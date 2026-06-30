'दीदी संभल कर' मैक्सिकन वेव का जोश पड़ा भारी, स्टेडियम में महिला फैन के साथ हुआ मजेदार हादसा

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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगFIFA 2026: मैक्सिकन वेव का जोश पड़ा भारी, स्टेडियम में महिला फैन के साथ हुआ मजेदार हादसा- वीडियो वायरल

FIFA 2026: मैक्सिकन वेव का जोश पड़ा भारी, स्टेडियम में महिला फैन के साथ हुआ मजेदार हादसा- वीडियो वायरल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के मैच में स्टेडियम का एक मजेदार पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मैक्सिकन वेव के दौरान एक महिला फैन का फोन हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Jun 2026 08:59 AM (IST)
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फुटबॉल मैच के दौरान अक्सर खिलाड़ियों के गोल और शानदार खेल की चर्चा होती है. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियां एक महिला फैन ने बटोर लीं. कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्टेडियम में बैठी एक महिला फैन का छोटा सा हादसा कैमरे में कैद हो गया. कुछ ही सेकंड का यह वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे मैच का सबसे मजेदार पल बता रहे हैं.

मैक्सिकन वेव में शामिल हुई, हाथ से फिसल गया फोन

मैच के दौरान स्टेडियम में हजारों दर्शक एक साथ मैक्सिकन वेव का आनंद ले रहे थे. इसी दौरान कनाडा की टीम की जर्सी पहने एक महिला फैन भी पूरे उत्साह के साथ अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर वेव में शामिल हुई. लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाए, उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल फोन फिसल गया और सीधा सामने बनी सीढ़ियों पर गिर पड़ा. यह पूरा वाकया लाइव कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

कुछ सेकंड का वीडियो बना चर्चा का विषय

फोन गिरते ही आसपास बैठे लोग पहले चौंक गए और फिर हंसने लगे. महिला भी तुरंत नीचे झुककर अपना फोन उठाने लगी. यह छोटा सा पल टीवी प्रसारण में दिख गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोगों ने मजाक में कहा कि मैदान पर जो हुआ, उससे ज्यादा मजेदार नजारा तो स्टैंड में देखने को मिला. यही वजह है कि यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजेदार मजे

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने खूब मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "आज का असली हाइलाइट गोल नहीं, फोन का गिरना था." दूसरे ने कहा, "मैक्सिकन वेव में शामिल होने से पहले फोन जेब में रख लेना चाहिए." वहीं कई लोगों ने हंसते हुए लिखा कि स्टेडियम में ऐसे छोटे-छोटे पल ही मैच को हमेशा यादगार बना देते हैं. कुछ यूजर्स ने महिला की खेल भावना की भी तारीफ की और कहा कि उसने पूरे जोश के साथ मैच का आनंद लिया, बस फोन ने बीच में साथ छोड़ दिया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 08:59 AM (IST)
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