RailMadad होगा और स्मार्ट, शिकायत दर्ज करने से लेकर समाधान तक बदलेंगे नियम

ट्रेन से सफर के दौरान कई बार यात्रियों को टिकट या फिर सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए यात्री के पास शिकायत करने के कई माध्यम है. इसमें RailMadad ऐप भी है, जिसके जरिए यात्री सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी की शिकायत कर सकते हैं. लेकिन अब RailMadad सेवा में आने वाले कुछ समय में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर क्या बदलाव किया जाने वाला है और बदलाव के पीछे का मकसद क्या है?

शिकायतों पर रहेगा फोकस

दरअसल, RailMadad पर आने वाली शिकायतों को लेकर सिस्टम को पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाने की तैयारी की जा रही है. इसका मकसद है कि एक जैसी शिकायत जो बार-बार आ रही है उन पर सही से नजर रखी जा सकती है. अब आने वाले समय में यात्रियों के की जा रही शिकायतों पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि सफर के दौरान यात्रियों को कोई समस्या न हो.

1.पानी से जुड़ी समस्या पर ध्यान दिया जाएगा

अब अगर ट्रेन में पानी को लेकर कोई दिक्कत होती है तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. अब पानी से जुड़ी शिकायत सही स्टेशन तक भेजने की व्यवस्था पर जोर दिया जा सकता है. इससे रेलवे टीम को पानी से जुड़ी समस्या का सही समय पर पता चलेगा और उस समस्या का हल निकाला जाएगा.

2.खाने पर भी रखी जाएगी विशेष नजर

इसके अलावा वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में मिलने वाले खाने क्वालिटी से जुड़ी शिकायतों को भी एजेंसी तक पहुंचाने की व्यवस्था को पहले से बेहतर किया जाएगा. इससे ट्रेन में मिलने वाले फूड की क्वालिटी से जुड़ी समस्या का हल जल्दी निकलेगा.

3.OTP का झंझटा भी हो सकता है खत्म

पहले बिना OTP दिए आपकी कम्प्लेंट तभी बंद की जाती थी, लेकिन अब रेलवे OTP के झंझट को बंद करने की तरफ काम कर रहा है.

4.स्टेशन और ट्रेन की शिकायतों पर भी नजर

अब ट्रेन और स्टेशन की शिकायतों को अलग-अलग तरीके से मॉनिटर और दर्ज की जाएगी, ताकि शिकायत सही समय पर सही विभाग तक पहुंचाई जा सके.

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5.PNR और QR से शिकायत करना होगा आसान

कई बार लोग एक ही PNR से कई बार शिकायत कर देते हैं. लेकिन अब QR कोड या PNR की मदद से शिकायत करना आसान हो सकता है. अब रेलवे एक ही डिवाइस या PNR से कई बार शिकायत करने पर रोक लगा सकता है. इसकी मदद से फर्जी और बार-बार आने वाली शिकायतों पर रोक लगाना है.

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