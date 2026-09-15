राशन कार्ड वालों को फ्री में मिल रही AC, मोदी सरकार के निकाली नई स्किम?
इंटरनेट पर कई फर्जी दावों के वीडियो वायरल होते हैं. इस समय पीएम मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. उस वीडियो में राशन कार्ड वालों को एक एसी फ्री में देने की घोषणा की जा रही है. जानिए क्या है सच्चाई?
- भ्रामक वीडियो पर भरोसा न करने की सलाह दी गई।
आए दिन सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन हर वीडियो को सही समझकर भरोसा कर लेना कई बार नुकसानदायक साबित हो सकता है. इस समय सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए दिखाया गया है कि हर राशन कार्ड धारक को एक AC फ्री दिया जाएगा. ऐसे में लोगों के मन में सवाल आएगा कि क्या सच में राशन कार्ड धारकों को एसी मुफ्त में दिया जाएगा? अब जानते हैं कि आखिर इस दावे की सच्चाई क्या है.
क्या दावा किया जा रहा है?
इन दिनों PM मोदी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. उस वीडियो में PM मोदी राशन कार्ड धारकों को एक-एक एसी मुफ्त देने का ऐलान करते नजर आ रहे हैं. वीडियो को देखकर हर कोई इसे सच मान सकता है. लेकिन असल में इस वीडियो की सच्चाई जानना काफी जरूरी है.
क्या है दावे की सच्चाई?
दरअसल, सरकारी संस्था PIB Fact Check ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल दावे की सच्चाई बताई है. PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है. PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया कि PM मोदी की तरफ से ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है.
PM मोदी का ये वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल 'mistri_bhau12 पर AI से बनाकर शेयर किया गया है. यानी वीडियो में जो दिखाया जा रहा है कि राशन कार्ड धारकों को एक एसी फ्री में मिलेगा ये दावा पूरी तरह से गलत है और इस पर भरोसा न करने की सलाह भी दी गई है.
इंस्टाग्राम हैंडल 'mistri_bhau12' द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक AI जनरेटेड वीडियो साझा कर दावा किया जा रहा है कि सभी नागरिकों को एक राशनकार्ड पर एक एयर कंडीशनर (AC) मुफ्त दिया जाएगा। #PIBFactCheck— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 14, 2026
❌ यह दावा #फर्जी है।
✅ प्रधानमंत्री @narendramodi द्वारा ऐसी कोई… pic.twitter.com/y3ZzXUlCWb
ऐसे दावों पर न करें भरोसा
इस तरह के दावों पर अक्सर लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन ऐसे फेक वीडियो केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाए जाते हैं, जिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए. अगर कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के दावों से जुड़ी जानकारी मिले तो उसपर तुरंत भरोसा न करें. हमेशा ये चेक करें कि जो दावा वायरल हो रहा है, उसकी सच्चाई आखिर क्या है? इस तरह के वीडियो के आधार पर अपनी निजी जानकारी शेयर न करें.