हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAC Cooling Tips: गर्मी में AC की कूलिंग हो गई कम? आउटडोर यूनिट धोने से पहले जान लें ये बातें

AC Cooling Tips: गर्मी में AC की कूलिंग हो गई कम? आउटडोर यूनिट धोने से पहले जान लें ये बातें

Summer Cooling Tips: गर्मी में AC की कूलिंग कम होने पर कई लोग आउटडोर यूनिट को पानी से साफ करने लगते हैं. लेकिन क्या ऐसा करना सही है और क्या इससे सच में कूलिंग बेहतर होती है? जानिए.

Reported By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 16 Jun 2026 11:44 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बिजली बंद कर, कम दबाव पानी से धोना सुरक्षित रहता है।

Summer Tips: गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अलग-अलग तरीके अपनाने लगते हैं. कोई कूलर चलाता है तो कोई AC का इस्तेमाल करता है. आजकल AC कई घरों की जरूरत बन गया है और तेज गर्मी में सबसे ज्यादा राहत भी यही देता है. गर्मियों में AC की कूलिंग कम होने की समस्या भी अक्सर देखने को मिलती है.

ऐसे में कई लोग AC की आउटडोर यूनिट को पानी से धोने लगते हैं. कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या आउटडोर यूनिट को धोना सही है या नहीं. क्या इससे सच में AC की कूलिंग बढ़ती है या फिर इसका कोई नुकसान भी हो सकता है. अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आइए समझते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है.

पानी से धोने के क्या है फायदे

अगर आउटडोर यूनिट पर धूल और गंदगी जमा हो जाती है तो AC की कूलिंग पर असर पड़ सकता है. ऐसे में सफाई करने से यूनिट बेहतर तरीके से काम कर पाती है और कमरे को ठंडा करने में ज्यादा समय नहीं लगता. इसके साथ ही AC पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता जिससे बिजली की खपत भी कम हो सकती है. साफ आउटडोर यूनिट होने से कंप्रेसर को भी राहत मिलती है और उसके ज्यादा गर्म होने की संभावना कम रहती है. नियमित सफाई से AC की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहती है और खराबी आने का खतरा भी कम हो सकता है.

दिल्ली में गर्मी से राहत की नई पहल! बांस से बनेंगे कूलिंग जोन, जानें लोकेशन और सुविधाएं

आउटडोर यूनिट को पानी से धोना सुरक्षित है?

AC की आउटडोर यूनिट हमेशा बाहर लगी रहती है इसलिए उस पर धूल, मिट्टी और गंदगी जमा होना आम बात है. धीरे-धीरे यह गंदगी यूनिट के अंदर मौजूद कॉइल्स पर भी जमने लगती है. जब काफी समय तक सफाई नहीं होती तो AC की परफॉर्मेंस पर असर दिखने लगता है. आउटडोर यूनिट का काम कमरे की गर्मी को बाहर निकालना होता है. लेकिन जब कॉइल्स पर गंदगी जमा हो जाती है तो यह काम सही तरीके से नहीं हो पाता. इसका असर कूलिंग पर पड़ता है और AC को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. लगातार ऐसा होने पर कंप्रेसर पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जिससे खराबी आने का खतरा बढ़ जाता है.

क्या पानी डालने से करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है?

कई लोगों के मन में यह डर रहता है कि आउटडोर यूनिट पर पानी डालने से कहीं करंट न लग जाए या कोई खराबी न आ जाए. क्योंकि इसके अंदर वायरिंग और दूसरे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी होते हैं. लेकिन आउटडोर यूनिट को इस तरह बनाया जाता है कि वह खुले में बारिश, धूप और धूल का सामना कर सके. यही वजह है कि इसके जरूरी इलेक्ट्रिकल हिस्सों को सुरक्षित तरीके से कवर करके रखा जाता है. सामान्य सफाई के दौरान पानी पड़ने से आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं होती. हालांकि सफाई करते समय सावधानी बरतना और AC की बिजली बंद रखना बेहतर माना जाता है.

बिहार में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट, जानिए किसकी गैस सब्सिडी हो सकती है बंद

जरूरी बातों का रखें ध्यान

आउटडोर यूनिट की सफाई करना गलत नहीं है लेकिन इसे करते समय थोड़ी सावधानी जरूरी होती है. अगर बिना ध्यान दिए सफाई की जाए तो AC को नुकसान भी पहुंच सकता है. सफाई शुरू करने से पहले AC की मेन पावर जरूर बंद कर दें. साथ ही यूनिट पर तेज प्रेशर से पानी नहीं डालना चाहिए. ज्यादा दबाव वाला पानी यूनिट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है. खासकर अंदर लगी पतली फिन्स मुड़ जाएं तो हवा का फ्लो प्रभावित हो सकता है और AC की कूलिंग पर असर पड़ सकता है.

