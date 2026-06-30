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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सवैभव से बड़ा भविष्य कौन? गौतम गंभीर पर भड़के मोहम्मद कैफ, रोहित शर्मा का जिक्र कर दे दिया बड़ा बयान

वैभव से बड़ा भविष्य कौन? गौतम गंभीर पर भड़के मोहम्मद कैफ, रोहित शर्मा का जिक्र कर दे दिया बड़ा बयान

आयरलैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिलने पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए कहा, भविष्य की टीम में 15 साल के वैभव से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 30 Jun 2026 08:05 AM (IST)
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Vaibhav Sooryavanshi: आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम सीरीज 0-2 से हार गई. इसके बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने टीम चयन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चयन के लिए सभी खिलाड़ियों पर एक जैसा पैमाना लागू होना चाहिए.

रोहित और सूर्या का दिलाया याद

कैफ ने कहा कि जब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया था, तब यह कहा गया था कि टीम भविष्य की ओर देख रही है और युवा खिलाड़ियों को तैयार करना चाहती है. उन्होंने याद दिलाया कि टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले सूर्यकुमार यादव को भी इसी सोच के तहत कप्तानी से हटाया गया था.

‘वैभव से बड़ा भविष्य कौन?’

कैफ ने कहा कि अगर टीम मैनेजमेंट भविष्य की बात कर रहा है तो 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी से बड़ा भविष्य किसी खिलाड़ी में नहीं दिखता. उन्होंने कहा, 'अगर आप सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन चुन रहे थे, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम उसमें होना चाहिए था. तर्क दिया गया कि यह विश्व कप जीतने वाली टीम है और हम उसी इलेवन के साथ उतरेंगे. ठीक है, लेकिन फिर यही नियम हर खिलाड़ी पर लागू होना चाहिए.'

आईपीएल प्रदर्शन का भी दिया हवाला

कैफ ने वैभव के आईपीएल 2026 प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने ऑरेंज कैप जीती, दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाए और एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. उन्होंने कहा, 'अगर आप भविष्य और युवा खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो आपके पास 15 साल का खिलाड़ी तैयार बैठा है. उसने आईपीएल में ऑरेंज कैप जीती, बड़े गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाए और क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.'

यह भी पढ़ें- आयरलैंड से सिर्फ हार ही नहीं गौतम गंभीर के कोच रहते बने ये 7 शर्मनाक रिकॉर्ड, देखिए

‘अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए अलग नियम नहीं’

अपने बयान के अंत में कैफ ने कहा कि चयन प्रक्रिया में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए. उन्होंने कहा, 'सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी होने चाहिए थे. सभी खिलाड़ियों के लिए चयन का पैमाना एक जैसा होना चाहिए. अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग नियम नहीं हो सकते. वैभव का प्लेइंग इलेवन में नहीं होना मेरे लिए बेहद चौंकाने वाला फैसला है.'

यह भी पढ़ें- Ind Vs Eng: 'इंग्लैंड दौरा रोहित शर्मा के लिए...', सुनील गावस्कर ने दे दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कुछ कहा

अब सभी की नजरें 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली टी20 सीरीज पर होंगी. माना जा रहा है कि इस दौरे पर वैभव सूर्यवंशी को भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिल सकता है.

Published at : 30 Jun 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Ireland Vs India GAUTAM GAMBHIR Vaibhav Sooryavanshi
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