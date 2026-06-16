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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या आपके डेबिट कार्ड पर भी मिलता है 2 लाख रुपये का बीमा? बहुत कम लोग जानते हैं यह फायदा

क्या आपके डेबिट कार्ड पर भी मिलता है 2 लाख रुपये का बीमा? बहुत कम लोग जानते हैं यह फायदा

Debit Card: UPI के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से ज्यादातर लोग डेबिट कार्ड का उपयोग कम कर चुके हैं. डेबिट कार्ड सिर्फ लेनदेन के लिए नहीं, बल्कि दुर्घटना बीमा जैसी महत्वपूर्ण सुविधा भी देता है.

Reported By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 16 Jun 2026 01:38 PM (IST)
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Debit Card: आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड है. डिजिटल लेनदेन बढ़ने के बाद ज्यादातर लोग UPI का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी वजह से डेबिट कार्ड का उपयोग काफी कम हो गया है. कई लोगों को लगता है कि डेबिट कार्ड सिर्फ एटीएम से पैसे निकालने के काम आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके साथ दुर्घटना बीमा  की सुविधा भी मिलती है.

इंश्योरेंस कवर

आजकल लोगों के पास Visa, RuPay और MasterCard जैसे अलग अलग तरह के डेबिट कार्ड होते हैं. बहुत कम लोगों को पता होता है कि इन कार्डों के साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलती है. बीमा की राशि कार्ड के प्रकार और उसके वैरिएंट पर निर्भर करती है. सामान्य कार्डों पर 2 लाख रुपये तक का कवर मिल सकता है, जबकि कुछ प्रीमियम कार्डों में यह रकम कई लाख रुपये तक हो सकती है.

क्यों जरूरी है कार्ड का इस्तेमाल

बहुत कम लोग जानते हैं कि कई मामलों में इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए डेबिट कार्ड का तय समय के भीतर इस्तेमाल होना जरूरी होता है. आमतौर पर यह अवधि 90 दिनों तक हो सकती है. लेकिन आजकल कई लोग डेबिट कार्ड को UPI से लिंक करने के बाद उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं. ऐसे में जरूरत पड़ने पर उन्हें बीमा क्लेम लेने में परेशानी हो सकती है.

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सिर्फ पैसे निकालना तक नहीं है सीमित

कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ एटीएम से पैसे निकालने तक ही सीमित नहीं है. इससे आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और एटीएम की दूसरी सुविधाओं का भी उपयोग कर सकते हैं. कई मामलों में इन कामों को भी कार्ड के इस्तेमाल के तौर पर माना जाता है.

कार्ड देता है आर्थिक सहारा

कार्ड परिवार के लिए बन सकता है आर्थिक सहारा. अगर किसी कार्डधारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो पात्रता पूरी होने पर उसके परिवार या नामित व्यक्ति को बीमा राशि मिल सकती है. इसलिए अपने डेबिट कार्ड से जुड़े इंश्योरेंस कवर और उसकी शर्तो की जानकारी जरूर रखें.

पात्रता जांचना है जरूरी

हर बैंक और कार्ड की शर्त अलग हो सकती हैं. इसलिए अपने बैंक से संपर्क कर यह जरूर पता करें कि आपके डेबिट कार्ड पर कितना बीमा कवर मिलता है और क्लेम के लिए क्या नियम लागू हैं.

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Published at : 16 Jun 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Debit Card Utility News UPI Payment
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