'दीदी संभल कर' मैक्सिकन वेव का जोश पड़ा भारी, स्टेडियम में महिला फैन के साथ हुआ मजेदार हादसा

FIFA 2026: मैक्सिकन वेव का जोश पड़ा भारी, स्टेडियम में महिला फैन के साथ हुआ मजेदार हादसा- वीडियो वायरल
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के मैच में स्टेडियम का एक मजेदार पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मैक्सिकन वेव के दौरान एक महिला फैन का फोन हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया.
फुटबॉल मैच के दौरान अक्सर खिलाड़ियों के गोल और शानदार खेल की चर्चा होती है. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियां एक महिला फैन ने बटोर लीं. कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्टेडियम में बैठी एक महिला फैन का छोटा सा हादसा कैमरे में कैद हो गया. कुछ ही सेकंड का यह वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे मैच का सबसे मजेदार पल बता रहे हैं.
मैक्सिकन वेव में शामिल हुई, हाथ से फिसल गया फोन
मैच के दौरान स्टेडियम में हजारों दर्शक एक साथ मैक्सिकन वेव का आनंद ले रहे थे. इसी दौरान कनाडा की टीम की जर्सी पहने एक महिला फैन भी पूरे उत्साह के साथ अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर वेव में शामिल हुई. लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाए, उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल फोन फिसल गया और सीधा सामने बनी सीढ़ियों पर गिर पड़ा. यह पूरा वाकया लाइव कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.
She won't be doing doing the Mexican wave again 😂😂😂 #WorldCup pic.twitter.com/Y8arvr1Lhx— Mark Windham (@MarkCAFC1905) June 28, 2026
कुछ सेकंड का वीडियो बना चर्चा का विषय
फोन गिरते ही आसपास बैठे लोग पहले चौंक गए और फिर हंसने लगे. महिला भी तुरंत नीचे झुककर अपना फोन उठाने लगी. यह छोटा सा पल टीवी प्रसारण में दिख गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोगों ने मजाक में कहा कि मैदान पर जो हुआ, उससे ज्यादा मजेदार नजारा तो स्टैंड में देखने को मिला. यही वजह है कि यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है.
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सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजेदार मजे
वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने खूब मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "आज का असली हाइलाइट गोल नहीं, फोन का गिरना था." दूसरे ने कहा, "मैक्सिकन वेव में शामिल होने से पहले फोन जेब में रख लेना चाहिए." वहीं कई लोगों ने हंसते हुए लिखा कि स्टेडियम में ऐसे छोटे-छोटे पल ही मैच को हमेशा यादगार बना देते हैं. कुछ यूजर्स ने महिला की खेल भावना की भी तारीफ की और कहा कि उसने पूरे जोश के साथ मैच का आनंद लिया, बस फोन ने बीच में साथ छोड़ दिया.
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