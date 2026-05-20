हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFD Rates 2026: बैंकों की नई स्कीमों में छिपा है ज्यादा मुनाफा, लेकिन इन शर्तों को न करें नजरअंदाज

FD Rates 2026: बैंकों की नई स्कीमों में छिपा है ज्यादा मुनाफा, लेकिन इन शर्तों को न करें नजरअंदाज

Bank Schemes: आजकल बैंक और उनके ऐप्स कुछ खास तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीमों का बहुत तेजी से प्रचार कर रहे हैं. लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इन नई स्कीमों ज्यादा से ज्यादा मुनाफा छिपा हुआ है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 20 May 2026 07:01 PM (IST)
Preferred Sources

Fixed Deposit: आज के दौर में बैंक और उनके ऐप्स खास फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे अमृत वृष्टि, उत्सव एफडी और ग्रीन डिपॉजिट समेत अन्य चीजों को भी तेजी से बढ़ावा  देने में जुटे हुए हैं. लेकिन, ये तमाम योजनाएं एफडी की तुलना में 0.20 से 40 प्रतिशत तक से ज्यादा ब्याज दर देने का काम करती है, जो खास रूप से वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ रूढ़िवादी निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती हैं.

जानें खास एफडी में क्या हैं महत्वपूर्ण शर्तें

दरअसल, आकर्षक विज्ञापनों के बावजूद भी खास तरह की एफडी में कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं. जिसमें सबसे पहले अजीब समय अवधि को ऊपर रखा गया है. यानी 1 से 5 साल के विपरित ये 444, 555, या 700 दिनों के लिए अवधियों के लिए बनाई जाती हैं. जो बाद में बैंक की जरूरतों के मुताबिक ही तय की जाती है.

Bank FD News: पैसे से बनाएं और ज्यादा पैसा, जानिए कौन-कौन से बैंक FD पर ज्यादा ब्याज देते हैं?

इतना ही नहीं, छोटे निवेशों पर टैक्स के कटने के बाद भी मिलने वाला अतिरिक्त रिटर्न काफी ज्यादा मामूली होता है. तो वहीं, दूसरी तरफ आपातकालीन जैसी स्थिति में समय से पहले निकालने पर जुर्माने के साथ-साथ सख्त पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है, जो वरिष्ठ नागरिकों वाले परिवारों के लिए बेहद ही नुकसान पहुंचा सकती है.

ऐसे में आपके लिए क्या है सबसे बेहतर?

अगर आप अपने भविष्य की जरूरतों जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने समेत अन्य चीजों के लिए तो नियमित एफडी आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्पों से एक है. इसके अलावा, अगर आपके पास किसी तरह की अतिरिक्त पूंजी है तो आप अच्छे रिटर्न के लिए खास तरह की एफडी को बिना किसी परेशानी के चुन सकते हैं. 

लो-कॉस्ट EMI के नाम पर कैसे बढ़ जाता है आपका खर्च? जानिए इसके पीछे का पूरा गणित

इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि निवेश करते समय सही फैसला लेना बेहद ही जरूर है. सिर्फ ऊंचे ब्याज को देखकर नहीं, बल्कि आपातकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही हमेशा लेना चाहिए. 

Published at : 20 May 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
Fixed Deposit Utility News FD Rates
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
FD Rates 2026: बैंकों की नई स्कीमों में छिपा है ज्यादा मुनाफा, लेकिन इन शर्तों को न करें नजरअंदाज
बैंकों की नई स्कीमों में छिपा है ज्यादा मुनाफा, लेकिन इन शर्तों को न करें नजरअंदाज
यूटिलिटी
Train Ticket: अब ट्रेन के जनरल टिकट की बुकिंग पर मिलेगा 3% का डिस्काउंट, बस करना होगा ये छोटा सा काम
Train Ticket: अब ट्रेन के जनरल टिकट की बुकिंग पर मिलेगा 3% का डिस्काउंट, बस करना होगा ये छोटा सा काम
यूटिलिटी
40 या 50 की उम्र वाले भी ध्यान दें! देर से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करने का सही फॉर्मूला जानें
40 या 50 की उम्र वाले भी ध्यान दें! देर से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करने का सही फॉर्मूला जानें
यूटिलिटी
EPFO News: WhatsApp पर मिलेगा PF बैलेंस और क्लेम स्टेटस, जानें कैसे काम करेगी नई सुविधा
WhatsApp पर मिलेगा PF बैलेंस और क्लेम स्टेटस, जानें कैसे काम करेगी नई सुविधा
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Chandrika की वापसी से कांपी karishma, क्या भुगतनी पड़ेगी अपने पापों की सजा?
Bollywood News: मुंबई इवेंट में पैपराजी पर बुरी तरह भड़के सलमान खान, वीडियो वायरल (20-05-26)
Salman Khan Slams Paparazzi Outside Hospital, Says “60 Years Old But Haven’t Forgotten How To Fight”
PM Modi Meloni Viral Video: मोदी-मेलोनी की तस्वीर देख क्यों गरमाया विपक्ष | Modi Gifts Melody
| Modi Gifts Melody Toffee to Meloni | रोम में ‘मेलोडी मोमेंट’ का जादू | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत-इटली रिश्तों में नया आयाम: विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति, क्या बोले PM मोदी-मेलोनी?
भारत-इटली रिश्तों में नया आयाम: विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति, क्या बोले PM मोदी-मेलोनी?
इंडिया
ट्विशा शर्मा की मौत हत्या या सुसाइड? अब हो गया साफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए कई हैरान करने वाले खुलासे
ट्विशा शर्मा की मौत हत्या या सुसाइड? अब हो गया साफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान करने वाले खुलासे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
यूपी में मायावती के इस फैसले से BJP खुश! योगी सरकार के मंत्री बोले- जिस तरह से जवाब दिया...
क्रिकेट
पाकिस्तान का सूपड़ा साफ कर WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत से आगे निकला बांग्लादेश, जानें ताजा अपडेट
PAK का सूपड़ा साफ कर WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत से आगे निकला बांग्लादेश, जानें ताजा अपडेट
टेलीविजन
करण कुंद्रा ने रोमांटिक अंदाज में तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज, पहनाई डायमंड रिंग, एक्ट्रेस हुई इमोशनल
करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज, पहनाई डायमंड रिंग, एक्ट्रेस हुई इमोशनल
इंडिया
Heat Wave: हाहाकार मचाने वाली गर्मी! UP में 48 डिग्री पार, दिल्ली से राजस्थान तक ‘आग उगल’ रहा मौसम
हाहाकार मचाने वाली गर्मी! UP में 48 डिग्री पार, दिल्ली से राजस्थान तक ‘आग उगल’ रहा मौसम
इंडिया
केरल में सतीशन 'सुपर बॉस', अपने पास रखे 35 विभाग, चेन्निथला बने होम मिनिस्टर, देखें लिस्ट
केरल में सतीशन 'सुपर बॉस', अपने पास रखे 35 विभाग, चेन्निथला बने होम मिनिस्टर, देखें लिस्ट
इंडिया
'पीएम मोदी नहीं देश को गाली...' राहुल के गद्दार वाले बयान पर टूट पड़ी बीजेपी, गिरिराज सिंह से लेकर पीयूष गोयल ने क्या कहा है?
'PM नहीं देश को गाली...' गद्दार वाले बयान पर टूट पड़ी BJP, गिरिराज से पीयूष गोयल किसने क्या कहा?
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Embed widget