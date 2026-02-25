दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, जान लें अप्लाई करने का तरीका

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि अब इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है. राशन कार्ड सिर्फ सस्ते गेहूं और चावल लेने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट भी है. इसके जरिए आप सरकार की कई योजनाओं, सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ उठा सकते हैं.

दिल्ली सरकार के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है.अब नए राशन कार्ड के लिए केवल ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. ऑफलाइन आवेदन की सुविधा अब उपलब्ध नहीं है.

क्यों जरूरी है राशन कार्ड?

राशन कार्ड के जरिए पात्र परिवारों को कम कीमत पर अनाज और अन्य खाद्य सामग्री मिलती है. इसके अलावा यह पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है और कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहायक होता है. दिल्ली में लाखों परिवार राशन कार्ड के जरिए लाभ उठा रहे हैं. सरकार समय-समय पर मृत, स्थानांतरित या कार्ड वापस करने वाले लोगों की जगह नए आवेदनों को मंजूरी देती है. जल्द ही लाखों नए राशन कार्ड जारी किए जाने की संभावना है.

राशन कार्ड के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

राशन कार्ड उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1.20 लाख रुपये तक है, जो दिल्ली के स्थायी निवासी हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं और जो अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (PHH) श्रेणी में आते हैं.

नए नियमों की खास बातें

1. अब आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा.

2. परिवार के हर सदस्य का आधार नंबर देना जरूरी है.

3. सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा.

4. आय सीमा बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दी गई है.

5. आवेदन की गहन जांच की जाएगी.



कौन लोग पात्र नहीं होंगे?

नए नियमों के अनुसार वह लोग राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, जिनके पास चार पहिया वाहन है, जो आयकर (Income Tax) भरते हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, जिनके घर में 2 किलोवाट से ज्यादा का बिजली कनेक्शन है और जिनके पास A से E कैटेगरी की कॉलोनी में मकान या जमीन है. पहले राशन कार्ड के लिए सालाना आय सीमा 1 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 1.20 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

1. राशन कार्ड के लिए आवेदन केवल दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल Delhi e-District Portal पर ही किया जा सकता है.

2. इसके लिए सबसे पहले पोर्टल पर जाएं.

3. अगर आप नए यूजर हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करें.

4. अब रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें.

5. इसके बाद राशन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म भरें.

6. अब सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

7. फॉर्म सबमिट कर दें. फॉर्म जमा करने के बाद खाद्य आपूर्ति अधिकारी के तहत आवेदन की जांच की जाएगी.

8. जरूरत पड़ने पर अधिकारी घर पर वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं या अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं. आप अपने आवेदन की स्थिति भी उसी पोर्टल पर जाकर ट्रैक कर सकते हैं.

