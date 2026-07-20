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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Booking: IRCTC के छिपे हुए 5 नए फीचर्स, अभी जान लें, वरना बुक नहीं होगी तत्काल टिकट

Train Booking: IRCTC के छिपे हुए 5 नए फीचर्स, अभी जान लें, वरना बुक नहीं होगी तत्काल टिकट

IRCTC Ticket: IRCTC ने तत्काल टिकट बुकिंग को तेज और आसान बनाने के लिए अपनी वेबसाइट में कई नए फीचर्स जोड़े हैं. आइए जानते हैं, कौन-से 5 बदलाव कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 20 Jul 2026 07:25 PM (IST)
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IRCTC New Website: अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और अक्सर IRCTC से तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होते ही लाखों लोग एक साथ वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं और कुछ ही मिनटों में सीटें भर जाती है. ऐसे में कन्फर्म टिकट मिलने की उम्मीद खत्म और यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

यात्रियों की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए IRCTC ने अपनी वेबसाइट में कई नए बदलाव किए हैं. नई और तेज वेबसाइट में ऐसे फीचर्सजोड़े गए हैं, जिनकी मदद से टिकट बुकिंग का प्रोसेस पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और आसान हो सकता है. आइए जानते हैं IRCTC के इन 5 खास फीचर्स के बारे में.

कौन-कौन से है IRCTC के फीचर्स?

बिना कैप्चा (No CAPTCHA): नई वेबसाइट पर बार-बार आने वाली CAPTCHA भरने की जरूरत नहीं होगी. इससे तत्काल टिकट बुकिंग की प्रोसेस तेज होगी और आप जल्दी से पेमेंट गेटवे तक पहुंच सकते हैं. साथ ही इससे आपके समय की बचत होगी और कन्फर्म टिकट मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी. 

सेव्ड पैसेंजर डिटेल्स: अब आपको पैसेंजर की डिटेल्स बार-बार भरने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसे आप पहले से सेव करके रख सकते हैं. साथ ही आपको तत्काल टिकट बुक करते समय बार-बार नाम, उम्र और अन्य जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक क्लिक में सेव की गई जानकारी इस्तेमाल की जा सकती है.

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एक ही स्क्रीन पर सभी क्लास: नई वेबसाइट में अब आपको स्लीपर, 3AC, 2AC और अन्य सभी क्लास की मौजूदा सीट एक ही स्क्रीन पर दिखाई देगी. अलग-अलग क्लास देखने के लिए आपको बार-बार पेज बदलने की जरूरत नहीं होगी. 

फेयर कैलेंडर: नई वेबसाइट में एक फेयर कैलेंडर का जोड़ा गया है. इससे आप अलग-अलग तारीखों का किराया एक साथ देखा सकते हैं और बिना समय गंवाए सही ट्रेन चुन सकते हैं. साथ ही आप अपनी जरूरत और बजट के मुताबिक भी ट्रेन चुन सकते हैं. 

सुपरफास्ट इंजन: IRCTC का नया रिजर्वेशन इंजन की ताकत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है. बताया जा रहा है कि यह सिस्टम एक मिनट में 1.5 लाख से ज्यादा टिकट बुक कर सकता है, जिससे सर्वर स्लो होने या वेबसाइट हैंग होने की परेशानी नहीं होगी. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 20 Jul 2026 07:25 PM (IST)
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