इन शेयरों ने 5 दिन में लगभग डबल कर दिया पैसा, जानें इनमें निवेश करने का सही वक्त कब?

पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में अच्छी मजबूती देखने को मिली थी. 2 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह के दौरान बीएसई सेंसेक्स 720.56 अंक यानी 0.84 प्रतिशत बढ़कर 85,762.01 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स 286.25 अंक यानी 1.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 26,328.55 पर पहुंच गया. इस दौरान निफ्टी ने 26,340 का नया लाइफटाइम हाई भी छू लिया.

बाजार की इस तेजी के बीच कुछ छोटे शेयरों ने निवेशकों को चौंकाने वाला रिटर्न दिया. वहीं इन दिनों में ऐसे 5 शेयर रहे है, जिन्होंने निवेशकों का पैसा करीब-करीब डबल कर दिया. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि 5 दिन में कौन से शेयरों ने पैसा लगभग डबल कर दिया था और इनमें निवेश करने का सही वक्त कब है.

हिंद एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज शेयर प्राइज

हिंद एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज का शेयर एक हफ्ते में 69.88 रुपये से बढ़कर 133.85 रुपये तक पहुंच गया. इस दौरान निवेशकों को 91.54 प्रतिशत का रिटर्न मिला था. कंपनी का मार्केट कैप 84.33 करोड़ रुपये है. शुक्रवार यानी 2 जनवरी को इसका शेयर 9.98 प्रतिशत उछलकर 133.85 रुपये पर बंद हुआ था.

केएसआर फुटवियर शेयर प्राइज

केएसआर फुटवियर के शेयर ने भी पिछले हफ्ते शानदार प्रदर्शन किया था. केएसआर फुटवियर के शेयर पिछले हफ्ते 14.56 रुपये से बढ़कर 24.31 रुपये तक पहुंच गए. जिससे निवेशकों को करीब 67 प्रतिशत का रिटर्न मिला था. कंपनी की मार्केट कैप 43.80 करोड़ रुपये है. शुक्रवार को शेयर लगभग 9.97 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23.83 रुपये पर बंद हुआ.

विजन सिनेमाज शेयर प्राइज

विजन सिनेमाज के शेयर ने पिछले 5 कारोबारी सत्रों में करीब 49 प्रतिशत का रिटर्न दिया था. इसका शेयर 1.21 रुपये से बढ़कर 1.80 रुपये पर पहुंच गया था. कंपनी की मार्केट कैप 12.75 करोड़ रुपये है. वहीं शुक्रवार को विजन सिनेमाज शेयर प्राइज स्थिर रहा था.

वा सोलर शेयर प्राइज

वा सोलर के शेयर ने भी निवेशकों को पिछले हफ्ते अच्छा मुनाफा दिया था. इसका भाव 46.35 रुपये से बढ़कर 68.81 रुपये हो गया. जिसका मतलब करीब 48 प्रतिशत की तेजी हुई. वहीं वा सोलर कंपनी की मार्केट कैप 91.29 करोड़ रुपये है. शुक्रवार को इसमें हल्की बढ़त देखने को मिली औस इसके शेयर 0.63 प्रतिशत की मजबूती के साथ 68.81 रुपये पर बंद हुआ.

सॉवरेन डायमंड्स शेयर प्राइज

सॉवरेन डायमंड्स का शेयर पिछले हफ्ते 20.73 रुपये से बढ़कर 29.73 रुपये तक पहुंच गया. इस दौरान निवेशकों को 43.42 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न मिला. वहीं शुक्रवार को इस शेयर में करीब 20 प्रतिशत की तेजी आई थी. मौजूदा भाव 29.73 रुपये में इस कंपनी की मार्केट कैप 17.21 करोड़ रुपये है.

डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.