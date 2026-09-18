हेल्थ इंश्योरेंस में Zero Co-Pay क्यों है जरूरी? जानें कब नहीं देने पड़ते पैसे

अगर आप भी अपने और अपरिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने की प्लान कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रीमियम और बीमा रकम देखकर पॉलिसी चुनना काफी नहीं है. पॉलिसी लेते समय यह देखना भी बेहद जरूरी है कि अस्पताल में भर्ती होने पर आपको अपनी जेब से कब कितना देना पड़ेगा. ऐसे में Zero Co-Pay वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्त को समझना बेहद जरूरी है.

दरअसल, को-पेमेंट यानी Co-Pay का मतलब है कि अस्पताल के इलाज से जुड़े पात्र क्लेम का एक तय हिस्सा आपको खुद चुकाना पड़ेगा और बाकी रकम बीमा पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक दी जाती है. वहीं, Zero Co-Pay में इस तय हिस्से का पेमेंट आपको अपनी जेब से नहीं देना पड़ता है. लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अस्पताल का हर खर्च बीमा कंपनी ही उठाएगी.

क्यों जरूरी है Zero Co-Pay?

Zero Co-Pay वाली पॉलिसी में क्लेम की एक तय हिस्सेदारी आपको खुद चुकानी पड़ सकती है. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपके इलाज का खर्च 5 लाख रुपए है और आपकी पॉलिसी में Co-Pay 20% लागू है, तो दूसरे कटौतियों को छोड़कर 1 लाख रुपये आपको अपनी जेब से देने पद सकते हैं. वहीं बाकी के 4 लाख रुपए बीमा कंपनी पॉलिसी के नियमों के मुताबिक दिया जाएगा. वहीं, अगर आपकी पॉलिसी Zero Co-Pay है, तो पात्र 5 लाख रुपये के क्लेम पर यह 20% हिस्सा नहीं देना पड़ेगा.

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अस्पताल में भर्ती होने के समय जेब से होने वाला खर्च कम हो सकता है.

अचानक आने वाले बड़े मेडिकल बिल के समय आर्थिक दबाव घट सकता है.

जिन लोगों को बार-बार इलाज की जरूरत पड़ सकती है, उनके लिए यह सुविधा फायदेमंद हो सकती है.

कब नहीं देने पड़ते अपनी जेब से पैसे?

अगर क्लेम पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक मंजूर है और इलाज कवर किए गए खर्चों के तहत आता है, तो Zero Co-Pay के कारण आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. लेकिन सिर्फ Zero Co-Pay देखकर यह मान लेना गलत होगा कि अस्पताल का 100% बिल बीमा कंपनी देगी. पॉलिसी में शामिल न होने वाले इलाज, कवर से बाहर की चीजें और बीमा रकम से ज्यादा होने वाला खर्च आपको देने पड़ सकते हैं.

हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय इन बातों को जरूर जांचें

पॉलिसी का कुल प्रीमियम कितना है.

बीमा राशि यानी Sum Insured कितनी है.

Co-Pay किन परिस्थितियों में लागू होता है.

Room Rent की कोई सीमा है या नहीं.

Waiting Period कितना है.

कौन-कौन से इलाज और खर्च Excluded हैं.

आपके आसपास कितने Network Hospitals उपलब्ध हैं.

Claim से जुड़े नियम और शर्तें क्या हैं.

उम्र, इलाज की जगह या किसी खास स्थिति के कारण अलग Co-Pay तो लागू नहीं होगा.

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