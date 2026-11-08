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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स

कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स

New Zealand vs India 3rd ODI: पांच मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है. पहला वनडे भारत ने 5 विकेट से और दूसरा वनडे 4 रन से जीता. दोनों ही बार भारत को DLS से जीत मिली.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 08 Nov 2026 05:34 PM (IST)
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न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया ने पांच मैचों की टी20 सीरीज अपने नाम की थी. अब भारतीय टीम पांच मैचों की वनडे सीरीज जीतने के भी करीब है. अब तक वनडे सीरीज के दो मुकाबले खेले गए हैं, और दोनों ही मैचों में शुभमन गिल की टीम ने जीत दर्ज की. अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच मंगलवार, 10 नवंबर को खेला जाएगा. शुभमन गिल और केएल राहुल का यह लास्ट मैच है. इसके बाद दोनों खिलाड़ी टेस्ट सीरीज की तैयारी करेंगे. गिल और राहुल चौथे और पांचवें वनडे में नहीं दिखेंगे. 

भारतीय टीम ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से रौंदा था. इसके बाद दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने 4 रनों से जीत दर्ज की थी. दोनों ही मैच बारिश से प्रभावित रहे थे, और भारत को DLS से जीत मिली थी. पहले वनडे में कीवी टीम 185 और दूसरे वनडे में सिर्फ 134 रन ही बना सकी थी. 

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कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा तीसरा वनडे? 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार, 10 नवंबर को हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार, सुबह साढ़े 7 बजे से मैच की शुरुआत होगी. वहीं सुबह सात बजे टॉस होगा. टीवी पर यह मैच आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच सोनी लिव एप्प पर आएगा. इसके अलावा आप abplive.com पर भी मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले के सभी अपडेट्स हासिल कर सकेंगे. 

तीसरे वनडे के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वॉड- विल यंग, हेनरी निकल्स, माइकल ब्रेसवेल, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, निक कैली, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, टॉम लाथम, टिम सीफर्ट, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, मैथ्यू फिशर और ब्लेयर टिकनर

तीसरे वनडे के लिए भारत का स्क्वॉड- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, नमन धीर, ऋतुराज गायकवाड़, अक्षर पटेल, अंशुल कंबोज, केएल राहुल, ईशान किशन, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी डार, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 08 Nov 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Mitchell Santner IND Vs NZ 3rd ODI INDIA VS NEW ZEALAND SHUBMAN GILL
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