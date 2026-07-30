Sawan Special Trains 2026: सावन का महीना शुरू होते ही देशभर में शिवभक्ति की आस्था का माहौल बन जाता है. इस महीने में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिरों व ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए योजना बनाते हैं. ऐसे में अक्सर ट्रेनों में काफी भीड़ बढ़ जाती है जिससे यात्रियों को परेशानी होती है. खासकर लंबी वेटिंग लिस्ट यात्रियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है. इसी परेशानी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने सावन और कांवड़ मेला 2026 के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है. आइए जानते हैं रेलवे की इन खास ट्रेनों के बारे में...

ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए चलेंगी खास ट्रेनें

अगर आप भी इस सावन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो रेलवे की ये स्पेशल ट्रेनें आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं.

प्रयागराज से वेरावल के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (04173/04174) के जरिए अब श्रद्धालु आसानी से सोमनाथ धाम पहुंच सकेंगे.

सूबेदारगंज से इंदौर के बीच द्वि-साप्ताहिक की ये स्पेशल ट्रेन (04169/04170) खासकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने वाले यात्रियों के लिए चलाई जा रही है.

झांसी से आसनसोल के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन (04185/04186) से यात्रियों को बाबा बैद्यनाथ धाम और काशी विश्वनाथ जाने में काफी सुविधाएं मिलेगी.

🕉️ सावन में आस्था की राह, रेल के साथ



इस सावन, उत्तर मध्य रेलवे की स्पेशल ट्रेनें श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ (वाराणसी), बाबा बैद्यनाथ धाम (जसीडीह), महाकालेश्वर (उज्जैन) और सोमनाथ (वेरावल) की यात्रा को और अधिक सुगम बना रही हैं।



🚆 04173/04174 प्रयागराज जं.–वेरावल साप्ताहिक… pic.twitter.com/XpmymdMgiC — North Central Railway (@CPRONCR) July 25, 2026

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कांवड़ यात्रियों के लिए बढ़ाई गई ट्रेनों की सेवा

हर साल लाखों कांवड़िए हरिद्वार और ऋषिकेश से गंगाजल लेने पहुंचते हैं. दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा से हरिद्वार जाने वाले इन कांवड़ यात्रियों के लिए भी रेलवे ने खास इंतजाम शुरू किए है. जिसके जरिए रेलवे ने कुछ लोकल ट्रेनों का विस्तार किया है.

दिल्ली-शामली DEMU अब हरिद्वार तक जाएगी.

दिल्ली-सहारनपुर MEMU का संचालन भी हरिद्वार तक किया जाएगा.

हरिद्वार और ऋषिकेश से दिल्ली शाहदरा और लखनऊ के लिए अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी.

इन ट्रेनों में यात्री सामान्य टिकट लेकर सफर कर सकेंगे.

छोटे स्टेशनों पर भी मिलेगी राहत

कांवड़ यात्रियों की खास सुविधा के लिए 30 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक कई एक्सप्रेस ट्रेनों को रायवाला, मोतीचूर और ज्वालापुर जैसे स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव दिया गया है. इससे यात्रियों को अब लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसका फायदा खासकर आसपास के इलाकों के श्रद्धालुओं को मिलेगी.

यात्रा से पहले रखें इन बातों का ध्यान

ट्रेन का समय और रूट यात्रा से पहले जरूर चेक कर लें.

टिकट बुकिंग और अपडेट के लिए IRCTC या रेलवे के आधिकारिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें.

बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्रा की प्लानिंग पहले से बनाना बेहतर रहेगा.

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