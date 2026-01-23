हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घर की बालकनी से मधुमक्खियों का छत्ता हटाना है? जानिए सही और सुरक्षित तरीके

घर की बालकनी से मधुमक्खियों का छत्ता हटाना है? जानिए सही और सुरक्षित तरीके

Beehive Removing Tips: बालकनी में मधुमक्खियों का छत्ता दिखे तो घबराएं नहीं. सही समय पर सही कदम उठाने से बड़ा खतरा टल सकता है. छत्ता हटाने से पहले ये जरूरी बातें जान लें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 23 Jan 2026 05:14 PM (IST)
Beehive Removing Tips:  बालकनी या छत पर अचानक मधुमक्खियों का छत्ता बन जाना किसी को भी घबरा सकता है. बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है. कई लोग डर के मारे खुद ही छत्ता हटाने की कोशिश करते हैं. जो भारी गलती साबित हो सकती है. मधुमक्खियां आमतौर पर तब तक हमला नहीं करतीं जब तक उन्हें खतरा महसूस न हो. 

लेकिन एक छोटी सी छेड़छाड़ पूरा झुंड भड़का सकती है. मधुमक्खी के डंक से एलर्जी, सूजन और कई बार गंभीर हालत भी बन सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप बिना हड़बड़ी, सही जानकारी और सुरक्षित तरीके से ही छत्ता हटाएं. कुछ सावधानियां अपनाकर आप खुद को अपने परिवार को और मधुमक्खियों को भी नुकसान से बचा सकते हैं.

नीम की पत्तियों का धुआं

मधुमक्खियों का छत्ता हटाने का सबसे पुराना और असरदार घरेलू तरीका नीम की पत्तियों का धुआं माना जाता है. नीम की पत्तियों से निकलने वाला धुआं काफी तेज होता है, जिसे मधुमक्खियां सहन नहीं कर पातीं. इसके लिए किसी लोहे के बर्तन में सूखी नीम की पत्तियां जलाएं और उस धुएं को धीरे-धीरे छत्ते की तरफ करें. कुछ ही देर में मधुमक्खियां वहां से हटने लगेंगी. जब छत्ता खाली हो जाए, तब किसी लंबे डंडे की मदद से उसे नीचे गिराया जा सकता है. इस दौरान चेहरे को ढकना और शरीर को पूरी तरह कवर करना बहुत जरूरी है, ताकि डंक लगने का खतरा न रहे.

मिर्ची वाला स्प्रे

अगर आपकी बालकनी में बार-बार मधुमक्खियां छत्ता बना लेती हैं, तो एक होममेड स्प्रे लंबे समय का समाधान बन सकता है. इसके लिए लौंग, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और तेजपत्ता को मिक्सर में पीस लें. अब इसमें थोड़ा विनेगर और पानी मिलाकर स्प्रे बोतल में भर दें. इस स्प्रे को उन जगहों पर छिड़कें जहां मधुमक्खियां अक्सर मंडराती हैं या छत्ता बनाती हैं. इन तेज गंध वाली चीजों की वजह से मधुमक्खियां उस जगह को छोड़ देती हैं और दोबारा वहां लौटने से बचती हैं. यह तरीका छत्ता बनने से रोकने में खास तौर पर उपयोगी है.

कपूर का इस्तेमाल

कपूर और अंडे की खाली ट्रे का तरीका भी मधुमक्खियों को भगाने में कारगर माना जाता है. इसके लिए अंडे की ट्रे में कुछ कपूर की गोलियां रखें और उन्हें जला दें. अब इस ट्रे को बालकनी में ठीक उस जगह के नीचे रखें जहां छत्ता है. जैसे ही कपूर का तेज धुआं ऊपर उठेगा, मधुमक्खियां एक-एक करके वहां से निकलने लगेंगी. इसी तरह कॉफी पाउडर जलाकर भी धुआं किया जा सकता है. चाहें तो कॉफी पाउडर में थोड़ा नीम का तेल मिलाएं. इसका धुआं भी मधुमक्खियों को दूर भगाने में मदद करता है.

विनेगर और पिपरमिंट ऑयल

पिपरमिंट का तेल और विनेगर मिलाकर बना स्प्रे भी मधुमक्खियों को दूर रखने का एक आसान तरीका है. एक स्प्रे बोतल में पानी, थोड़ा विनेगर और कुछ बूंदें पिपरमिंट ऑयल डालकर अच्छे से मिला लें. इस घोल को छत्ते के आसपास और उन कोनों में छिड़कें जहां मधुमक्खियां बैठती हैं. पिपरमिंट और विनेगर की तेज स्मेल मधुमक्खियों को पसंद नहीं होती, इसलिए वह उस जगह को छोड़ देती हैं. ध्यान रखें. किसी भी उपाय के दौरान ज्यादा पास न जाएं और अगर छत्ता बहुत बड़ा हो तो प्रोफेशनल मदद लेना ही सबसे सुरक्षित ऑप्शन है.

Published at : 23 Jan 2026 05:14 PM (IST)
Embed widget