हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपासपोर्ट का काम अटका है? अब बिना अपॉइंटमेंट सीधे RPO जाएं और काम कराएं, यूपी के इस जिले में सुविधा शुरू

पासपोर्ट का काम अटका है? अब बिना अपॉइंटमेंट सीधे RPO जाएं और काम कराएं, यूपी के इस जिले में सुविधा शुरू

Passport Walk-In Service: RPO गाजियाबाद ने पासपोर्ट से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए वॉक-इन सुविधा शुरू की है. अब आवेदक बिना अपॉइंटमेंट सीधे कार्यालय पहुंच सकेंगे. जानिए पूरी डिटेल.

Reported By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 17 Jun 2026 07:20 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • टोकन सुबह 9 बजे मिलेंगे, वरिष्ठों, दिव्यांगों और बच्चों को प्राथमिकता होगी।

Passport News: अगर पासपोर्ट से जुड़ा आपका कोई काम लंबे समय से लंबित है या आवेदन प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो अब आपको राहत मिल सकती है. लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए RPO गाजियाबाद ने वॉक-इन सर्विस की शुरुआत की है. इस सुविधा के जरिए आवेदक बिना पहले से समय लिए सीधे कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं. हालांकि, इस सेवा का लाभ लेने के लिए कुछ निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा.

हफ्ते में इतने दिन मिलेगी सुविधा

यह सेवा सप्ताह में सोमवार से गुरुवार तक उपलब्ध रहेगी, जबकि सरकारी अवकाश के दिनों में इसका लाभ नहीं मिलेगा. इसकी खास बात यह है कि आवेदकों को पहले से स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं होगी और वे सीधे कार्यालय जाकर अपनी समस्या रख सकेंगे. हालांकि, प्रतिदिन सीमित संख्या में लोगों को ही इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा. इसके तहत रोजाना अधिकतम 150 आवेदकों की शिकायतों और समस्याओं पर सुनवाई की जाएगी.

गर्मी में AC की कूलिंग हो गई कम? आउटडोर यूनिट धोने से पहले जान लें ये बातें

इन लोगों को होगा फायदा

  • जिनकी पासपोर्ट फाइल लंबे समय से अटकी हुई है, वे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं.
  • पासपोर्ट से जुड़ी किसी भी जरूरी समस्या के समाधान के लिए सीधे कार्यालय पहुंचा जा सकता है.
  • जिन लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है, उनके लिए यह सुविधा खास तौर पर उपयोगी है.

जानिए प्रोसेस

  •  वॉक-इन सुविधा में प्रतिदिन 150 टोकन जारी किए जाएंगे.
  • टोकन सुबह 9 बजे से वितरित किए जाएंगे और यह प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी.
  • इस सुविधा का लाभ पाने के लिए आवेदकों को समय से पहले पहुंचना बेहतर रहेगा.

किसे पहले मिलेगा टोकन

  • 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक
  • दिव्यांग व्यक्ति और
  • छोटे बच्चे शामिल हैं

इन्हीं लोगों को मिलेगा टोकन

  • टोकन केवल उसी व्यक्ति को दिया जाएगा, जिसके पास पासपोर्ट से जुड़ा काम है.
  • 18 वर्ष से कम उम्र के आवेदकों की ओर से उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक टोकन ले सकते हैं.
  • किसी अन्य व्यक्ति को किसी की जगह टोकन जारी नहीं किया जाएगा.

ऐसे करें अप्लाई

कमरा नंबर- 336 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO), सीजीओ कॉम्प्लेक्स-1, हापुड़ चुंगी, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद- 201002 और अधिक जानकारी के लिए आप contact.rpogzb@cpo.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं.

क्या आपके डेबिट कार्ड पर भी मिलता है 2 लाख रुपये का बीमा? बहुत कम लोग जानते हैं यह फायदा

Published at : 17 Jun 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad Utility News Passport Update Passport Help Desk
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
पासपोर्ट का काम अटका है? अब बिना अपॉइंटमेंट सीधे RPO जाएं और काम कराएं, यूपी के इस जिले में सुविधा शुरू
पासपोर्ट का काम अटका है? अब बिना अपॉइंटमेंट सीधे RPO जाएं और काम कराएं, यूपी के इस जिले में सुविधा शुरू
यूटिलिटी
8th Pay Commission: डेथ बेनिफिट्स नियमों में बदलाव की तैयारी, ग्रेच्युटी की सीमा पर भी अपडेट
8th Pay Commission: डेथ बेनिफिट्स नियमों में बदलाव की तैयारी, ग्रेच्युटी की सीमा पर भी अपडेट
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड से किराया पेमेंट की वापसी, लाखों किरायेदारों को मिल सकती है राहत
क्रेडिट कार्ड से किराया पेमेंट की वापसी, लाखों किरायेदारों को मिल सकती है राहत
यूटिलिटी
LPG सिलेंडर पर बड़ी खबर, जानें किन गैस ग्राहकों को कराना होगा री-वेरिफिकेशन और किन्हें मिली छूट
LPG सिलेंडर पर बड़ी खबर, जानें किन गैस ग्राहकों को कराना होगा री-वेरिफिकेशन और किन्हें मिली छूट
Advertisement

वीडियोज

All-New Mini Countryman C | Bigger, Bolder & More Premium | #minicountryman #autolive
Samajwadi Party Split |Mahadangal: बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में टूटेगी साइकिल?
Sonu Nigam Health Update: Pinched Nerve की वजह से भारी हुई आवाज, फिर भी नहीं Cancel किया Concert
Sanchita Ugale Suicide Case: किस वजह से TV Actress ने उठाया ये कदम? | Ujjwal Sharma
Zakir Khan से मिली सीख, Imtiaz Ali से हुई मुलाकात; Laksh Maheshwari ने खोले जिंदगी के बड़े राज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
डिप्लॉमेसी, इकॉनोमिक- आर्मी प्रेशर बनाकर..ईरान से डील पर क्या बोले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
डिप्लॉमेसी, इकॉनोमिक- आर्मी प्रेशर बनाकर..ईरान से डील पर क्या बोले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
1 साल पुरानी तस्वीर में अमित शाह और राम गोपाल यादव, साथ थे संजय राउत, 'पर्ची' ने सपा पर खड़े किए सवाल
1 साल पुरानी तस्वीर में अमित शाह और राम गोपाल यादव, साथ थे संजय राउत, 'पर्ची' ने सपा पर खड़े किए सवाल
फ़ुटबॉल
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
भोजपुरी सिनेमा
रवि किशन और पवन सिंह ने संग लगाए ठुमके, फैंस हुए बेकाबू, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, कई घायल
रवि किशन और पवन सिंह ने संग लगाए ठुमके, फैंस हुए बेकाबू, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज
इंडिया
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
विश्व
इजरायल से यारी यूएस को पड़ी भारी, ईरान के दिए इन 5 जख्मों को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
इजरायल से यारी यूएस को पड़ी भारी, ईरान के दिए इन 5 जख्मों को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
विश्व
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
शिक्षा
Cbse 10th Result 2026: जल्द जारी होगा सीबीएसई 10वीं का सेकंड बोर्ड रिजल्ट, इस तरह से कर पाएंगे चेक
जल्द जारी होगा सीबीएसई 10वीं का सेकंड बोर्ड रिजल्ट, इस तरह से कर पाएंगे चेक
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget