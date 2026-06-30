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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBank FD: 5 लाख पर 1 साल में कितनी होगी कमाई? ये बैंक दे रहे हैं एफडी पर सबसे धांसू रिटर्न

Bank FD: 5 लाख पर 1 साल में कितनी होगी कमाई? ये बैंक दे रहे हैं एफडी पर सबसे धांसू रिटर्न

Bank FD: जब हमारे पास एक मुश्त रकम होती है, तो उसे हम बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर जना कर देते हैं. जिससे बैंक अच्छा- खासा रिटर्न मिल सके. आइये जानते हैं कौन सा बैंक देता है अच्छा खासा रिटर्न.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 30 Jun 2026 06:43 AM (IST)
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Bank FD Rate: जब किसी के पास एक मुश्त रकम एक बार में आ जाती है, तब हम उनसे किसी अच्छी जगह इनवेस्ट करने के बारे में सोचेत हैं. जब कोई निवेश का ऑप्शन नहीं मिलता है तो सबसे अच्छा ऑप्शन केवल फिक्स्ट डिपॉजिट यानी FD होती है. जिसमें ज्यादा जोखिम भी नहीं होता है और आसानी से बैंक में रकम रखी रहती है, साथ ही साथ इस पर ब्याज भी मिलता है.

अगर आप भी अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा FD में निवेश करना पसंद करते हैं. तो उससे पहले आपको तय ब्याज के हिसाब से मैच्योरिटी पर रिटर्न के बारे में जान लेना चाहिए. बैंकों में FD की अवधि 7 दिन से लेकर 10 साल तक की होती है. वहीं ज्यादातर बैंकों में निवेश की अधिकतम सीमा तय नहीं होती, इसलिए आप बड़ी रकम भी निवेश कर सकते हैं.

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5 लाख पर कितना मिलेगा ब्याज?
अगर आपके पास 5 लाख रुपये हैं और आपको ये पैसे एक साल तक संभालकर रखना है, तो आप इसे फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रख लेना चाहिए. लेकिन इससे भी पहले आपको अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करना जरूरी है. क्योंकि ब्याज दर मामूली अंतर को भी प्रभावित कर सकता है. तो आइये यहां जानें अलग- अलग बैंकों के ब्याजदर के बारे में:

सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा ब्याज
1 साल की FD पर बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक सबसे ज्यादा सालाना ब्याज दर देते हैं. यहां देखें सभी सरकारी बैंक की ब्याज दरों की लिस्ट:

  • बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक 6.50% सालाना ब्याज दे रहे हैं.
  • बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6.40% की सालाना ब्याज दर दे रहा है.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा 6.25% की सालाना ब्याज दर दे रहा है.
  • केनरा बैंक 6.25% की सालाना ब्याज दर दे रहा है.
  • पंजाब नेशनल बैंक (PNB) 6.25% की सालाना ब्याज दर दे रहा है.
  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 6.25% की सालाना ब्याज दर दे रहा है.

निजी बैंकों की ब्याज दर?
1 साल की FD पर प्राइवेट बैंक भी अच्छी खासी ब्याज दर प्रोवाइड करवा सकते हैं.

  • SBM बैंक इंडिया सबसे ज्यादा अधिक 7.10% ब्याज दे रहा है.
  • बंधन बैंक 7.00% की सालाना ब्याज दर दे रहा है.
  • RBL बैंक 7.00% की सालाना ब्याज दर दे रहा है.
  • DCB बैंक 6.90% की सालाना ब्याज दर दे रहा है.
  • जम्मू एंड कश्मीर बैंक 6.80% की सालाना ब्याज दर दे रहा है.
  • तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक 6.80% की सालाना ब्याज दर दे रहा है.
  • इंडसइंड बैंक 6.75% की सालाना ब्याज दर दे रहा है.

स्मॉल फाइनेंस बैंकों की ब्याज दर
अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD कराने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां ब्याज दरें और भी ज्यादा हैं.

  • सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25% की सालाना ब्याज दर दे रहा है.
  • उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25% की सालाना ब्याज दर दे रहा है.
  • इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.10% की सालाना ब्याज दर दे रहा है.
  • जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.00% की सालाना ब्याज दर दे रहा है.

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इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप भी FD करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो केवल ज्यादा ब्याज दर देखकर फैसला न करें. बैंक की विश्वसनीयता, समय से पहले FD तोड़ने के नियम, टैक्स और आपकी वित्तीय जरूरतों को भी ध्यान में रखें. सही बैंक चुनकर आप अपने निवेश पर बेहतर और सुरक्षित रिटर्न हासिल कर सकते हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 30 Jun 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
Bank FD Fixed Deposite Utility News
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