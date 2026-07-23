Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सभी मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शाम 4:30 बजे खेले जाएंगे।

India Vs Zimbabwe T20 Series: देश के कोने-कोने में क्रिकेट फैंस हैं. अपने पसंदीदा क्रिकेटर को लाइव खेलते हुए देखना लगभग हर क्रिकेट प्रेमी का सपना होता है. भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली टी20 सीरीज को लेकर फैंस बड़े ही उत्साहित हैं. आज यानी 23 जुलाई से तीन मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत हो रही है.

ऐसे में हर कोई इस मुकाबले को लाइव देखना चाहेगा. अगर आप भी घर बैठे इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो इसे FanCode App पर लाइव देख सकते हैं. इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा. इस सीरीज का पहला मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाने वाला है. इसलिए जल्दी से जल्दी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लेना बेहतर रहेगा, ताकि मैच का एक भी पल मिस न हो.

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घर बैठे लाइव स्ट्रीमिंग का लें मजा

अगर आप भारत-जिम्बाब्वे टी20 मैच का लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो ये आप FanCode ऐप पर देख सकते हैं. मैच देखने के लिए आपको अपने हिसाब से अलग पास खरीदने होंगे.

मैच देखने के लिए कितने पैसे लगेंगे?

आप मैच देखने के लिए FanCode ऐप पर प्लान चुन सकते हैं जैसे...

अगर सिंगल मैच पास चाहिए तो उसके लिए आपको 35 रुपये खर्च करने होंगे.

पूरी टी20 सीरिज (3 मैच) का टूर पास लेने के लिए 89 रुपये देने होंगे.

इसका मंथली पास 99 रुपये में उपलब्ध है.

वहीं ईयरली पास 999 रुपये में लिया जा सकता है.

यानी अगर आपको सिर्फ आज का मैच देखना है तो उसके लिए आपको 35 रुपये का पास खरीदना होगा.

भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का शेड्यूल जानें

आज 23 जुलाई गुरुवार को भारत-जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच शाम 4 बजकर 30 मिनट पर हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा.

वहीं 25 जुलाई शनिवार को भारत-जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच शाम 4 बजकर 30 मिनट पर हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा.

फिर 26 जुलाई रविवार को भारत-जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मैच शाम 4 बजकर 30 मिनट पर हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा.

जल्दी खरीद लें सब्सक्रिप्शन

अगर आप घर बैठे अपने टीवी या फिर मोबाइल में मैच देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द FanCode ऐप पर जाकर अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से प्लान खरीद लें और मैच देखने का आनंद लें.

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