पेंशन क्लेम अटकने से कैसे बचें? समझ लें EPFO का Form 10C क्या है

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्कीम सर्टिफिकेट नौकरी बदलने पर पुरानी सेवा रिकॉर्ड बनाए रखता है।

नौकरी के दौरान कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ काटा जाता है. हां, लेकिन यहीं पीएफ का पैसा उनके लिए भविष्य में काम आता है. ऐसे में अगर आपने नौकरी छोड़ दी है या फिर छोड़ने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए ही है. अगर आप EPFO में जमा पेंशन की रकम या उससे जुड़ा फायदा लेना चाहते हैं लेकिन इससे जुड़ी प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.

दरअसल, पेंशन से जुड़ा लाभ लेने के लिए Form 10C काम आ सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फॉर्म को सब भर सकते हैं या नहीं तो पहले इससे जुड़ी सारी जानकारी जान लीजिए.

इस फॉर्म के बारे में जानें

अगर आप नौकरी करते हैं तो इस बारे में जानते होंगे कि आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा पीएफ में जमा किया जाता है. इसके साथ ही पेंशन के लिए भी एक हिस्सा जमा किया जाता है, जिसे EPS कहते हैं. ऐसे में अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और अब आप पेंशन वाले हिस्से से जुड़ा लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ कर्मचारियों को Form 10C भरना पड़ता है. लेकिन हो सकता है कि इस फॉर्म से जुड़ी अहम बातें काफी कर्मचारियों को न पता हो.

Form 10C से जुड़ी जरूरी बात जानें

अगर इस फॉर्म के फायदे की बात करें तो इस फॉर्म की मदद से पात्र सदस्य पेंशन से जुड़ा Scheme certificate के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही इस फॉर्म से पात्र सदस्य पेंशन से जुड़ा पैसा निकालने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि आपको इन दोनों में से कौन सा विकल्प चुनना है, ये आप अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकते हैं. इसके लिए कुछ शर्ते पूरी होनी चाहिए.

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8 साल में ही नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा?

अगर आपकी पेंशन सर्विस को 10 साल पूरे ही नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में आप कुछ शर्तों के जरिए Form 10C से पेंशन से जुड़े पैसे निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. मानलीजिए, अगर आपने किसी कंपनी में 10 साल की जगह केवल 8 साल नौकरी की है और फिर छोड़ दी तो तय शर्तों के तहत ही आप Form 10C के जरिए Withdrawal Benfit का लाभ लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

इस मामले में क्या होगा?

अगर आपकी पेशन सर्विस को 10 नहीं, बल्कि 10 साल से भी ज्यादा हो जाते हैं या फिर अगर 10 साल भी रहती है तो ऐसी स्थिति में आप Scheme certificate का लाभ ले सकते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी पुरानी सर्विस का रिकॉर्ड मेनटेन रहता है.

मान लीजिए, अगर आपने 11 साल नौकरी की और इसके बाद नौकरी छोड़ दी तो आपकी 11 साल की पेंशन सर्विस का रिकॉर्ड आपके आगे काम आएगा और जब आप दूसरी जगह नौकरी करते हैं तो ऐसे में आगे की सर्विस इससे जुड़ सकती है.

नौकरी बदल रहे हैं तो क्या करें?

अगर आप नौकरी बदलने वाले हैं तो उससे पहले ये जान लें कि आपको आपकी पेंशन सर्विस से जुड़ा कौन सा विकल्प मिल सकता है. केवल जल्दबाजी में पेंशन से जुड़े पैसे निकालने के बारे में ही न सोचे, बल्कि ये भी सोचे कि अगर Scheme certificate का विकल्प मिलता है तो आपका पुराना सर्विस का रिकॉर्ड बना रहेगा और यहीं रिकॉर्ड आपके काम आ सकता है.

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