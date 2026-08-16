57 साल की महिला को सीनियर सिटीजन माना जाए या नहीं? हाई कोर्ट पहुंचा मामला

Senior Citizen Law News: अगर किसी महिला की उम्र 60 साल से कम है, तो क्या वह वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण के लिए बने कानून के तहत आर्थिक मदद की मांग कर सकती है? इसी सवाल से जुड़े एक मामले की सुनवाई मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच से सामने आई है, जिसमें 57 साल की महिला को लेकर अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

क्या है पूरा मामला?

यह मामला एक ऐसी महिला से जुड़ा है, जिसने अपनी मां और मामा के साथ मिलकर एक समझौता पत्र पर साइन किए थे. यह समझौता कुछ संपत्ति याचिकाकर्ताओं के पक्ष में किया गया था. लेकिन बाद में विवाद बढ़ने पर महिला इस समझौते को रद्द करवाना चाहती थी. इसी सिलसिले में उसने राजस्व मंडल अधिकारी (RDO) से संपर्क किया और समझौते को रद्द करने की मांग की.

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RDO ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया. इसके बाद महिला ने जिला कलेक्टर के सामने RDO के फैसले को चुनौती दी और उनसे भी रद्द करने की अपील की. लेकिन कलेक्टर ने भी इस समझौते को रद्द करने से इनकार कर दिया. हालांकि कलेक्टर ने याचिकाकर्ताओं को यह आदेश दिया कि वह महिला को हर महीने 6,000 रुपये भरण-पोषण के तौर पर दें.

हाई कोर्ट में क्यों पहुंचा मामला?

कलेक्टर के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उनका कहना था कि कलेक्टर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भरण-पोषण देने का आदेश दिया है.

याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत में दलील दी कि शिकायत दर्ज करते समय महिला की उम्र सिर्फ 57 साल थी. जबकि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिक की उम्र कम से कम 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए. साथ ही महिला याचिकाकर्ताओं की माता-पिता भी नहीं थीं.

कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं की दलील से सहमति जताई. कोर्ट ने पाया कि जब महिला ने शिकायत दर्ज की थी तब उनकी उम्र 60 साल नहीं, बल्कि 57 साल थी. इसलिए वह 2007 के कानून के तहत वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी में नहीं आती हैं.

हालांकि, कोर्ट ने महिला के लिए भविष्य में आगे का रास्ता खुला रखा है. अदालत ने कहा कि 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद अगर महिला कानून की अन्य शर्तें पूरी करती है, तो सक्षम प्राधिकारी के सामने नई शिकायत दर्ज कर सकती है.

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