Published at : 16 Jun 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Utility News AC Cleaning AC Maintenace
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
AC Cooling Tips: गर्मी में AC की कूलिंग हो गई कम? आउटडोर यूनिट धोने से पहले जान लें ये बातें
AC Cooling Tips: गर्मी में AC की कूलिंग हो गई कम? आउटडोर यूनिट धोने से पहले जान लें ये बातें
यूटिलिटी
दिल्ली में गर्मी से राहत की नई पहल! बांस से बनेंगे कूलिंग जोन, जानें लोकेशन और सुविधाएं
दिल्ली में गर्मी से राहत की नई पहल, बांस से बनेंगे कूलिंग जोन, जानें लोकेशन और सुविधाएं
यूटिलिटी
Train Cancelled: झारखंड-बंगाल रेल यात्रियों को बड़ा झटका, इस हफ्ते 8 ट्रेनें रद्द और 10 शॉर्ट टर्मिनेट, यात्रा से पहले देखें लिस्ट
झारखंड-बंगाल रेल यात्रियों को बड़ा झटका, इस हफ्ते 8 ट्रेनें रद्द और 10 शॉर्ट टर्मिनेट, यात्रा से पहले देखें लिस्ट
यूटिलिटी
LPG Subsidy: बिहार में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट, जानिए किसकी गैस सब्सिडी हो सकती है बंद
LPG Subsidy: बिहार में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट, जानिए किसकी गैस सब्सिडी हो सकती है बंद
Advertisement

वीडियोज

US Iran Peace Deal: डील के बीच Trump के इस बयान से दुनिया में मचा हड़कंप! | Netanyahu | Hormuz
PoK Protest Update: PoK में विरोध प्रदर्शन के बीच खौफनाक वीडियो वायरल | Munir | Pakistan | breaking
Patna Coaching | Breaking News: Roshan Anand के आरोपों से बढ़ीं Khan Sir की मुश्किलें | Breaking
US Iran Peace Deal: ईरान पर भड़के Trump, दे डाली युद्ध की धमकी! | Hormuz | Khamenei | Breaking
Sansani | Crime News: एक हीरोइन का 'आखिरी सस्पेंस' ! | Mumbai News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
बिहार
Raushan Anand News: भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'
भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'
विश्व
पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़ रहीं जॉर्जिया मेलोनी, क्यों कहा थैंक्यू, बयान हो गया वायरल
पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़ रहीं जॉर्जिया मेलोनी, क्यों कहा थैंक्यू, बयान हो गया वायरल
स्पोर्ट्स
Cape Verde Vs Spain: केप वर्दे के लिए दीवार बने वोजिन्हा, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, मां मैच देखने नहीं पहुंच सकी तो आंखों में आए आंसू!
Cape Verde Vs Spain: केप वर्दे के लिए दीवार बने वोजिन्हा, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, मां मैच देखने नहीं पहुंच सकी तो आंखों में आए आंसू!
टेलीविजन
'जब किसी की लाश निकलेगी तब समझ आएगा', '370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत मोरे के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर फारुकी
'370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर, बोले- 'एक लिमिट होती है'
विश्व
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
हेल्थ
Microplastics vs Fertility: इस वजह से आपके घर में पैदा नहीं हो रहे बच्चे, पुरुषों और महिलाओं में लगातार बढ़ रहा बांझपन
इस वजह से आपके घर में पैदा नहीं हो रहे बच्चे, पुरुषों और महिलाओं में लगातार बढ़ रहा बांझपन
टेक्नोलॉजी
Smartphone पानी में डूबते ही भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो हमेशा के लिए हो सकता है बंद
Smartphone पानी में डूबते ही भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो हमेशा के लिए हो सकता है बंद
ABP NEWS
उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहर में फेंक दिया और खुद भी कूद गया; वह तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई।
उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहर में फेंक दिया और खुद भी कूद गया; वह तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई।
ABP NEWS
जैसे ही कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से बाहर निकले, उनके सिर पर एक अंडा फेंका गया।
जैसे ही कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से बाहर निकले, उनके सिर पर एक अंडा फेंका गया।
ABP NEWS
रोशन आनंद ने अपने भाई के अंतिम संस्कार के मौके पर क्या कहा?
रोशन आनंद ने अपने भाई के अंतिम संस्कार के मौके पर क्या कहा?
ABP NEWS
रोशन आनंद ने भीड़ के सामने हाथ जोड़े और रोने लगे!
रोशन आनंद ने भीड़ के सामने हाथ जोड़े और रोने लगे!
ABP NEWS
चोरों ने एक ही रात में 2,500 मुर्गियां चुरा लीं, मालिक हैरान है!
चोरों ने एक ही रात में 2,500 मुर्गियां चुरा लीं, मालिक हैरान है!
Embed widget