FASTag: 12 मिनट का सफर अब 40 सेकंड में, टोल कलेक्शन में कितनी हुई बढ़ोतरी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह 2021-26 में दोगुना से बढ़ा।

National Highway Toll Collection: अगर आपका अक्सर हाईवे पर आना-जाना लगा रहता है तो आप इस बात से सहमत होंगे की टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों की वजह से आपका काफी समय बर्बाद होता होगा, लेकिन अब पहले से काफी कुछ बदल गया है. अब आपको टोल प्लाजा पर पहले जितना रुकना नहीं पड़ता होगा, क्योंकि डिजिटल टोलिंग व्यवस्था लागू होने के बाद से टोल प्लाजा पर वाहनों को पहले के मुकाबले कम इंतजार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका काफी समय बच रहा है.

12 मिनट से घटकर 40 सेकेंड हुआ समय

सरकार के मुताबिक, पहले वाहनों को टोल पार करने में 12.23 मिनट का समय लगता था, लेकिन FASTag और डिजिटल टोलिंग व्यवस्था लागू होने के बाद अब यही समय घटकर लगभग 40 सेकेंड हो गया है. यानी अब वाहनों को टोल प्लाजा पर पहले जितना इंतजार नहीं करना पड़ता और उनका समय भी इससे काफी बचता है.

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टोल प्लाजा पर कैसे कम हुआ समय?

सरकार के मुताबिक, अब नेशनल हाईवे पर 98 प्रतिशत से ज्यादा टोल FASTag के जरिए लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से समय कम लग रहा है. साथ ही देश के 5 टोल प्लाजा पर बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम शुरू हुआ है,जिसमें ANPR और RFID तकनीक का उपयोग होता है, जिसके चलते वाहनों को बहुत कम रुकना पड़ता है. इन्हीं सब कारणों की वजह से टोल प्लाजा पर वाहनों को इंतजार कम करना पड़ रहा है.

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कितनी बढ़ोतरी हुई टोल कलेक्शन में?

सरकार के संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन 33,928.66 करोड़ रुपये था. अब यह बढ़कर 2025-26 में 70,278.18 करोड़ हो गया है. यानी पांच सालों के दौरान टोल कलेक्शन में दोगुनी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई. अगर इन पांच सालों के टोल कलेक्शन को देखा जाए तो हर साल इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है.