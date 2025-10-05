रोज 100 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे तो 5 साल में कितनी होगी रकम? जान लें पूरा हिसाब

Digital Gold Investment: आजकल लोग काफ़ी निवेश करते हैं. कुछ लोग अलग तरह के फंड में निवेश करते हैं. कुछ लोग आजकल डिजिटल तरीके अपनाते हैं. अगर आप भी छोटे-छोटे निवेश से बड़ा फंड तैयार करने की सोच रहे हैं. डिजिटल गोल्ड में भी काफी लोग रूचि दिखा रहे हैं. इसमें सोना खरीदने के लिए न तो बैंक जाना पड़ता है. न ज्वेलरी शॉप. बस मोबाइल से रोज 100 रुपये का निवेश करें और धीरे-धीरे सोना आपके डिजिटल वॉलेट में जमा होता जाता है.

इसका फायदा ये है कि सोने की कीमत बढ़ने के साथ आपकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है. यही वजह है कि बहुत से लोग इसे SIP की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 100 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदते रहें तो 5 साल बाद आपके पास कितनी रकम या कितना सोना होगा? आइए पूरा हिसाब समझते हैं.

रोज 100 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदें

डिजिटल गोल्ड में रोज 100 रुपये निवेश करना काफी आसान है. हर दिन निवेश करने से सोना अलग-अलग रेट पर खरीदा जाता है, जिससे एवरेज प्राइस बैलेंस रहती है. मान लीजिए आप रोज 100 रुपये के हिसाब से निवेश करते हैं तो महीने में करीब 3000 रुपये और सालभर में 36000 रुपये का सोना खरीद लेंगे.

यह पैसा आपके डिजिटल वॉलेट में ग्राम के रूप में जुड़ता जाता है. अगर सोने का औसतन भाव 6000 रुपये प्रति ग्राम मानें तो एक साल में करीब 6 ग्राम सोना जुड़ जाएगा. इस तरह रोज की छोटी-छोटी सेविंग लंबे वक्त में अच्छा निवेश बन सकती है. खास बात ये कि इसमें चोरी या स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं होती.

5 साल में हो जाएंगे इतने रुपये

अगर आप लगातार 5 साल तक रोज 100 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदते रहे. तो कुल निवेश करीब 100 रुपये × 365 दिन × 5 साल 182500 रुपये होगा. अब अगर सोने की औसतन सालाना ग्रोथ 7 से 8 प्रतिशत मानें तो 5 साल बाद आपकी रकम लगभग 2 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

इसके साथ ही आपके पास करीब 30 ग्राम से ज्यादा सोना जमा हो जाएगा. जो कभी भी बेचने या फिजिकल गोल्ड में बदलने के काम आ सकता है. डिजिटल गोल्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें पारदर्शिता रहती है और छोटे निवेशक भी आसानी से लंबी अवधि का फंड तैयार कर सकते हैं. रोजाना थोड़ी सी बचत से आप 5 साल में एक मजबूत सोने की पूंजी बना सकते हैं.

