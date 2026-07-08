Pension: क्या पत्नी की मौत के बाद पति को मिल सकती है फैमिली पेंशन? जानिए क्या कहते हैं सरकारी नियम
Family Pension Rule: अगर किसी नौकरी करने वाली महिला की मौत हो जाती है तो ऐसे में उसके परिवार के मन में एक सवाल उठ सकता है कि क्या अब महिला के पति को फैमिली पेंशन मिलेगी या नहीं?
- विशेष परिस्थितियों में बच्चों को भी पेंशन मिल सकती है।
Family Pension Rule: आज के समय में महिलाएं सिर्फ घर का काम नहीं कर रही हैं, बल्कि ज्यादातर महिलाएं घर के काम के साथ ही सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रही हैं. अब अगर किसी ऐसी महिला की मौत हो जाए जो नौकरी करती है तो परिवार के लिए दुख के साथ-साथ ही मन में यह सवाल आएगा कि क्या अब महिला के पति को फैमिली पेंशन मिलेगी या नहीं? अगर आपके भी मन में यह सवाल है तो अभी जान लीजिए.
नियमों के मुताबिक, अगर महिला पेंशनभोगी, कर्मचारी पेंशन योजना या केंद्र सरकार की कर्मचारी थी. साथ ही सारी जरूरी शर्तें भी पूरी करती थी तो उसके पति को फैमिली पेंशन मिलने का अधिकार है. हालांकि एक बात जान लें, केंद्र सरकार की पेंशन व्यवस्था और EPS के नियम अलग हैं. ऐसे में पेंशन मिलना या नहीं मिलना और कितनी मिलना या सब कुछ संबंधित योजना के नियमों के मुताबिक तय होती है.
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किस मामले में पति को पेंशन नहीं दी जाएगी?
नौकरी करने वाली महिला की अगर मौत हो जाती है तो ऐसे मामले में उसका पति के पास ही पेंशन पाने का अधिकार होता है, लेकिन कुछ परिस्थिति में पति की जगह बच्चों को भी ये अधिकार मिल सकता है. इनमें शामिल है...
- अगर किसी महिला सरकारी कर्मचारी ने पति के खिलाफ तलाक का मामला दर्ज किया हो.
- साथ ही दहेज संबंधित मामला या घरेलू हिंसा या किसी अन्य गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई की हो.
- ऐसे मामलों में महिला अनुरोध कर सकती है कि उसकी मौत के बाद पेंशन बच्चों को दी जाए.
- ध्यान रहें, ये नियम लेकिन खास परिस्थितियों में ही लागू होता है.
- वरना पेंशन पाने का सबसे पहला अधिकार पति का ही होता है.
इन कारणों से अटक सकती है पेंशन
कुछ मामलों में पात्र होने के बाद भी पेंशन मिलने में देरी होती है. उसके पीछे ये कारण हैं, जैसे...
- दस्तावेजों या रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलना.
- साथ ही रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया गया हो.
- नॉमिनी या परिवार की जानकारी पूरी न हो.
- बैंक अकाउंट, आधार या किसी दूसरे दस्तावेजों में दिक्कत हो.
- क्लेम फॉर्म अधूरा रहने पर भी देरी होती है.
पेंशन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- विवाह प्रमाण
- PPO/EPF से जुड़े डॉक्यूमेंट
- बैंक अकाउंट
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