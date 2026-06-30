महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, समस्तीपुर का बिजेन्द्र निकला मास्टरमाइंड, 3 अरेस्ट

महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बिहार का बड़ा कनेक्शन सामने आया है. बिहार के समस्तीपुर का बिजेंद्र कुमार गुप्ता TET पेपर लीक केस का मेन मास्टरमाइंड है. बिजेंद्र कुमार गुप्ता इससे पहले भी पेपर लीक केस में आरोपी है. भिवंडी पुलिस ने पहले भी TET पेपर लीक केस में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

कपिल दहिया और बिजेंद्र कुमार गुप्ता को गिरफ्तार करने के लिए दस लोगों की पुलिस टीमें भेजी गई हैं. मेन मास्टरमाइंड बिजेंद्र कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे होने की संभावना है. पुलिस FIR में पांच आरोपियों के नाम हैं. इनमें राजीव श्री प्रयाग शाव, आकाश कुमार स्वराज कुमार, धिरज बलराज सिंह, कपिल दहिया (फरार आरोपी), बिजेंदर कुमार गुप्ता उर्फ बालेश्वर कुमार साह शामिल हैं.

भिवंडी पुलिस ने दी यह जानकारी

भिवंडी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बिजेंद्र कुमार गुप्ता जो की बिहार समस्तीपुर का रहने वाला है, वह महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में फरार आरोपी है. यह वही आरोपी है जिसके ऊपर देश के कई राज्यों में पेपर लीक करने के आरोप में केस दर्ज है.

हालांकि इस पेपर लीक का वह मास्टरमाइंड है या नहीं यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है. पुलिस की जांच चल रही है. आरोपी पर पेपर लीक के मामले में जुलाई 2023 में उड़ीसा में दो केस दर्ज हुए थे. इसके अलावा भी बिजेंद्र कुमार गुप्ता कई केस में वांटेड आरोपी है.

यह आरोपी कई जगहों पर गलत नाम का इस्तेमाल करते हैं. इस वक्त भिवंडी पुलिस की टीम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में अपनी जांच कर रही है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार फरार आरोपी कपिल और गिरफ्तार आरोपी धीरज पहले ठाणे शहर में मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने उन्हें पुणे ट्रैवल किया.

महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, बिहार के इस जिले से निकला मास्टरमाइंड का कनेक्शन

केस के लिए सबसे अहम जानकारी

महाराष्ट्र में इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पिछले 25 सालों से उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित एक महिम पत्रम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में पेपर प्रिंट करवाती है.

इस प्रकार के पेपर के लिए चार अलग-अलग क्वेश्चन पेपर प्रिंट होते हैं, और उसके बाद प्रिंट होने के तुरंत बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट के जरिए अलग-अलग सेंटर पर पहुंचाया जाता है, यही से पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरा होता है. जैसे इस बार प्रिंटिंग के बाद पेपर महाराष्ट्र के वाशिम, जालना और लातूर भेजा गया था. लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह पेपर असल में कहां से लीक हुआ.

NSUI ने मंत्री दादा भुसे के सामने जताया विरोध

महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के सदस्यों ने TET पेपर लीक मामले को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भुसे के सामने विरोध प्रदर्शन किया. वे मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

RSS का जिक्र कर उद्धव ठाकरे का CM फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे पर निशाना, कहा- 'अगर संघ को...'