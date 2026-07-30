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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFASTag: 12 मिनट का सफर अब 40 सेकंड में, टोल कलेक्शन में कितनी हुई बढ़ोतरी?

FASTag: 12 मिनट का सफर अब 40 सेकंड में, टोल कलेक्शन में कितनी हुई बढ़ोतरी?

National Highway: हाईवे पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है. FASTag की वजह से अब टोल प्लाजा पर वाहनों को पहले के मुकाबले कम इंतजार करना पड़ रहा है. साथ ही टोल कलेक्शन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 30 Jul 2026 11:31 AM (IST)
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  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह 2021-26 में दोगुना से बढ़ा।

National Highway Toll Collection: अगर आपका अक्सर हाईवे पर आना-जाना लगा रहता है तो आप इस बात से सहमत होंगे की टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों की वजह से आपका काफी समय बर्बाद होता होगा, लेकिन अब पहले से काफी कुछ बदल गया है. अब आपको टोल प्लाजा पर पहले जितना रुकना नहीं पड़ता होगा, क्योंकि डिजिटल टोलिंग व्यवस्था लागू होने के बाद से टोल प्लाजा पर वाहनों को पहले के मुकाबले कम इंतजार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका काफी समय बच रहा है. 

12 मिनट से घटकर 40 सेकेंड हुआ समय

सरकार के मुताबिक, पहले वाहनों को टोल पार करने में 12.23 मिनट का समय लगता था, लेकिन  FASTag और डिजिटल टोलिंग व्यवस्था लागू होने के बाद अब यही समय घटकर लगभग 40 सेकेंड हो गया है. यानी अब वाहनों को टोल प्लाजा पर पहले जितना इंतजार नहीं करना पड़ता और उनका समय भी इससे काफी बचता है.

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टोल प्लाजा पर कैसे कम हुआ समय?

सरकार के मुताबिक, अब नेशनल हाईवे पर 98 प्रतिशत से ज्यादा टोल FASTag के जरिए लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से समय कम लग रहा है. साथ ही देश के 5 टोल प्लाजा पर बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम शुरू हुआ है,जिसमें ANPR और RFID तकनीक का उपयोग होता है, जिसके चलते वाहनों को बहुत कम रुकना पड़ता है. इन्हीं सब कारणों की वजह से टोल प्लाजा पर वाहनों को इंतजार कम करना पड़ रहा है.

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कितनी बढ़ोतरी हुई टोल कलेक्शन में?

सरकार के संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन 33,928.66 करोड़ रुपये था. अब यह बढ़कर 2025-26 में 70,278.18 करोड़ हो गया है. यानी पांच सालों के दौरान टोल कलेक्शन में दोगुनी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई. अगर इन पांच सालों के टोल कलेक्शन को देखा जाए तो हर साल इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 

  • 2021-22 में 33,928.66 करोड़
  • 2022-2023 में 48.032.40 करोड़
  • 2023-24 में 55,884.12 करोड़
  • 2024-25 में 61,408.15 करोड़
  • 2025-26 में 70,278.18 करोड़ 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 30 Jul 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
FASTag National Highway Toll Plaza Toll Collection Utility News
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