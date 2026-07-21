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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: भारी बारिश के चलते रेलवे का बड़ा फैसला, कई ट्रेनें रद्द, राजधानी समेत कई का बदला रूट, देखें अपडेट

Train Cancelled: भारी बारिश के चलते रेलवे का बड़ा फैसला, कई ट्रेनें रद्द, राजधानी समेत कई का बदला रूट, देखें अपडेट

Train Cancelled: अगर आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें, असम में हो रही भारी बारिश के चलते नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने ट्रेनों का संचालन अगले आदेश तक रोक दिया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 21 Jul 2026 08:52 AM (IST)
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  • यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन स्थिति जांचने की सलाह दी।

Train Cancelled List: देशभर के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका असर सिर्फ सड़कों तक ही नहीं, बल्कि रेलवे संचालन पर भी पड़ा है. ऐसे में अगर आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें, असम में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. इतना ही नहीं, बाढ़ का पानी रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया है.

इस वजह से नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने सिमालुगुड़ी-नामतियाली और सिमालुगुड़ी-सेलेंघाट रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन अगले आदेश तक रोक दिया है. यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

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इन ट्रेनों को पूरी तरह किया गया कैंसिल

  • लेडो-गुवाहाटी इंटरसिटी एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी.
  • डिब्रूगढ़-सिमालुगुड़ी पैसेंजर भी रद्द रहेगी.
  • लेडो-रंगिया इंटरसिटी एक्सप्रेस भी कैंसिल रहेगी.
  • तिनसुकिया-लुमडिंग भी नहीं चलेगी.
  • तिनसुकिया-जोरगहाट टाउन पैसेंजर पूरी तरह रद्द.
  • रंगिया-न्यू तिनसुकिया इंटरसिटी एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी.

कुछ ट्रेनों को बदले हुए रूट से चलाया जाएगा

ध्यान दें, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया की ओर आने-जाने वाली कई ट्रेनों को अब रंगिया-रंगापाड़ा के रास्ते से चलाया जाएगा. 

  • ट्रेन नंबर- 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर-15945 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 20503 डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर-12423 डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर -15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर-22503 डिब्रूगढ़-कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 22504 डिब्रूगढ़-कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस

रेलवे ने यात्रियों से अपील की

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि भारी बारिश के कारण रेलवे ने ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है तो स्टेशन जाने से पहले ट्रेन के ताजा स्टेटस के बार में जान लें, क्योंकि आखिरी समय में भी रेलवे ट्रेनों के संचालन में बदलाव कर सकता है. इसलिए बेहतर यही होगा कि पहले ही अपनी ट्रेन के मौजूदा स्टेटस के बारे में जान लें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 21 Jul 2026 08:52 AM (IST)
Tags :
Northeast Frontier Railway IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancellation
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