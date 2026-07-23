Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom IMEI नंबर से CEIR पोर्टल पर फोन को तुरंत ब्लॉक करें।

Train Safety Tips: अक्सर ट्रेन में मोबाइल पर्स चोरी होने की घटनाएं सामने आती हैं. इससे जुड़े कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते है. ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि चोरी सिर्फ ट्रेन में हो सकती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है.रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत होती है. रेलवे स्टेशनों पर ऐसी कई जगहें हैं, जहां पर्स और मोबाइल को पलक झपकते ही चोरी कर लिया जाता है. इसलिए इन जगहों के बारे में जानकारी होने से आपका नुकसान होने से बच सकता है.

कहां होती है सबसे ज्यादा मोबाइल चोरी?

रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसी जगहें है, जहां आपका मोबाइल चुपचाप चोरी कर लिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. इनमें शामिल है...

टिकट बुकिंग काउंटर

ट्रेन की खिड़की

ट्रेन के दरवाजे

रेलवे स्टेशन प्रवेश और एग्जिट गेट

इसके साथ ही ट्रेन के चलते और रुकते समय चोर मौका मिलते ही यात्रियों के हाथ से मोबाइल झपट लेते हैं और इतनी तेजी में फरार हो जाते हैं,जिसके चलते उनका पीछा करना मुश्किल हो जाता है.

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कुछ बातों का ध्यान रखकर बच सकते हैं आप

ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकती है उस समय दरवाजे या फिर खिड़की के पास मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल न करें.

मोबाइल फोन को या तो आप बैकपैक में डाल दें और बैग का मुंह अपनी साइड कर लें, इससे आपका बैग और मोबाइल दोनों सुरक्षित रहेंगे.

कुछ जगहों पर अपने मोबाइल फोन का ज्यादा ध्यान दें. जैसे, टिकट काउंटर, फुटओवर ब्रिज, एस्केलेटर और रेलवे स्टेशन प्रवेश और एग्जिट गेट पर अपने कीमती सामान का खास ध्यान रखना चाहिए.

फोन चोरी हो गया तो क्या करें?

अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो घबराएं नहीं, समय पर उठाया गया कदम आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

सबसे पहले आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके फोन चोरी होने की जानकारी दें.

इसके साथ ही आपके फोन का गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए आप सरकार के CEIR पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल के IMEI नंबर की मदद से फोन को ब्लॉक कर सकते हैं.

इसके साथ ही आप RPF हेल्पलाइन नंबर 182 पर भी घटना की सूचना दे सकते हैं.

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