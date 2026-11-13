सरकारी कर्मचारी की मौत पर किसे मिलेगी फैमिली पेंशन? सरकार ने बताया

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom माता-पिता में पेंशन के लिए मां को पहले प्राथमिकता दी जाती है।

क्या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार में नौकरी करता है या फिर सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया है तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. जानने वाली बात ये है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए फैमिली पेंशन दी जाती है. ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में परिवार के किस सदस्य को पेंशन मिलेगी या किसे प्राथमिकता दी जाएगी. इसी को लेकर केंद्र सरकार ने नए नियमों की जानकारी दी है.

क्यों दी जाती है फैमिली पेंशन?

कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर फैमिली पेंशन क्यों दी जाती है तो जान लें कि फैमिली पेंशन सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मौत के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए दी जाती है. क्योंकि कर्मचारी की कमाई से घर चल रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए ही सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन दी जाती है.

सबसे पहले किसे मिलेगी फैमिली पेंशन?

नियमों के मुताबिक, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले फैमिली पेंशन का लाभ उसके जीवित कानूनी पति या पत्नी को दी जाती है. हां, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जीवनसाथी की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद पेंशन का लाभ किसे मिलेगा?

जीवनसाथी के बाद किसे मिलेगी पेंशन?

अगर जीवनसाथी की मौत हो गई है तो इसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकता है. लेकिन इस स्थिति में कुछ जरूरी शर्तें तय की गई है.

बच्चों की जरूरी पात्रता

बता दें कि जीवनसाथी के बाद बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकता है. इनमें विधवा या तलाकशुदा बेटियां, बच्चों की पात्रता में 25 साल तक के बच्चे और गोद लिए और सौतेले बच्चे भी शामिल है. अब सवाल ये है कि अगर बच्चों में कोई भी फैमिली पेंशन पाने के लिए पात्र नहीं रहता है तो फिर किसे फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकता है.

बच्चों के बाद किसे मिलेगी पेंशन?

इसके बाद आश्रित माता-पिता को फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकता है. यानी सबसे पहले तो फैमिली पेंशन पाने का हक जीवनसाथी का होता है.

माता-पिता में किसे मिलेगी पेंशन?

अहम बात ये है कि अगर सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है और उसके जीवनसाथी और बच्चे पेंशन पाने के लिए पात्र नहीं है तो फिर आश्रित माता-पिता को इसका लाभ मिलता है. लेकिन अगर बात करें कि माता-पिता में से किसे सबसे पहले पेंशन का लाभ मिलेगा तो नियमों के मुताबिक, माता को पहले प्राथमिकता दी जाती है.

सैलरी स्लिप में PF कटा है तो भी चेक करो, पैसा जमा हुआ या नहीं