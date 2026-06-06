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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीWrong Driving: अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग पड़ेगी भारी, 7000 से ज्यादा चालान और 72 FIR, भूलकर भी न करें ये बड़ी गलतियां

Wrong Driving: अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग पड़ेगी भारी, 7000 से ज्यादा चालान और 72 FIR, भूलकर भी न करें ये बड़ी गलतियां

Delhi Traffic Police: अगर आप राजधानी की सड़कों पर गलत दिशा में वाहन चलाते हैं तो, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से सावधान हो जाएं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा अब एक सख्त और खास अभियान की शुरुआत की गई है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 06 Jun 2026 07:19 AM (IST)
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Wrong Side Chalan: यूं तो देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें आए दिन कुछ न कुछ बयां करती रहती हैं. लेकिन, इन दिनों दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बेहद ही सख्त नज़र आ रही है. जहां, हाल ही में अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खिलाफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा खास अभियान चलाया जा रहा है. 

आखिर क्या है पूरा मामला?

हाल के दिनों में राजधानी दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ोतरी के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को सुधार करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब बेहद ही सख्त नज़र आ रही है. जिसको लेकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के साथ-साथ गलत दिशा में ड्राइविंग करने के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की जा रही है. तो वहीं, इस अभियान के तहत पुलिस ने केवल एक हफ्ते के अंदर ही 7 हजार 249 चालान किए और गंभीर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ 72 प्राथमिकी एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है. 

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इतना ही नहीं, अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के इस नियम से बच भी नहीं पाएंगे. राजधानी में ज्यादातर लोग शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं जिससे न सिर्फ उनकी जान को खतरा है बल्कि दूसरे की जान को भी खतरे में डाल देते हैं. ऐसे में सड़क हादसों की बढ़ोतरी को देखते हुए अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों की खैर नहीं है. 

सड़क सुरक्षा के लिए ध्यान रखें ये तीन जरूरी बातें

1. गलत दिशा में वाहन चलाने से बचें

खाली सड़क देखकर कभी भी गाड़ी को रॉन्ग साइड में न ले जाने की कोशिश भूलकर भी न करें. इसके अलावा रात के समय गलत दिशा से आ रहे वाहन के कारण सामने वाले चालक को संभलने का बिल्कुल समय नहीं मिलता, जिससे आमने-सामने की भीषण टक्कर हो सकती है और ऐसे में वाहन चलाने वाले की जान भी जा सकती है. कोशिश करें खाली सड़क पर गाड़ी को रॉन्ग साइड में ले जाने से ज्यादातर बचें. 

2. यातायात नियमों का न करें उल्लंघन 

तो वहीं, दूसरी तरफ वाहन चलाते समय हमेशा सड़क पर बने ट्रैफिक सिग्नलों और लेन के नियमों का पालन करना चाहिए. जल्दी निकलने के चक्कर में अचानक से लेन बदलने से पीछे से आ रहे वाहनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. हमेशा ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें. 

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3. नशे और ध्यान भटकाने वाली चीजों से रहें दूर

आज भी ज्यादातर लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं, जिसकी वजह से 80 प्रतिशत लोग सड़क हादसों का शिकार बन जाते हैं. इतना ही नहीं, शराब पीकर वाहन चलाना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सड़क हादसों के सबसे बड़े कारणों में से एक माना जाता है.  हमेशा याद रखें, जब भी गाड़ी चलाएं आपका सारा ध्यान सड़क पर ही होना चाहिए. 

सड़क सुरक्षा सिर्फ पुलिस प्रशासन या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है. यह समाज के हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए है कि वह पूरी जिम्मेदारी के साथ ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन करे. 

Published at : 06 Jun 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
Delhi Traffic Police Utility News Wrong Driving
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