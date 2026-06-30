Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बरेली जंक्शन मरम्मत से 5 जुलाई-3 अगस्त तक कई ट्रेनें रद्द।

दिल्ली, मुंबई, इंदौर मार्ग की प्रमुख ट्रेनें रद्द रहेंगी।

11 जुलाई को तकनीकी कार्य से कुछ पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित।

यात्रीगण यात्रा से पूर्व ट्रेन स्थिति अवश्य जांच लें।

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वाला लगभग हर यात्री जानता होगा कि कन्फर्म टिकट मिलना कितना मुश्किल होता है. ऐसे में अगर आपको बड़ी मुश्किलों के बाद कन्फर्म टिकट मिला हो, लेकिन आपकी ट्रेन किसी कारणवश रद्द हो जाए तो परेशानी बढ़ना तय है. अगर आप भी जुलाई के दौरान बरेली जंक्शन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. रेलवे ने स्टेशन यार्ड में वाशिंग लाइन की मरम्मत और रेलखंड पर तकनीकी काम के चलते कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. ध्यान दे, 5 जुलाई से 3 अगस्त तक दिल्ली, मंबई और इंदौर रूट पर यात्रा करने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा.

पैसेंजर ट्रेन को रोककर चलाया जाएगा

11 जुलाई को बरेली-चंदौसी रेलखंड पर तकनीकी काम किया जाएगा, जिसके चलते नौ घंटे का ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा. इस दौरान मुरादाबाद-बरेली और बरेली-मुरादाबाद पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी. साथ ही अलीगढ़-बरेली पैसेंजर ट्रेन को रास्ते में 90 मिनट तक रोककर चलाया जाएगा.

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कौन-कौन सी ट्रेनें रहेंगी रद्द?

बरेली-दिल्ली और दिल्ली-बरेली पैसेंजर ट्रेनें 5 जुलाई से 3 अगस्त तक रद्द रहेगी.

साथ ही बरेली-इंदौर एक्सप्रेस 8,15,22 और 29 जुलाई को रद्द रहेगी.

इंदौर से बरेली आने वाली ट्रेन 9,16,23 और 30 जुलाई को रद्द रहेगी.

बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 11,18,23 जुलाई और 1 अगस्त को रद्द रहेगी.

लोकमान्य तिलक टर्मिनल से बरेली आने वाली यही ट्रेन 13,20,27 जुलाई और 3 अगस्त को नहीं चलेगी.

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यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि घर से निकलने से पहले ही ट्रेन की ताजा स्थिति के बारे में पता कर लें, ताकि स्टेशन आने के बाद दिक्कत न हो और साथ ही आपका समय भी बर्बाद न हो. इसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में जान सकते हैं.