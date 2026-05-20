बैंकों की नई स्कीमों में छिपा है ज्यादा मुनाफा, लेकिन इन शर्तों को न करें नजरअंदाज

Fixed Deposit: आज के दौर में बैंक और उनके ऐप्स खास फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे अमृत वृष्टि, उत्सव एफडी और ग्रीन डिपॉजिट समेत अन्य चीजों को भी तेजी से बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं. लेकिन, ये तमाम योजनाएं एफडी की तुलना में 0.20 से 40 प्रतिशत तक से ज्यादा ब्याज दर देने का काम करती है, जो खास रूप से वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ रूढ़िवादी निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती हैं.

जानें खास एफडी में क्या हैं महत्वपूर्ण शर्तें

दरअसल, आकर्षक विज्ञापनों के बावजूद भी खास तरह की एफडी में कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं. जिसमें सबसे पहले अजीब समय अवधि को ऊपर रखा गया है. यानी 1 से 5 साल के विपरित ये 444, 555, या 700 दिनों के लिए अवधियों के लिए बनाई जाती हैं. जो बाद में बैंक की जरूरतों के मुताबिक ही तय की जाती है.

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इतना ही नहीं, छोटे निवेशों पर टैक्स के कटने के बाद भी मिलने वाला अतिरिक्त रिटर्न काफी ज्यादा मामूली होता है. तो वहीं, दूसरी तरफ आपातकालीन जैसी स्थिति में समय से पहले निकालने पर जुर्माने के साथ-साथ सख्त पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है, जो वरिष्ठ नागरिकों वाले परिवारों के लिए बेहद ही नुकसान पहुंचा सकती है.

ऐसे में आपके लिए क्या है सबसे बेहतर?

अगर आप अपने भविष्य की जरूरतों जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने समेत अन्य चीजों के लिए तो नियमित एफडी आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्पों से एक है. इसके अलावा, अगर आपके पास किसी तरह की अतिरिक्त पूंजी है तो आप अच्छे रिटर्न के लिए खास तरह की एफडी को बिना किसी परेशानी के चुन सकते हैं.

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इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि निवेश करते समय सही फैसला लेना बेहद ही जरूर है. सिर्फ ऊंचे ब्याज को देखकर नहीं, बल्कि आपातकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही हमेशा लेना चाहिए.