Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom टोकन सुबह 9 बजे मिलेंगे, वरिष्ठों, दिव्यांगों और बच्चों को प्राथमिकता होगी।

Passport News: अगर पासपोर्ट से जुड़ा आपका कोई काम लंबे समय से लंबित है या आवेदन प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो अब आपको राहत मिल सकती है. लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए RPO गाजियाबाद ने वॉक-इन सर्विस की शुरुआत की है. इस सुविधा के जरिए आवेदक बिना पहले से समय लिए सीधे कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं. हालांकि, इस सेवा का लाभ लेने के लिए कुछ निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा.

हफ्ते में इतने दिन मिलेगी सुविधा

यह सेवा सप्ताह में सोमवार से गुरुवार तक उपलब्ध रहेगी, जबकि सरकारी अवकाश के दिनों में इसका लाभ नहीं मिलेगा. इसकी खास बात यह है कि आवेदकों को पहले से स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं होगी और वे सीधे कार्यालय जाकर अपनी समस्या रख सकेंगे. हालांकि, प्रतिदिन सीमित संख्या में लोगों को ही इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा. इसके तहत रोजाना अधिकतम 150 आवेदकों की शिकायतों और समस्याओं पर सुनवाई की जाएगी.

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इन लोगों को होगा फायदा

जिनकी पासपोर्ट फाइल लंबे समय से अटकी हुई है, वे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं.

पासपोर्ट से जुड़ी किसी भी जरूरी समस्या के समाधान के लिए सीधे कार्यालय पहुंचा जा सकता है.

जिन लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है, उनके लिए यह सुविधा खास तौर पर उपयोगी है.

जानिए प्रोसेस

वॉक-इन सुविधा में प्रतिदिन 150 टोकन जारी किए जाएंगे.

टोकन सुबह 9 बजे से वितरित किए जाएंगे और यह प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी.

इस सुविधा का लाभ पाने के लिए आवेदकों को समय से पहले पहुंचना बेहतर रहेगा.

किसे पहले मिलेगा टोकन

60 साल या उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक

दिव्यांग व्यक्ति और

छोटे बच्चे शामिल हैं

इन्हीं लोगों को मिलेगा टोकन

टोकन केवल उसी व्यक्ति को दिया जाएगा, जिसके पास पासपोर्ट से जुड़ा काम है.

18 वर्ष से कम उम्र के आवेदकों की ओर से उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक टोकन ले सकते हैं.

किसी अन्य व्यक्ति को किसी की जगह टोकन जारी नहीं किया जाएगा.

ऐसे करें अप्लाई

कमरा नंबर- 336 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO), सीजीओ कॉम्प्लेक्स-1, हापुड़ चुंगी, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद- 201002 और अधिक जानकारी के लिए आप contact.rpogzb@cpo.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं.

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