हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, जान लें अप्लाई करने का तरीका

दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, जान लें अप्लाई करने का तरीका

दिल्ली सरकार के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 25 Feb 2026 08:12 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि अब इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है. राशन कार्ड सिर्फ सस्ते गेहूं और चावल लेने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट भी है. इसके जरिए आप सरकार की कई योजनाओं, सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ उठा सकते हैं.

दिल्ली सरकार के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है.अब नए राशन कार्ड के लिए केवल ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. ऑफलाइन आवेदन की सुविधा अब उपलब्ध नहीं है. 

क्यों जरूरी है राशन कार्ड?

राशन कार्ड के जरिए पात्र परिवारों को कम कीमत पर अनाज और अन्य खाद्य सामग्री मिलती है. इसके अलावा यह पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है और कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहायक होता है. दिल्ली में लाखों परिवार राशन कार्ड के जरिए लाभ उठा रहे हैं. सरकार समय-समय पर मृत, स्थानांतरित या कार्ड वापस करने वाले लोगों की जगह नए आवेदनों को मंजूरी देती है. जल्द ही लाखों नए राशन कार्ड जारी किए जाने की संभावना है. 

राशन कार्ड के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

राशन कार्ड उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1.20 लाख रुपये तक है, जो दिल्ली के स्थायी निवासी हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं और जो अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (PHH) श्रेणी में आते हैं. 

नए नियमों की खास बातें

1. अब आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा.

2. परिवार के हर सदस्य का आधार नंबर देना जरूरी है.

3. सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा.

4. आय सीमा बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दी गई है.

5. आवेदन की गहन जांच की जाएगी. 
 
कौन लोग पात्र नहीं होंगे?

नए नियमों के अनुसार वह लोग राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, जिनके पास चार पहिया वाहन है, जो आयकर (Income Tax) भरते हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, जिनके घर में 2 किलोवाट से ज्यादा का बिजली कनेक्शन है और जिनके पास A से E कैटेगरी की कॉलोनी में मकान या जमीन है. पहले राशन कार्ड के लिए सालाना आय सीमा 1 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 1.20 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा. 

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

1. राशन कार्ड के लिए आवेदन केवल दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल Delhi e-District Portal पर ही किया जा सकता है. 

2. इसके लिए सबसे पहले पोर्टल पर जाएं.

3. अगर आप नए यूजर हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करें.

4. अब रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें.

5. इसके बाद राशन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म भरें.

6. अब सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

7. फॉर्म सबमिट कर दें. फॉर्म जमा करने के बाद खाद्य आपूर्ति अधिकारी के तहत आवेदन की जांच की जाएगी.

8. जरूरत पड़ने पर अधिकारी घर पर वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं या अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं. आप अपने आवेदन की स्थिति भी उसी पोर्टल पर जाकर ट्रैक कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें - रेलवे ने कश्मीर को दी बड़ी सौगात, 1 मार्च से श्रीनगर-जम्मू के बीच चलेगी 20 कोच वाली वंदे भारत

Published at : 25 Feb 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
Delhi Ration Card Ration Card Rules Ration Card Online Application Ration Card New Guideline 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, जान लें अप्लाई करने का तरीका
दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, जान लें अप्लाई करने का तरीका
यूटिलिटी
दिल्ली से सफर करने वालों के लिए बड़ा अपडेट, रेलवे ने कैंसिल कीं इतनी ट्रेनें, जरूर चेक करें लिस्ट
दिल्ली से सफर करने वालों के लिए बड़ा अपडेट, रेलवे ने कैंसिल कीं इतनी ट्रेनें, जरूर चेक करें लिस्ट
यूटिलिटी
रेलवे ने कश्मीर को दी बड़ी सौगात, 1 मार्च से श्रीनगर-जम्मू के बीच चलेगी 20 कोच वाली वंदे भारत
रेलवे ने कश्मीर को दी बड़ी सौगात, 1 मार्च से श्रीनगर-जम्मू के बीच चलेगी 20 कोच वाली वंदे भारत
यूटिलिटी
होली पर सेहत से न करें समझौता, ऐसे पहचानें आपका गुलाल असली है या मिलावटी
होली पर सेहत से न करें समझौता, ऐसे पहचानें आपका गुलाल असली है या मिलावटी
Advertisement

वीडियोज

Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
PM Modi In Israel: प्राइवेट डिनर..., प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर क्या-क्या होगा?| Netanyahu
PM Modi In Israel: आज से इजरायल दौरे पर पीएम मोदी, प्रधानमंत्री Netanyahu से करेंगे मुलाकात|Breaking
Iran- Us: Trump की फाइनल वॉर्निंग... डील करो या युद्द करो | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM Modi Israel Visit: प्राइवेट डिनर, संसद में संबोधन..., प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर क्या-क्या होगा?
प्राइवेट डिनर, संसद में संबोधन..., प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर क्या-क्या होगा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में करवट ले रहा मौसम, 15 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें क्या है ताजा अपडेट?
दिल्ली में करवट ले रहा मौसम, 15 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें क्या है ताजा अपडेट?
इंडिया
Weather Forecast: बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 Super 8 Points Table: इंग्लैंड ने किया सेमीफाइनल का टिकट पक्का, जानें हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में किस टीम का क्या है हाल
इंग्लैंड ने किया सेमीफाइनल का टिकट पक्का, जानें हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में किस टीम का क्या है हाल
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 5: 'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
फूड
Adulterated Milk Deaths: सावधान! मिलावटी दूध पीने से 4 लोगों की मौत, कहीं आपके घर भी तो नहीं आ रहा 'सफेद जहर'? ऐसे करें पहचान
सावधान! मिलावटी दूध पीने से 4 लोगों की मौत, कहीं आपके घर भी तो नहीं आ रहा 'सफेद जहर'? ऐसे करें पहचान
Results
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget