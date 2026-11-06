मुंबई में रविवार को कहां-कहां रुकेंगी ट्रेनें? जानें मेगा ब्लॉक की डिटेल

अगर आप रविवार को मुंबई लोकल ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो घर से निकलने से पहले ट्रेन का टाइमटेबल जरूर देख लें. मध्य रेलवे की मुख्य और हार्बर लाइन पर रविवार को मेगा ब्लॉक लगाया जाएगा. इस दौरान ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव से जुड़े काम किए जाएंगे, जिससे कई लोकल ट्रेनें देरी से चलेंगी, जबकि कुछ सेवाएं पूरी तरह रद्द रहेंगी.

मध्य रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मेन लाइन पर माटुंगा और मुलुंड के बीच, जबकि हार्बर लाइन पर पनवेल और वाशी के बीच ब्लॉक रहेगा. जिससे इसका असर लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले आम यात्रियों के पर पड़ेगा.

मेन लाइन पर कब रहेगा मेगा ब्लॉक?

माटुंगा और मुलुंड के बीच UP और DOWN स्लो लाइन पर सुबह 11:05 बजे से दोपहर 3:55 बजे तक मेगा ब्लॉक रहेगा. इस दौरान CSMT से सुबह 10:14 बजे से दोपहर 3:32 बजे के बीच चलने वाली डाउन स्लो लोकल को माटुंगा और मुलुंड के बीच फास्ट लाइन पर चलाया जाएगा. ये ट्रेनें सायन, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोली, भांडुप और मुलुंड स्टेशनों पर रुकेंगी. इसके बाद फिर स्लो लाइन पर आ जाएंगी. यात्रियों को इन ट्रेनों के गंतव्य तक पहुंचने में करीब 15 मिनट की देरी हो सकती है.

वहीं, ठाणे से सुबह 11:07 बजे से दोपहर 3:51 बजे के बीच चलने वाली अप स्लो लोकल को मुलुंड से माटुंगा के बीच UP फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा. ये ट्रेनें भांडुप, विक्रोली, घाटकोपर, कुर्ला और सायन में रुकेंगी और माटुंगा में फिर स्लो लाइन पर आ जाएंगी.

हार्बर और ट्रांस-हार्बर लाइन पर क्या रहेगा बदलाव?

हार्बर लाइन पर पनवेल और वाशी के बीच सुबह 11:05 बजे से शाम 4:05 बजे तक UP और DOWN दोनों लाइनों पर मेगा ब्लॉक रहेगा. हालांकि, PORT लाइन पर ट्रेनें चलती रहेंगी. हालांकि, इस दौरान पनवेल से CSMT जाने वाली सुबह 10:33 बजे से दोपहर 3:49 बजे तक की अप लोकल सेवाएं रद्द रहेंगी. वहीं, CSMT से बेलापुर और पनवेल जाने वाली सुबह 9:45 बजे से दोपहर 3:12 बजे तक की डाउन लोकल भी नहीं चलेंगी.

ट्रांस-हार्बर लाइन पर भी कुछ सेवाएं रद्द रहेंगी. ब्लॉक के दौरान पनवेल से ठाणे जाने वाली UP ट्रेनें सुबह 11:02 बजे से दोपहर 3:53 बजे तक की अप ट्रेनें और ठाणे से पनवेल जाने वाली सुबह 10:01 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक की डाउन ट्रेनें नहीं चलेंगी.

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