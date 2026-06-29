राशन में कटौती या नहीं मिल रहा अनाज? जानिए राशन डीलर के खिलाफ कैसे और कहां करें शिकायत

National Food Security Scheme: देश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ता राशन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है. इसके तहत करोड़ों लोगों को हर महीने गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न दिए जाते हैं. हालांकि कई बार राशन डीलरों की मनमानी की शिकायतें भी सामने आती हैं. कुछ जगहों पर कोटेदार कार्डहोल्डर्स को कम राशन देने, पीओएस मशीन पर अंगूठा लगवाकर अनाज नहीं देने या लोगों से बदसलूकी करने जैसे मामले सामने आते हैं.

ऐसी स्थिति में अब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार ने राशन से जुड़ी शिकायतों के लिए एक आसान मंच बनाया है, जिनके जरिए आप घर बैठे बेईमान कोटेदारों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.

कैसे करें शिकायत?

अगर राशन मिलने में कोई परेशानी आ रही है या कोटेदार कम अनाज दे रहा है, तो उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1967 पर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के टोल-फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

हर राज्य के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध हैं. उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में राशन संबंधी शिकायत के लिए 18001800150 नंबर जारी किया गया है. शिकायत दर्ज होने के बाद विभाग कार्रवाई शुरू करता है.

ऑनलाइन पोर्टल से भी मिलेगी मदद

राशन कार्डधारक अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए राशन कार्ड नंबर, राशन दुकान की जानकारी और समस्या की डिटेल्स सबमिट करनी होती है. शिकायत मिलने के बाद विभाग मामले की जांच करता है और जरूरत पड़ने पर राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

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जिला स्तर पर भी कर सकते हैं शिकायत

अगर फोन या ऑनलाइन शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो उपभोक्ता जिला पूर्ति अधिकारी या आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय में लिखित शिकायत दे सकते हैं. अधिकारी शिकायत के आधार पर राशन दुकान की जांच करते हैं.

दोषी डीलर पर होगी कार्रवाई

जांच में अगर राशन डीलर दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं. इसमें राशन दुकान का लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करना शामिल है. गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. सिर्फ इतना ही नहीं जेल तक की सजा भी हो सकती है. सरकार का कहना है कि राशन वितरण व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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