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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसैलरी स्लिप में PF कटा है तो भी चेक करो, पैसा जमा हुआ या नहीं

सैलरी स्लिप में PF कटा है तो भी चेक करो, पैसा जमा हुआ या नहीं

रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी EPFO पोर्टल पर UAN से PF पासबुक चेक किये जा सकते हैं. सैलरी से PF कट जाने के बाद जमा न होने पर HR से संपर्क कर सकते हैं और समाधान न मिलने पर EPFiGMS पर शिकायत दर्ज करें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Nov 2026 06:34 PM (IST)
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नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से महीने प्रोविडेंट फंड (PF) के लिए रकम काटी जाती है, यह बचत रिटायरमेंट में काम आती है. लेकिन सैलरी स्लिप में कटौती दिखना इस बात का सबूत नहीं कि पैसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में जमा हो गया है. इसलिए PF पासबुक जांचें.

EPFO के मेंबर पासबुक पोर्टल पर UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें. मौजूदा कंपनी की मेमंबर ID चुनकर पासबुक खोलें. इसमें हर महीने जमा रकम का विवरण मिलता है। एक UAN से कई कंपनियों की मेमंबर ID जुड़ी हो सकती हैं, इसलिए हर आईडी जांचें.

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PF जमा करने की समयसीमा

नियमों के मुताबिक, कंपनी को हर महीने का PF योगदान अगले महीने की 15 तारीख तक EPFO में जमा करना होता है. इसमें कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों का हिस्सा है. अक्टूबर की सैलरी से काटी गई रकम 15 नवंबर तक जमा होनी चाहिए. पांच दिन की अतिरिक्त छूट जनवरी 2016 में खत्म कर दी गई थी.

PF जमा न हो तो कहां करें शिकायत?

रकम न दिखे तो HR या पेरोल विभाग से पूछें कि संबंधित महीने का इलेकट्रोनिक चीलानकम रिट्रन दाखिल हुआ और भुगतान किया गया है या नहीं. सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक की कॉपी रखें. समाधान न मिलने पर EPFiGMS पोर्टल पर PF मेंमबर विकल्प चुनें. UAN सत्यापन के बाद शिकायत दर्ज करें. गायब महीनों का विवरण दें और दस्तावेज अपलोड करें. रजिस्ट्रेशन नंबर से शिकायत का स्टेटस देखें. क्षेत्रीय EPFO कार्यालय से संपर्क करें.

देरी पर कंपनी पर कार्रवाई

EPF कानून के तहत देरी से भुगतान करने वाली कंपनी पर धारा 7Q के अंतर्गत ब्याज और धारा 14B के तहत हर्जाना लगाया जा सकता है. EPFO बकाया वसूल सकता है. PF पासबुक जांचें और नौकरी बदलते समय पुराने तथा नए खाते का रिकॉर्ड मिलाएं.

पासबुक में इन एंट्री को जांचें

सिर्फ कुल बैलेंस नहीं, तीन प्रविष्टियां मिलाएं. इंमपलोई कोंट्रिबयुशन आपकी सैलरी से काटी गई रकम है.  इंमपलोई कोंट्रिबयुशन कंपनी का हिस्सा है, जबकि EPS कोंट्रिबयुशन पेंशन योजना की रकम दिखाता है. इनका सैलरी स्लिप से मिलान करें. पासबुक अपडेट होने में समय लग सकता है.

यह भी पढ़ें- 3 दिन में लोगों ने भरे 40 लाख के चालान, जुर्माने पर मिली 70% छूट

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 06:34 PM (IST)
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