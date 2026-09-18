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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDelhi-NCR: बिना रुके पहुंचे इस एयरपोर्ट, टोल बूथ खत्म! सीधे कट जाएगा टैक्स

Delhi-NCR: बिना रुके पहुंचे इस एयरपोर्ट, टोल बूथ खत्म! सीधे कट जाएगा टैक्स

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिंक पर MLFF टोल सिस्टम लागू होने की योजना है. इसमें बिना बैरियर पर रुके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल कटेगा. टोल खत्म नहीं होगा, बल्कि FASTag से शुल्क अपने आप कट सकता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 18 Sep 2026 06:30 PM (IST)
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अगर आप दिल्ली-NCR से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ सफर करते हैं, तो आने वाले समय में टोल देने का तरीका बदल सकता है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे लिंक पर मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) टोल सिस्टम लागू करने की प्लानिंग है. इसके जरिए  वाहन चालकों को टोल देने के लिए बैरियर पर रुकने की जरूरत नहीं होगी और टोल की वसूली इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगी.

इस नए व्यवस्था का खास मकसद टोल प्लाजा पर वाहनों की रफ्तार बनाए रखना और बिना रुके सफर की सुविधा देना है. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अब टोल खत्म हो जाएगा, बल्कि गाड़ी की पहचान कैमरों से होगी और टोल की रकम अपने आप FASTag से काटी जाएगी.

कैसे काम करेगा बिना बैरियर वाला टोल सिस्टम?

इस सिस्टम में सड़क के ऊपर लगाए गए ANPR कैमरे और सेंसर गुजरने वाले वाहनों की पहचान करेगा. कैमरे नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और FASTag की मदद से टोल वसूला जाएगा. यानी वाहन चालक को टोल देने के लिए गाड़ी रोकने या किसी बूथ पर कैश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

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  • बैरियर के हटने से ट्रैफिक को लगातार आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.
  • FASTag के जरिए टोल की रकम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वसूली जाएगी. 
  • FASTag में पर्याप्त बैलेंस होना जरूरी है. 

दिसंबर तक कनेक्शन जुड़ने की योजना 

रिपोर्ट के मुताबिक, NHAI की योजना इस एक्सप्रेसवे लिंक को दिसंबर तक Eastern Peripheral Expressway से जोड़ने की है. एयरपोर्ट से मोहना तक का हिस्सा लिंक का काम पूरा होने के बाद खोलने की प्लानिंग है. हालांकि, दिसंबर का टारगेट होने का मतलब यह नहीं है कि सड़क उसी महीने किसी तय तारीख पर हर हाल में शुरू हो जाएगी.

FASTag में बैलेंस नहीं हुआ तो बढ़ सकती है परेशानी

MLFF सिस्टम में वाहन चालकों के लिए FASTag से जुड़ी कुछ सवधानियां जरूरी होंगी.  

  • FASTag एक्टिव रखें.
  • खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें.
  • FASTag को वाहन की विंडस्क्रीन पर सही तरीके से लगाएं.
  • वाहन की नंबर प्लेट साफ और निर्धारित नियमों के अनुसार रखें.
  • पेमेंट फेल होने की स्थिति में ई-नोटिस मिल सकता है.
  • 72 घंटे के बाद पेमेंट करने पर टोल शुल्क सामान्य रकम से दोगुना तक हो सकता है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 18 Sep 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Noida International Airport MLFF
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