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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में ज्यादा पैसे वसूलने वाले वेंडरों पर रेलवे का शिकंजा, 11 ट्रेनों से शुरुआत

ट्रेन में ज्यादा पैसे वसूलने वाले वेंडरों पर रेलवे का शिकंजा, 11 ट्रेनों से शुरुआत

रेलवे ने यात्रियों की शिकायतें आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की है. अब वेंडरों की टी-शर्ट पर कंपनी का नाम, सर्विस प्रोवाइडर और मोबाइल नंबर लिखा होगा। शुरुआत 11 ट्रेनों से होगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 08 Nov 2026 05:44 PM (IST)
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ट्रेन में सफर के दौरान खाने-पीने की ची कई बार यात्रियों को तय कीमत से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं. इसके अलावा खराब सर्विस मिलने पर यह पता लगाना भी मुश्किल होता है कि शिकायत किससे की जाए. यात्रियों की इन परेशानियों को देखते हुए रेलवे ने वेंडरों की पहचान आसान बनाने की तैयारी की है. नई व्यवस्था के तहत ट्रेन में खाना बेचने वाले वेंडरों की टी-शर्ट पर कंपनी का नाम, सर्विस प्रोवाइडर की जानकारी और मोबाइल नंबर लिखा होगा.

इससे यात्री आसानी से पता लगा सकेंगे कि उन्हें खाना उपलब्ध कराने वाला वेंडर किस कंपनी या सेवा प्रदाता से जुड़ा है. साथ ही, ज्यादा पैसे वसूलने या खराब सेवा मिलने पर यात्री संबंधित कंपनी तक अपनी शिकायत पहुंचा सकेंगे. फिलहाल इस व्यवस्था की शुरुआत 11 ट्रेनों से की जाएगी.

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किन 11 ट्रेनों में लागू होगी नई व्यवस्था?

जारी पोस्टर के मुताबिक, शुरुआत में यह व्यवस्था इन 11 ट्रेनों में लागू की जाएगी.

1. कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12649/12650)
2. छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस (18237/18238)
3. मंगलाद्वीप एक्सप्रेस (12617/12618)
4. गोवा एक्सप्रेस (12779/12780)
5. पुष्पक एक्सप्रेस (12533/12534)
6. ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस (12615/12616)
7. आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस (20805/20806)
8. मालवा एक्सप्रेस (12919/12920)
9. अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेस (19483/19484)
10. कर्नाटक एक्सप्रेस (12627/12628)
11. आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12707/12708)

यात्रियों को कैसे होगा फायदा?

नई व्यवस्था से ट्रेन में खाने-पीने की चीजें बेचने वाले वेंडरों की पहचान करना आसान होगा. उनकी टी-शर्ट पर कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर का नाम होने से यात्री जान सकेंगे कि संबंधित वेंडर किसके लिए काम कर रहा है.

अगर कोई वेंडर खाने-पीने की चीजों के लिए तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगता है या खराब सर्विस देता है, तो यात्री टी-शर्ट पर लिखे मोबाइल नंबर के जरिए संबंधित सेवा प्रदाता तक शिकायत पहुंचा सकेंगे. इससे वेंडरों की जवाबदेही बढ़ने और यात्रियों की शिकायतों पर कार्रवाई करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

यात्रियों के लिए क्यों जरूरी है यह बदलाव?

ट्रेन में सफर के दौरान खाने-पीने की चीजों की कीमत और उनकी गुणवत्ता को लेकर अक्सर यात्रियों की शिकायतें सामने आती रहती हैं. कई बार यात्री यह भी नहीं समझ पाते कि शिकायत किस वेंडर या कंपनी से करनी है. ऐसे में वेंडर की टी-शर्ट पर कंपनी का नाम और मोबाइल नंबर होने से शिकायत करने का रास्ता आसान हो सकता है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 08 Nov 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS Railway Vendors Train Food Service
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