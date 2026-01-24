उत्तर पश्चिम रेलवे ने कैंसिल की ये ट्रेनें, यात्रीगण चेक कर लें लिस्ट

Trains Cancelled: देश में रोजाना कई करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं. कोई नौकरी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, तो कोई अपने परिवार से मिलने के लिए रेल पर ही भरोसा करता है. ऐसे में जब किसी रूट पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित होता है, तो उसका सीधा असर यात्रियों की योजनाओं पर पड़ता है. अगर आप जयपुर की ओर यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में फुलेरा, रींगस और रेवाड़ी रेलखंड पर बड़े स्तर पर विकास और दोहरीकरण का काम तेज किया जा रहा है. अटेली, मिर्जापुर, बाछोद और नारनौल स्टेशनों के बीच चल रहे इस कार्य से भविष्य में ट्रेनों की रफ्तार और सुविधा बेहतर होगी. लेकिन फिलहाल नॉन इंटरलॉकिंग के चलते कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ के रूट बदले और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है. इसलिए सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें.

इसलिए कैंसिल की गई ट्रेनें

यात्रियों की सेफ्टी रेलवे के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है. इसी वजह से इस रूट पर ट्रेनों के संचालन में फिलहाल बड़े बदलाव किए गए हैं. यहां नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जो सीधे ट्रैक, सिग्नल और कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा टेक्निकल प्रोसेस होता है. इस दौरान कुछ ट्रेनों को पूरी तरह कैंसिल किया गया है और कुछ को डायवर्ट रूट से चलाया जा रहा है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार यह फैसला पूरी तरह टेक्निकल प्लानिंग और सेफ्टी असेसमेंट के बाद लिया गया है.

ट्रैक और सिग्नल सिस्टम में बदलाव के समय नॉर्मल ऑपरेशन जारी रखना रिस्क भरा हो सकता है. किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए रेलवे ने ट्रेन मूवमेंट को अस्थायी रूप से कंट्रोल किया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें.

कैंसिल ट्रेनें

रेवाड़ी–रींगस स्पेशल और रींगस–रेवाड़ी स्पेशल

रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों को भी अस्थायी रूप से कैंसिल किया है. ट्रेन नंबर 09637 रेवाड़ी–रींगस स्पेशल और ट्रेन नंबर 09638 रींगस–रेवाड़ी स्पेशल 23 जनवरी से 25 जनवरी तक नहीं चलेंगी.

फुलेरा–रेवाड़ी और रेवाड़ी–मदार एक्सप्रेस

रेलवे ने ट्रेन नंबर 19621 फुलेरा–रेवाड़ी एक्सप्रेस को 24 जनवरी से 15 फरवरी तक कैंसिल कर दिया है. इसी तरह 19618 रेवाड़ी–मदार एक्सप्रेस भी 15 जनवरी तक के लिए रहेगी.

इन ट्रेनों का बदला रूट

दिल्ली–जैसलमेर और चंडीगढ़–बांद्रा टर्मिनस ट्रेन का रूट बदला

ट्रेन नंबर 14087 दिल्ली–जैसलमेर एक्सप्रेस 24 जनवरी से 15 फरवरी तक बदले हुए रूट से चलाई जाएगी. वहीं ट्रेन नंबर 22452 चंडीगढ़–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस भी 15 फरवरी तक के लिए बदले हुए रूट पर चलेगी.

गोड्डा–दौराई एक्सप्रेस बदले हुए रूट से चलेगी

ट्रेन नंबर 19604 गोड्डा–दौराई एक्सप्रेस र 27 जनवरी, 3 फरवरी और 10 फरवरी को बदले हुए रूट से चलाई जाएगी. यह ट्रेन अपने तय रूट रेवाड़ी–रींगस–फुलेरा की बजाय अब रेवाड़ी–अलवर–जयपुर–फुलेरा होकर चलेगी. इस बीच ट्रेन अलवर, बांदीकुई, गांधीनगर जयपुर और जयपुर स्टेशनों पर रुकेगी.

