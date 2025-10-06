Money Back From Wrong UPI Number Bank Account: पहले पेमेंट करने के लिए लोग कैश में डील करते थे. लेकिन आज के समय में लगभग हर काम ऑनलाइन हो गया है. लोग अपने मोबाइल से ही शॉपिंग, बैंकिंग और पेमेंट कर लेते हैं. नेट बैंकिंग और यूपीआई सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले डिजिटल तरीके हैं. अब मिनटों में ही यूपीआई से पेेमेंट हो जाता है. हालांकि कई बार गलती से पैसा गलत बैंक खाते या यूपीआई आईडी में ट्रांसफर हो जाता है.

ऐसे में लोग घबरा जाते है. इसके लिए आपके पास कई ऑप्शन होते हैं. अगर गलत खाते में चले जाएं पैसे तो आपको तुरंत करना चाहिए यह काम. सही समय पर लिया गया फैसला आपको पैसे वापस दिलवा सकता है. जान लीजिए इसके लिए प्रोसेस.

गलत बैंक खाते में पैसे जाने पर क्या करें?

अगर पैसा गलती से किसी गलत बैंक खाते में ट्रांसफर हो गया है. तो तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें. इसके साथ में ट्रांजेक्शन आईडी और अमाउंट भेजा गया था उसकी पूरी जानकारी पेश करें. इसके बाद बैंक अधिकारी मामले की जांच करेंगे और सही खाते से राशि रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे. इसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट जिनमें बैंक स्टेटमेंट और स्क्रीनशॉट भी तैयार रखें. इससे प्रोसेस तेज होती है. जितनी जल्दी आप शिकायत करते हैं. उतनी जल्दी ही आपके पैसे वापस मिल सकते हैं.

गलत UPI ट्रांजेक्शन की शिकायत कैसे करें?

आजकल लोग ज्यादातर पेमेंट करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार लोग एहितयात नहीं बरतते हैं. इस वजह से गलत यूपीआई आईडी में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. अगर आपका पैसा किसी गलत यूपीआई आईडी में चला गया है. तो सबसे पहले उस यूपीआई ऐप में शिकायत दर्ज करें. इसके बाद ऐप के कस्टमर केयर पर संपर्क करें और ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी दें.

इसके अलावा एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे उतनी जल्दी पैसा लौट सकता है. अगर 30 दिनों के तक कुछ साॅल्यूशन नहीं निकलता है. तो आप NPCI के टोल-फ्री नंबर 18001201740 या upihelp@npci.org.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

