलेंगी या समाप्त होंगी।

Train Cancelled: क्या आप ट्रेन से जयपुर, पुणे या अन्य शहरों को घूमने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी हो सकती है. पुणे रेल मंडल ने 14 जून को स्टेशन यार्ड में सिग्नल, टेलीकम्यु्निकेशन और ओवरहेड इलेक्ट्रिक उपकरणों के रखरखाव के लिए 9 घंटे का मेगा ब्लॉक लेने का फैसला किया है. यह ब्लॉक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा.

बता दें कि मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला के मुताबिक, यह कार्य रेलवे की सुरक्षा और बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है. जरूरी बात यह है कि ब्लॉक के दौरान पुणे स्टेशन के कई प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से बंद रहेंगे, जिससे कई ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित होगा.

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ये ट्रेनें रहेंगी पूरी तरह रद्द

ध्यान दें,  14 जून को चलने वाली सीएसएमटी डेक्कन एक्सप्रेस (11007/ 11008) रद्द रहेगी. इसके साथ ही 13 जून को नागपुर से चलने वाली 12136 नागपुर-पुणे एक्सप्रेस और 14 जून को चलने वाली 12135 पुणे-नागपुर एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है.

ये ट्रेनें बीच रास्ते में ही होंगी समाप्त

13 जून यानी कल चलने वाली 12940 जयपुर-पुणे एक्सप्रेस और 14 जून को चलने वाली 12127 सीएसएमटी-पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस खड़की स्टेशन पर ही समाप्त कर दी जाएंगी. इसके साथ ही 12 जून यानी आज चलने वाली 11078 जम्मू तवी-पुणे एक्सप्रेस और 13 जून को चलने वाली 11406 अमरावती-पुणे एक्सप्रेस हडपसर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होंगी.

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दूसरे स्टेशन से चलेंगी ये ट्रेनें

14 जून को चलने वाली 12128 पुणे-सीएसएमटी इंटरसिटी एक्सप्रेस और 12939 पुणे-एक्सप्रेस अब पुणे स्टेशन की जगह खड़की स्टेशन से रवाना होंगी. वहीं पुणे-रानी कमलापति एक्सप्रेस 22171 के टाइम में भी बदलाव किया गया है. यह ट्रेन 14 जून को अपने निर्धारित टाइम दोपहर 3:15 बजे के बजाय शाम 7:55 बजे पुणे से रवाना होगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन आने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेट्स चेक कर लें, ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी न हो.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 12 Jun 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Utility News IRCTC
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