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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीUPI: 2000 से ज्यादा की रेलवे टिकट बुकिंग पर कितना चार्ज देना होगा?

UPI: 2000 से ज्यादा की रेलवे टिकट बुकिंग पर कितना चार्ज देना होगा?

रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट है. ऑनलाइन 2000 से ज्यादा की ट्रेन टिकट बुक करते हैं और उसका भुगतान UPI से करते हैं तो अब MDR चार्ज से जुड़ा एक नया नियम लागू होने वाला है. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 16 Sep 2026 10:36 AM (IST)
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अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. आजकल लगभग हर कोई ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक करना ज्यादा पसंद करता है, लेकिन अब अगर आप 2000 से ज्यादा की ट्रेन टिकट बुक करते हैं और उसका भुगतान UPI की मदद से करते हैं तो उसपर अतिरिक्त चार्ज का नियम लागू होने वाला है. यानी अब केवल टिकट के पैसे ही नहीं, बल्कि टिकट के साथ एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा. 

नए नियम लागू करने की तैयारी

दरअसल, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने UPI ट्रांजैक्शन पर लगने वाले MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर एक नया नियम लागू किया है. जिसके तहत कुछ चुनिंदा P2M यानी ग्राहक से दुकानदार या कारोबारी को किए जाने वाले UPI पेमेंट पर MDR लागू होगा. अहम बात तो यह है कि इसके दायरे में रेलवे टिकट भी आएंगे. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर 2000 से ज्यादा की टिकट बुक करने पर कितना चार्ज देना होगा?

टिकट बुकिंग में कितना देना होगा चार्ज?

बता दें कि नए नियम के तहत अब 2000 से ज्यादा की टिकट बुकिंग पर 5 रुपये का चार्ज तय किया गया है. यानी अगर आप 2000 से ज्यादा की ट्रेन टिकट का भुगतान UPI के जरिए कर रहे हैं तो उस पर 5 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा. सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये चार्ज यात्रियों को अपनी जेब से देना होगा?

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यात्रियों को देना होगा चार्ज?

NPCI ने स्पष्ट किया है कि रेल टिकट बुक करने पर 5 रुपये यात्रियों से नहीं वसूले जाएंगे. अगर आप ऑनलाइन 2000 से ज्यादा की टिकट बुक करते हैं और उसकी पेमेंट UPI के जरिए कर रहे हैं तो उसपर लगने वाला अतिरिक्त चार्ज आपकी जेब से नहीं जाएगा. आपको केवल अपनी टिकट के पैसे देने होंगे. यानी अगर 2500 की टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको 2500 ही देने होंगे.

कौन देगा चार्ज?

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अतिरिक्त चार्ज यात्री नहीं देंगे तो आखिर कौन देगा? तो ये 5 रुपये का भुगतान यात्रियों की जगह भारतीय रेलवे या IRCTC की तरफ से किया जाएगा. अगर कोई यात्री UPI से 2000 से ज्यादा की टिकट का भुगतान कर रहा है तो उसपर 5 रुपये के MDR चार्ज का बोझ नहीं डाला जाएगा. 

कब से लागू होगा नियम?

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने नया फ्रेम वर्क 15 अक्टूबर से लागू करने की घोषणा की है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 16 Sep 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Train Ticket Booking Utility News UPI Charges
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