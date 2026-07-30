बारिश में ट्रेन से सफर होगा आसान, रेलवे ने बताए जरूरी चेकलिस्ट

Monsoon Train Travel Tips: अक्सर आपको मॉनसून के दौरान ट्रेन से सफर करना काफी खूबसूरत अनुभव लगता होगा, लेकिन यह मौसम जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है. लगातार बारिश के दौरान अक्सर यात्रियों को फिसलने भरे प्लेटफॉर्म और ट्रेनों की संभावित देरी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आपकी एक छोटी सी लापरवाही भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है.

इसी को देखते हुए वेस्ट सेंट्रल रेलवे (WCR) ने अपने एक पोस्ट के जरिए यात्रियों के लिए कुछ जरूरी ट्रैवल चेकलिस्ट शेयर की है, ताकि बारिश के मौसम में यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर और आरामदायक हो. आइए जानते हैं मॉनसून में ट्रेन यात्रा के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

रेलवे की मॉनसून ट्रैवल चेकलिस्ट

छाता या रेनकोट: बारिश कब शुरू हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. ऐसे में आप स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर भीगने से बचने के लिए छाता या रेनकोट अपने साथ जरूर रखें.

बारिश कब शुरू हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. ऐसे में आप स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर भीगने से बचने के लिए छाता या रेनकोट अपने साथ जरूर रखें. जरूरी दवाएं: अचानक मौसम में तब्दीली होने के कारण लोगों को सर्दी, खांसी या बुखार जैसी परेशानियां हो जाती है. ऐसे में अगर आप अपनी जरूरत की दवाएं अपने साथ रखते हैं तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा.

अचानक मौसम में तब्दीली होने के कारण लोगों को सर्दी, खांसी या बुखार जैसी परेशानियां हो जाती है. ऐसे में अगर आप अपनी जरूरत की दवाएं अपने साथ रखते हैं तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा. पानी की बोतल: सफर के दौरान आपके पास पानी का बोतल रहना जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह की परेशानी न हो. इसलिए अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें.

सफर के दौरान आपके पास पानी का बोतल रहना जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह की परेशानी न हो. इसलिए अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें. रूमाल और टिशू: अगर आप बारिश की पानी में भीग जाती हैं या हाथ-मुंह साफ करने के लिए रूमाल और टिशू काफी काम आते हैं.

रेलवे की जरूरी ट्रैवल टिप्स

सही जूते पहनें: बारिश के मौसम में प्लेटफॉर्म और सीढ़ियां गीली होने के कारण आपके पैर अचानक फिसल जाते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप अच्छी पकड़ वाले रबर सोल या वाटरप्रूफ जूतों का इस्तेमाल करें, ताकि प्लेटफॉर्म या सीढिय़ों से फिसलने से बचा जा सकें.

बारिश के मौसम में प्लेटफॉर्म और सीढ़ियां गीली होने के कारण आपके पैर अचानक फिसल जाते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप अच्छी पकड़ वाले रबर सोल या वाटरप्रूफ जूतों का इस्तेमाल करें, ताकि प्लेटफॉर्म या सीढिय़ों से फिसलने से बचा जा सकें. सामान को पानी से बचाएं: आप अपना मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर और जरूरी डाक्यूमेंट्स को वाटरप्रूफ बैग या जिप पाउच में रखें ताकि बारिश की वजह से वे खराब न हों.

आप अपना मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर और जरूरी डाक्यूमेंट्स को वाटरप्रूफ बैग या जिप पाउच में रखें ताकि बारिश की वजह से वे खराब न हों. ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक करें: अक्सर भारी बारिश होने के कारण ट्रेनों के समय में बदलाव कर दिया जाता है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने घर से निकलने से पहले ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें.

अक्सर भारी बारिश होने के कारण ट्रेनों के समय में बदलाव कर दिया जाता है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने घर से निकलने से पहले ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें. ट्रेन के दरवाजे पर खड़े न हों: बारिश के दौरान ट्रेन की फर्श गीले और पायदान फिसलन भरे हो सकते हैं. इसलिए सफर के दौरान ट्रेन के गेट के पास खड़े होने से बचें, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सकें.

क्यों जरूरी हैं ये टिप्स?

मॉनसून के दौरान रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों की हिफाजत सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है. रेलवे का कहना है बारिश के मौसम में अचानक मौसम बदलना, प्लेटफॉर्म पर फिसलन और ट्रेनों के लेट होने जैसी समस्याएं आम होती हैं. ऐसे में आपकी छोटी-छोटी तैयारियां न सिर्फ आपकी सफर को आरामदायक बनाती हैं, बल्कि आपको बारिश से जुड़ी हर तरह की परेशानियों से भी बचाती हैं.

रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेलवे ने कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द की, देखें लिस्ट