AC Cooling Tips: गर्मी में AC की कूलिंग हो गई कम? आउटडोर यूनिट धोने से पहले जान लें ये बातें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिजली बंद कर, कम दबाव पानी से धोना सुरक्षित रहता है।

Summer Tips: गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अलग-अलग तरीके अपनाने लगते हैं. कोई कूलर चलाता है तो कोई AC का इस्तेमाल करता है. आजकल AC कई घरों की जरूरत बन गया है और तेज गर्मी में सबसे ज्यादा राहत भी यही देता है. गर्मियों में AC की कूलिंग कम होने की समस्या भी अक्सर देखने को मिलती है.

ऐसे में कई लोग AC की आउटडोर यूनिट को पानी से धोने लगते हैं. कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या आउटडोर यूनिट को धोना सही है या नहीं. क्या इससे सच में AC की कूलिंग बढ़ती है या फिर इसका कोई नुकसान भी हो सकता है. अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आइए समझते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है.

पानी से धोने के क्या है फायदे

अगर आउटडोर यूनिट पर धूल और गंदगी जमा हो जाती है तो AC की कूलिंग पर असर पड़ सकता है. ऐसे में सफाई करने से यूनिट बेहतर तरीके से काम कर पाती है और कमरे को ठंडा करने में ज्यादा समय नहीं लगता. इसके साथ ही AC पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता जिससे बिजली की खपत भी कम हो सकती है. साफ आउटडोर यूनिट होने से कंप्रेसर को भी राहत मिलती है और उसके ज्यादा गर्म होने की संभावना कम रहती है. नियमित सफाई से AC की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहती है और खराबी आने का खतरा भी कम हो सकता है.

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आउटडोर यूनिट को पानी से धोना सुरक्षित है?

AC की आउटडोर यूनिट हमेशा बाहर लगी रहती है इसलिए उस पर धूल, मिट्टी और गंदगी जमा होना आम बात है. धीरे-धीरे यह गंदगी यूनिट के अंदर मौजूद कॉइल्स पर भी जमने लगती है. जब काफी समय तक सफाई नहीं होती तो AC की परफॉर्मेंस पर असर दिखने लगता है. आउटडोर यूनिट का काम कमरे की गर्मी को बाहर निकालना होता है. लेकिन जब कॉइल्स पर गंदगी जमा हो जाती है तो यह काम सही तरीके से नहीं हो पाता. इसका असर कूलिंग पर पड़ता है और AC को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. लगातार ऐसा होने पर कंप्रेसर पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जिससे खराबी आने का खतरा बढ़ जाता है.

क्या पानी डालने से करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है?

कई लोगों के मन में यह डर रहता है कि आउटडोर यूनिट पर पानी डालने से कहीं करंट न लग जाए या कोई खराबी न आ जाए. क्योंकि इसके अंदर वायरिंग और दूसरे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी होते हैं. लेकिन आउटडोर यूनिट को इस तरह बनाया जाता है कि वह खुले में बारिश, धूप और धूल का सामना कर सके. यही वजह है कि इसके जरूरी इलेक्ट्रिकल हिस्सों को सुरक्षित तरीके से कवर करके रखा जाता है. सामान्य सफाई के दौरान पानी पड़ने से आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं होती. हालांकि सफाई करते समय सावधानी बरतना और AC की बिजली बंद रखना बेहतर माना जाता है.

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जरूरी बातों का रखें ध्यान

आउटडोर यूनिट की सफाई करना गलत नहीं है लेकिन इसे करते समय थोड़ी सावधानी जरूरी होती है. अगर बिना ध्यान दिए सफाई की जाए तो AC को नुकसान भी पहुंच सकता है. सफाई शुरू करने से पहले AC की मेन पावर जरूर बंद कर दें. साथ ही यूनिट पर तेज प्रेशर से पानी नहीं डालना चाहिए. ज्यादा दबाव वाला पानी यूनिट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है. खासकर अंदर लगी पतली फिन्स मुड़ जाएं तो हवा का फ्लो प्रभावित हो सकता है और AC की कूलिंग पर असर पड़ सकता है.