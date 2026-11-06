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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसिर्फ 53-54 की स्पीड, बेंगलुरु-गोवा वंदे भारत क्यों है देश की सबसे स्लो ट्रेन?

सिर्फ 53-54 की स्पीड, बेंगलुरु-गोवा वंदे भारत क्यों है देश की सबसे स्लो ट्रेन?

बेंगलुरु-गोवा वंदे भारत 670 किलोमीटर की दूरी 12-13 घंटे में तय करेगी. इसकी औसत रफ्तार 53-54 किमी प्रति घंटा होगी. ट्रैक और भौगोलिक चुनौतियां इसकी धीमी गति की वजह हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 06 Nov 2026 08:27 PM (IST)
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वंदे भारत एक्सप्रेस को देश की तेज रफ्तार ट्रेनों में गिना जाता है, लेकिन अब बेंगलुरु से गोवा के बीच शुरू होने वाली नई वंदे भारत की रफ्तार आपको हैरान कर सकती है. बेंगलुरु-मडगांव वंदे भारत करीब 670 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, लेकिन इस सफर में उसे 12 से 13 घंटे लगेंगे. इसकी औसत रफ्तार महज 53 से 54 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है. यही वजह है कि यह देश की सबसे धीमी वंदे भारत सेवाओं में शामिल होगी.

खास बात यह है कि इसकी औसत रफ्तार सामान्य मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के बराबर होगी. रेलवे के नियमों के मुताबिक, 55 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे ज्यादा औसत गति वाली ट्रेन को सुपरफास्ट एक्सप्रेस माना जाता है. ऐसे में यह वंदे भारत इस श्रेणी की औसत गति से भी पीछे रह सकती है.

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दूसरी वंदे भारत ट्रेनों से कितनी धीमी होगी?

बेंगलुरु से मडगांव की यात्रा में ट्रेन को 12 घंटे 20 मिनट लगेंगे, जबकि वापसी में करीब 12 घंटे 55 मिनट का समय लगेगा. इसकी औसत रफ्तार 54 और 53 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. इसके मुकाबले पुणे-अजनी वंदे भारत करीब 73 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है. वहीं, वाराणसी-मेरठ सेवा की औसत रफ्तार करीब 66 किलोमीटर प्रति घंटा है. वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत करीब 95 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है.

आखिर क्यों कम रहेगी ट्रेन की रफ्तार?

इसकी सबसे बड़ी वजह रास्ते में आने वाले ट्रैक और घाट सेक्शन की स्थिति है. यह ट्रेन पश्चिमी घाट के सकलेशपुर-सुब्रह्मण्य रोड घाट सेक्शन से होकर गुजरेगी, जहां सुरक्षा के लिहाज से रफ्तार पर पाबंदियां रहती हैं. अधिकारियों के मुताबिक, व्यावसायिक संचालन के लिए अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा तय है, लेकिन कई रेल सेक्शन में ट्रेनें इस सीमा तक भी नहीं पहुंच पातीं.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, ट्रेन की औसत गति ट्रैक की बनावट, रास्ते में पड़ने वाले स्टॉपेज और रखरखाव के काम पर निर्भर करती है. हालांकि वंदे भारत को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ट्रैक की स्थिति के कारण इसे व्यावसायिक रूप से अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने की अनुमति है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 06 Nov 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
Vande Bharat Bengaluru Goa Train
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